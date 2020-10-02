22 сентября Театр оперы и балета Коми открыл 63 театральный сезон балетом С. Прокофьева «Золушка».

По словам директора театра Дмитрия Степанова, новый сезон проходит в необычных условиях из-за пандемии коронавируса. Зрителям придется соблюдать меры предосторожности, то есть на театральные постановки ходить в масках.

– Наш последний спектакль в театре был 15 марта, поэтому трудно представить чувства артистов, которые выходят на сцену и видят полный зал. Спасибо зрителям, которые откликнулись на наш призыв не сдавать билеты, купленные на фестиваль «Сыктывкарса тулыс». Если бы произошла массовая сдача билетов, то это бы был серьезный удар. Ведь те деньги, что зритель приносит в кассу, сразу вкладываются в постановки, гонорары приглашенных артистов. Сейчас осенью мы продолжим неожиданно прерванный фестиваль. Зритель увидит все заявленные в афише постановки, кроме оперы «Севильский цирюльник» московского театра «Новая опера». Все купленные билеты действительны, – сообщил Дмитрий Степанов.

Следующим крупным событием театра оперы и балета станет фестиваль балетного искусства финно-угорских государств и регионов России «Зарни джыджъяс» («Золотые ласточки»). Впервые он пройдет в двух городах – Сыктывкаре и Ухте – 14-24 октября.

По словам главного балетмейстера театра Марианны Рыжкиной, артисты балета в самоизоляции не потеряли форму, двое – Ринат Бикмухаметов и Анастасия Лебедик – летом принимали участие в телевизионном проекте канала «Культура» «Большой балет». Съемки были на «Мосфильме», а саму передачу зрители смогут увидеть в октябре.

Екатерина МАКАРОВА.