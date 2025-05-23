В минувшую среду в Государственной Думе России состоялся «правительственный час» на тему социально-экономического развития Арктики. Обсуждаемые вопросы напрямую касались и Республики Коми, ведь к Арктической зоне отнесены четыре наших муниципалитета – Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район.

Было озвучено много цифр. Так, заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подчеркнул, что в Арктической зоне, а это 28 процентов территории страны (здесь проживает 2,6 млн человек), началась реализация порядка тысячи инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 2 трлн рублей. 800 млрд из них уже вложено в экономику. На территории АЗРФ заработало более 290 новых предприятий. За последние пять лет в Арктике построено более 60 новых больниц и поликлиник, 48 школ и детских садов, 17 спортивных центров, возведено 3,4 млн кв. метров нового жилья и т.д.

Серьезные вызовы

Конечно, важно знать, сколько было открыто тех же школ и детских садов, а сколько было ликвидировано. Но такие острые темы в формате «правительственного часа» не принято поднимать, хотя, на мой взгляд, негативные тенденции тоже важно озвучивать, чтобы иметь целостное представление о том, какие социально-экономические процессы происходят не только в Арктической зоне, но и в целом в стране.

Далеко не все цифры, которые были представлены на «правительственном часе» в качестве успеха, вызывают доверие. Например, рост доходов региональных бюджетов за последние пять лет: Мурманская область – плюс 39 процентов, Архангельская область – 41, Республика Саха – 37, Республика Коми – 36 процентов. Все субъекты Арктической зоны показывают положительную динамику по доходам. Но за скобками остается важный факт: за эти же пять лет накопленная инфляция (официальная) составила почти 50 процентов! Если ее брать во внимание, то все успехи выглядят весьма спорными. Что хорошо видно на примере Коми, где из-за хронического безденежья стремительно разрушается и ветшает вся инфраструктура.

Изношенность инфраструктуры – это один из самых серьезных вызовов для Арктики. Так, производственные мощности, созданные в основном еще в советское время, не обновляются, а разрушаются. Например, в той же Инте раньше работало пять шахт, а сегодня все они закрыты, люди остались без работы и каких-либо перспектив на лучшую жизнь. Сегодня Инта – в российских лидерах по убыли населения. А еще и по дешевизне квартир.

В депрессивном состоянии находится и Воркута, хотя это единственный в Коми город, который входит в список опорных территорий Арктики. Кстати, из Коми только Воркута упоминалась на «правительственном часе». Местный аэропорт в ближайшие годы в рамках профильного национального проекта должен быть модернизирован.

Менее 40 процентов

«Правительственному часу» предшествовало совместное заседание Комитетов Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, по контролю, по экономической политике, по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и по энергетике.

Главный вывод, который сделали депутаты от КПРФ, принимавшие участие в этом мероприятии: механизмы социально-экономического развития Арктической зоны страны не до конца эффективны. Их нужно развивать, а где-то даже и пересматривать.

32 процента задач по развитию Арктики не обеспечены полностью инструментами реализации. А если обратиться к финансовым инструментам, то менее 40 процентов мер и мероприятий, прописанных в стратегических документах, обеспечены финансированием. По половине целевых показателей стратегии развития Арктической зоны России существуют риски недостижения плановых показателей.

Взять, например, северный завоз. Специфика осуществления северного завоза, особенности навигации, а также высокие ставки коммерческих заимствований обуславливают необходимость выделения бюджетных кредитов на срок не менее двух лет. Но кто сегодня пойдет на такие условия?

Жди сто лет!

Больше всего жителей арктических регионов волнует высокая стоимость жизни, заоблачные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, цены на продукты питания, транспортная доступность, доступность и качество медицины.

Деградация социальной сферы, износ инфраструктуры Арктической зоны накапливались десятилетиями. Это напрямую влияет на сокращение численности трудоспособного населения, а значит, возрастает дефицит квалифицированных кадров. Север уже давно не манит, люди стремятся уехать отсюда при первой же возможности.

