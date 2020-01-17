В тех регионах, где власть не учла мнение населения о параметрах мусорной реформы, пройдут прокурорские проверки.

Депутаты Государственной Думы РФ обратились в Генеральную прокуратуру России с тем, чтобы надзорный орган выяснил, как в регионах проводились общественные обсуждения территориальных схем обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами).

По словам председателя думского Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, обсуждения прошли уже в 55 регионах. Чиновники получили 5,3 тыс. обращений, из них 47% — от граждан. Самыми активными оказались жители Коми, а также Татарстана, Московской, Владимирской и Архангельской областей. На эти пять регионов пришлось 90% обращений от людей, однако, как отметили в комитете Госдумы, чиновники учли только 13% замечаний. В основном нарушения были связаны с работой региональных операторов, органов исполнительной власти и тарифных служб.

По мнению В. Бурматова, общественные обсуждения были инициированы, чтобы власти смогли уйти от митингов и обсудить с людьми, где будет мусорный полигон или мусоросжигательный завод, но вместо этого они восприняли процедуру «как тягость». То есть слушания зачастую проводились формально, для «галочки» в отчетах. В связи с этим депутаты намерены обратиться к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и в Генпрокуратуру с просьбой провести соответствующие проверки.

Сами с усами

В Коми Территориальная схема была утверждена приказом главы МинЖКХ Константина Лазарева и руководителя Минприроды Романа Полшведкина еще 11 декабря 2019 г., а обнародована лишь 25 декабря, накануне Нового года. Видимо, в расчете на то, что читать этот 800-страничный документ в праздники никто не будет.

По оценке независимых экспертов, предшествовавшее этому так называемое «общественное обсуждение» Терсхемы (проект был размещен на сайте Минприроды 8 ноября 2019 г.) превратилось в пустую формальность. Потому что не были учтены главные претензии населения, в первую очередь это касается тарифов на вывоз мусора – одних из самых высоких в стране. Документ не решает и других вопросов: отсутствие необходимого числа полигонов и весового контроля, проблемы с вывозом мусора из отдаленных районов и т.д. В связи с тем, что подготовка к мусорной реформе была по сути провалена, общественники предлагали отложить ее, как минимум, на один год. Но правительство республики категорически отказалось остановить «мусорный беспредел».

Заинтересованные лица»

При этом чиновники неоднократно заявляли, что примут все меры для изучения мнения экологов и общественников, будет создана рабочая группа, которая сможет скорректировать схему.

На это предложение откликнулось, в частности, руководство Союза промышленников и предпринимателей, предложившее включить своего эксперта в рабочую группу. Однако в ответ Союз получил полный «отлуп». Министр Роман Полшведкин в письме от 30 декабря написал, что «Территориальная схема разрабатывается Минприроды РК, причем еще 24 июня «по поручению главы республики создана рабочая группа по реализации Территориальной схемы под председательством первого заместителя председателя правительства М. Порядина». При этом министр особо подчеркнул, что «в состав указанной группы входят заинтересованные высшие должностные лица РК и участие общественных организаций не предусмотрено».

Отметив, что «на сегодняшний день действует полноценный механизм сбора предложений», Роман Полшведкин закончил свое послание тирадой о том, что «создание рабочей группы по актуализации территориальной схемы обращения с отходами нецелесообразно».

Итак, министры не захотели сотрудничать с общественностью. А зря! Ведь эксперт Союза промышленников все равно будет включен в рабочую группу, но уже другого органа – надзорного. Именно такую группу сейчас формирует прокуратура Республики Коми, чтобы проверить, как в регионе проводилось обсуждение Территориальной схемы.

Анатолий ПОЛЬКИН.