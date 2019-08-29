Журналисты готовы показать самое интересное

Минувшее лето, в отличие от погоды, выдалось для работников телеканала «Юрган» по-настоящему жарким.



2 сентября на «Юргане» стартует новый телевизионный сезон – восемнадцатый со дня образования республиканского ТВ-канала. По традиции летний период у телевизионщиков – это подготовка новых проектов, длительные командировки, экспедиции, апгрейд павильона и эфирного оформления и, конечно, ввод новых и обновление существующих программ, приобретение свежего контента: художественных и документальных фильмов, музыкальных и развлекательных программ.

В июне журналист телеканала Елена Красильникова приступила к созданию масштабного телепроекта о жизни знаменитого балалаечника – нашего земляка Семена Налимова. Впервые телевидение республики так всесторонне расскажет о великом мастере, которого называют «русским Страдивари».

Летом началось производство проектов, которые реализуются на средства грантов Роспечати. Так, съемочная группа «Юргана» провела 10 дней в сложнейшей командировке, добираясь из Воркуты до поселка Усть-Кара на побережье Карского моря. Уникальный фильм Александра Пивкина расскажет об этой экспедиции, особенностях флоры и фауны Заполярья и побережья Карского моря, о традиционных занятиях местного населения.

В это же время проходили съемки фильма в Мурманской области о легендарных «оленных батальонах», которые были направлены на фронт в годы Великой Отечественной. Фильм Алены Терентьевой соберет уникальные материалы о людях и событиях тех лет. А фильм Надежды Бушеневой расскажет о традициях наших братьев-финноугров в Венгрии.

Уже в сентябре теле-зрители «Юргана» увидят фильм Ольги Коняевой «Иван Морозов», посвященный 95-летию руководителя, который 22 года был у руля республики. В фильм войдут уникальные видеокадры и интервью родных и близких, соратников Ивана Павловича Морозова.

В новом телесезоне «Юрган» покажет ряд проектов, созданных на средства грантовой поддержки республики. Один из них – «Кулинарная школа» – посвящен здоровому питанию. Обновленными выйдут в эфир популярные программы телеканала, некоторые – с новыми ведущими: «Телезащитник» с Александром Корепиным, Ксения Лосева будет соведущей в программе «Крик. Криминал и комментарии», Алена Доронина – во «Времени новостей», Андрей Кабишев – в «Студии 11».