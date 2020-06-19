14 июня в финальной игре летней серии «Что? Где? Когда?» участвовала команда Бориса Белозерова. Знатокам от телезрителей был задан вопрос от жительницы поселка Койдин Веры Никифоровой.

В студию вынесли черный ящик, и ведущий задал вопрос: «Толковые словари практически не видят разницы между одиночеством и уединением. Журналист Юрий Рост ее увидел и объяснил с помощью предмета, который сейчас находится в черном ящике. Что в черном ящике?»

Ложная версия

Команде дали минуту на размышление, после чего знатоки попросили дополнительное время. Право дать ответ капитан команды Борис Белозеров отдал знатоку Георгию Арабули, который заявил, что в черном ящике находится колода карт. По мнению игрока, в одиночестве ты можешь, играя, раскладывать пасьянс, а в уединении – поиграть в карточную игру.

Ответ оказался неверным. В черном ящике лежал ключ. Ведущий объяснил: «Одиночество – это ключ снаружи, а уединение – ключ внутри». Этот вопрос принес телезрительнице из Коми 90 тысяч рублей.

Кроме того, ведущий назвал нашу землячку лучшим игроком серии – Никифорова получит хрустальную сову и банковскую карту на сумму 500 тысяч рублей.

Сова в Койдин пока не «прилетела»

В беседе с корреспондентом «Трибуны» Вера Никифорова поделилась своими впечатлениями об игре.

– Вера Александровна, вы рады?

– Я в шоке! Пусть и в приятном, но тем не менее. Это ведь тоже стресс для организма, – отвечает она. – Я не думала, что это сложный вопрос. Кстати, знаток Ким Галагян был близок к разгадке. Он сказал, что люди уединяются всегда добровольно, чего не скажешь об одиночестве. Однако команда не стала дальше развивать эту мысль. Удивительно, что даже у почетных членов клуба – Андрея Козлова, Александра Друзя, Максима Поташова – не было правильных версий.

– Вы часто отправляете свои вопросы в «Что? Где? Когда?»?

– Да, уже несколько раз. Но не все вопросы сразу попадают в игру. Иногда они «лежат» по три-четыре года. А вопрос о ключе я отправляла в прошлом году. И честно говоря, не ожидала, что стрелка «волчка» попадет на мое письмо. Но на сей раз мне повезло…

О себе Вера Никифорова рассказала очень кратко. Она много лет проработала в правоохранительных органах, а сейчас на пенсии.

– Отдыхаю с удовольствием: читаю книги любимых авторов, смотрю любимые передачи. У меня небольшой огород, растет клубника, выращиваю цветы для души.

– Вы уже решили, на что потратите призовую сумму?

– Приз я еще не получила. Вот когда деньги будут в кармане, тогда и придумаю.

Екатерина МАКАРОВА, Койгородский район.