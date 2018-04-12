Зрителей просят «включить мозги»

ТЮЗ при драмтеатре имени В. Савина готовит премьеру спектакля по пьесе М. Гиндина и В. Синакевича «Зверь».



…Произошла мировая техногенная катастрофа. Чудом выжили: Он — Отец, Она — Мать и их Дочь. Эти трое уже не первый год бредут по земле в поисках себе подобных. Вернее, им нужен Друг для Дочери. «Девочка выросла и тоскует», — объясняет Мать бесконечную одиссею по вытравленной катаклизмом планете. Мир в их интерпретации устроен очень просто. Сами же они, напротив, весьма экзотической внешности: лысые, в лохмотьях, вооружены палками.

Режиссер спектакля — актер театра Денис Рассыхаев — определил жанр постановки как анти-

утопию. По его мнению, спектакль очень глубокий, заставит зрителя «включить мозги». Есть любовные сцены, но без пошлости.

— «Зверь» — настоящая шоковая терапия, наводящая каждого из нас на откровенный разговор со своим собственным «Я». Это очень полезно, чтобы действительно не превратиться в уродливое чудовище.

Премьера спектакля «Зверь» запланирована на 20 и 21 апреля.

Екатерина МАКАРОВА.