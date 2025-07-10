Диптих Анжелы Размановой прошел в финал конкурса «Великий Северный поход. Арктика как искусство». Конкурс – это часть большого эколого-образовательного и художественного проекта, посвященного 500-летию начала русской истории освоения Северного морского пути.

Первый этап – отбор работ – прошел в марте. Свои работы на конкурс предложили несколько сотен художников со всей России. Во второй этап было отобрано 50 работ, из которых 15 – вышли в финал. Эти работы получили высокую оценку профессионального жюри и набрали наибольшее количество баллов в народном голосовании. Работа Анжелы «Спящий Поур-Кеу» в их числе! Теперь работы финалистов на атомном ледоколе «50 лет Победы» отправятся к Северному полюсу.

Известно, что сопровождать свои картины смогут лишь два автора, занявшие первое и второе места в конкурсе. Этими счастливчиками стали художницы Наталья Николаева из Якутска и Александра Федосова из Москвы. Они представят свои работы на борту, проведут авторские мастер-классы и получат редкую возможность своими глазами увидеть арктические пейзажи. Остальные 15 победителей получат уникальные сертификаты, подтверждающие, что их работы побывали на Северном полюсе.

Как рассказала Анжела Разманова, ее диптих родился после поездки на пленэр в Ямало-Ненецкий округ в 2021 году. На нем изображены шаман и священная гора Полярного Урала Поур-Кеу, в очертаниях которой виден силуэт спящего мальчика. «Немного мистики и того внутреннего ощущения от звучания места… Эта работа о том, как природа возьмет свое. Горы – наши защитники, хранители времени».



Масштабный проект «Великий Северный поход. Арктика как искусство» стартует из Мурманска к земле Франца-Иосифа (бухта Тихая). Планируется, что на Северном полюсе участники экспедиции заложат в вечную мерзлоту капсулу с посланием миру. По завершении плавания все картины-путешественницы будут представлены на выставке «Вечная мерзлота: лед и холод как средства художественной выразительности» в Москве, а затем отправятся с просветительской акцией о роли России в освоении Северного морского пути в Китай, Индию и страны Ближнего Востока.

Когда работа вернется в Коми, есть смысл устроить выставку картины-путешественницы.

Лиля ВОВК.