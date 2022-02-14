В субботу я была приглашена на званый обед. Дресс-код не требовался, все было почти по-домашнему. Единственное, чего ждали от гостей, – терпимости и снисходительности. К столу подавали рис, тушеную курицу, салат из огурцов с помидорами и несложный десерт – торт из печенья, промазанный сметанным соусом. Таким обычно балуют себя младшеклассники, когда остаются дома одни.

Меню гостям торжественно объявлял высокий парень, который попросил называть себя дядей Женей. «Скоро ему исполнится 23 года», – с гордостью сообщил он. Его компаньоном был 18-летний Андрей – он отчетливо произносил только слово «да» и щедро улыбался.

Прием у гостей вызвал неподдельное восхищение: и аккуратно разложенные столовые приборы, и то, как Андрей разносил блюда. «Молодец», «Постарался», – не скупились они на похвалы. Все знали: чтобы приготовить обед и встретить незнакомых людей, эти взрослые парни учились несколько лет. Такое обычный ребенок познает дома, а для детей с ментальными отклонениями на освоение простых навыков требуются месяцы, постоянное повторение и спартанское терпение наставника.

«Тренировочная квартира»

Званый обед устраивал «Теплый дом» – это «тренировочная» квартира в Сыктывкаре, где молодых людей от 17 до 24 лет обучают элементарным вещам, которые помогли бы им жить самостоятельно. Здесь учат ходить в магазин за продуктами, оплачивать счета, пришивать пуговицу и готовить простые блюда.

– Когда сын научился варить рис и сказал: «Я теперь смогу себя накормить, когда тебя не станет», я обрадовалась, – говорит мама дяди Жени Наталья. – Вы не думайте о том, что это звучит грубо. Это действительно важно, что он почувствовал себя самостоятельным, смог себя обслужить.

У дяди Жени аутизм, у Андрея – синдром Дауна, у остальных 11 ребят, посещающих тренировочную квартиру, тоже непростые диагнозы – умственная отсталость, алалия, слепота, генетические нарушения. Еще 49 детей с ограниченными возможностями здоровья ходят на занятия в «Синюю птицу», в этом реабилитационном центре занимаются адаптацией ребят до 13 лет.

– Для детей с ментальными расстройствами наладить коммуникацию с миром важнее, чем научиться читать и писать, – поясняет Юлия Посевкина, руководитель общественной организации «Особое детство». – Благодаря нашим центрам «Теплый дом» и «Синяя птица» они целенаправленно обучаются бытовым навыкам. Это поможет им, когда родители уйдут из жизни, быть независимыми. Иначе их всех ждет одна дорога – психоневрологические диспансеры. По сути это комбинаты по доживанию: там за людьми присматривают, ухаживают, но развитие практически отсутствует, и они деградируют.

Уроки мастерства

Помимо обучения бытовым навыкам в «Теплом доме» созданы пять мастерских, где молодые люди получают первичные профессиональные навыки. Учатся столярному, швейному и декоративному мастерству, приготовлению еды и керамике. После обучения в мастерских у молодых людей появляется шанс получить работу.

Некоторые из ребят уже настолько умело обращаются с инструментами, что уже создают вещи на продажу и даже немного зарабатывают. Сейчас в «Теплом доме» вовсю мастерят на заказ скворечники, на полках разложены всевозможные ящички, подставки для чая, декорированные в технике декупаж. Лучезарный Андрей приносит гостям свои работы: домик для чайных пакетиков и подставки для телефона. Все предметы, сделанные ребятами, настолько аккуратные, уютные, с милыми рисунками, что хочется взять все. Прошу совета у Андрея, какую подставку выбрать. «Эту», – показывает он, произнося короткое слово с натугой. И я ухожу со званого обеда счастливая. Как и дядя Женя с Андреем, довольные приемом.

Наталия БЕШКАРЕВА.