Жуткая трагедия в Зимстане (Криминал от 23 мая)

По факту смерти мужчины в поселке Зимстан Усть-Куломского района следователи СУ СКР Коми организовали проверку.

Будут выяснены обстоятельства, действительно ли человеку не оказали медицинскую помощь. Ранее в соцсетях разместили информацию о том, что 39-летний мужчина получил бытовую травму и скончался от потери крови. «Он просто шел к дивану, поскользнулся и левой стороной головы улетел в стеклянную дверцу. Стеклом брату рассекло голову вокруг волос: всю височную часть, до уха и ниже до середины шеи», – рассказала сестра погибшего komi.aif.ru. Мать вызвала местных медиков, а сестра из Сыктывкара позвонила в 112. Спустя 2 часа к пострадавшему приехала акушерка, которая не смогла оказать необходимую помощь.

Сторговаться не удалось

Мужчина ударил потенциального покупателя камнем в лицо за то, что тот отказался покупать его автомобиль.

44-летний воркутинец предложил своему приятелю купить у него автомобиль. Возникли спор о цене и взаимные оскорбления. В ответ на удар ногой в бок продавец поднял с земли камень и с силой бросил его в лицо потенциальному покупателю. Потерпевший спешно ретировался с места торга. Владельца машины, ранее судимого, судом приговорили к 1 году и 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Смертельный коктейль из таблеток

В Вуктыле женщина, страдающая психическим расстройством, приготовила отраву.

Она растворила в стакане воды не менее 60 психотропных таблеток, после чего под видом коктейля подала стакан находившемуся с ней рядом мужчине. Тот выпил содержимое и практически сразу же скончался. Следователям женщина заявила, что смерти ему не желала. Суд пришел к выводу, что «отравительница» нуждается в психиатрическом стационаре.

С ножом – по городу

Пьяный мужчина гулял по Инте, вступая в конфликты с прохожими.

45-летний интинец проявлял агрессию и высказывал угрозы, чем вызвал у окружающих обоснованный страх за свою жизнь и здоровье. Полицейские выехали по звонку очевидцев и задержали хулигана. Он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

За кражу масла – в тюрьму

В Воркуте супруги осуждены за мелкое воровство.

36-летняя женщина и ее 40-летний супруг похитили из магазина «Магнит» 14 упаковок сливочного масла и гель для стирки, причинив торговой точке ущерб почти на 5 тысяч рублей. Суд назначил каждому из ранее судимых супругов наказание в виде 6 месяцев лишения свободы, отбывать которые женщине предстоит в колонии общего, а ее супругу – строгого режима.