Острейший социальный вопрос – это жилищные субсидии для северян. Не будет никакой мотивации приезжать в Арктическую зону, если нет гарантии компенсации работы в экстремальных климатических условиях. Яркий пример отсутствия позитивных подвижек в этом вопросе – наши северные муниципалитеты. Жители Воркуты, отработавшие положенный срок «на северах», десятилетиями ждут очереди для переезда в регионы с более благоприятными климатическими условиями. Ежегодно федеральный центр выделяет республике чуть больше ста жилищных сертификатов, но это капля в море, поскольку в переезде нуждается более 5 тысяч семей (изъявили желание переехать в 2025 году). В целом по Республике Коми в очереди на переселение стоят порядка 16 тысяч семей.

Вопросы по переселению северян я неоднократно поднимал в стенах Государственной Думы, но провластное депутатское большинство не хочет даже обсуждать эту очевидную, давно перезревшую болезненную социальную проблему.

Сегодня по России порядка 130 тысяч семей северян ждут очереди на переселение. При нынешнем уровне финансирования заветных ключей от квартиры на юге потребуется ждать более 100 лет! При этом за последние пять лет количество фактически выдаваемых жилищных сертификатов сократилось практически в три раза. И это при том, что объем финансирования за последние четыре года не менялся.

Крайние на Севере

Без решающего государственного участия, федерального финансирования эту жилищную проблему, а также аналогичные проблемы детей-сирот, инвалидов, военнослужащих не решить.

Архиважный вопрос – оплата труда северян. В советские годы людям платили достойную зарплату за работу в сложных климатических условиях, было даже такое понятие – «длинный рубль», существовали привлекательные социальные льготы. А сегодня все эти привилегии если и есть, то в основном на бумаге. Поэтому, несмотря даже на северные и районные коэффициенты, заработная плата тех же северян-бюджетников сегодня зачастую ниже уровня зарплат в центральной России. А еще все знают, что цены на продукты в регионах Арктической зоны порой в несколько раз выше, чем в остальной России. Кроме того, надо откладывать средства на летний отдых, на покупку теплой одежды… И где тут стимулы ехать «за туманом и за запахом тайги»?

Республика пессимистов

По данным социологического исследования Экспертного центра «Проектный офис развития Арктики», в Республике Коми – самый низкий уровень удовлетворенности жизнью среди Арктических регионов России – всего 55 процентов (средний уровень – 75 процентов). Самый высокий в Ненецком округе – 88 процентов. Также в Коми крайне низкий показатель уровня социального оптимизма – всего 26 процентов, это почти в два раза ниже среднего уровня (49 процентов) и в три раза ниже, чем у лидеров – Ненецкого округа (84 процента), Ямало-Ненецкого округа – 78 процентов и Республики Карелия – 74 процента.

Эти цифры убедительно показывают, что в Коми далеко не все ладно и складно в системе управления. Хотя чиновники сегодня зачем-то из каждого «утюга» кричат о какой-то гордости и каких-то победах. Да, у нашей республики действительно есть все экономические предпосылки стать одним из локомотивов развития Арктической зоны России. Но для этого нужно решать очевидные проблемы, а не «заметать их под коврик».

Благие пожелания

Если говорить о Северо-Западном федеральном округе, то здесь в лидерах Арктической зоны сегодня Мурманская и Архангельская области. Эти регионы предлагают амбициозные проекты, касающиеся

обустройства того же Северного морского пути, развивают свою учебную и научную базы. Самое главное, что их во всех начинаниях поддерживает федеральный центр. И не только на словах, а и финансами. Республика Коми на их фоне выглядит бледно.

Хотя возможностей заявить о себе у нашего региона не меньше, чем у географических соседей. В апреле прошлого года произошло историческое событие – впервые Правительством РФ была утверждена программа социально-экономического развития Республики Коми на период до 2028 года. Но о ней что-то не особо вспоминают в коридорах власти. Может, потому, что нет результатов?

В частности, согласно этой федеральной программе, в Коми должна быть разработана новая модель жизнедеятельности в Арктической зоне: определены арктические коэффициенты к зарплате, предусмотрена поддержка ипотечного кредитования. Много в ней важных для Республики Коми моментов, которые, к сожалению, пока что остаются лишь благими пожеланиями.

Олег МИХАЙЛОВ,

депутат Госдумы России.