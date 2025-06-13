Йога-танец каошики сегодня популярен у женщин всего мира – от Пенджаба до Аляски. Во-первых, он красив. Во-вторых, прост. А главное, от него худеют.

Но это не просто танец, а медитация, способная изменить сознание. Уже после нескольких сеансов женщины расцветают. Ударно-динамические и вибрационные движения танца сопровождаются мантрой «Баба Нам Кевалам». Что доморощенные знатоки трактуют как «Любовь – это все». На самом деле «Баба» в переводе с санскрита – это Абсолют, Высшее начало. Только оно и достойно любви, считают индусы.

Медитация развивает грацию

Каждая женщина, даже толстушка, в глубине души считает себя нежным лотосом. А каошики – как раз про это. Танец символизирует бутон, который раскрывается навстречу солнцу.

С помощью ладоней сцепите руки над головой. Ритмичные наклоны вправо-влево сопровождаются попеременными ударами стоп. Сеанс длится ровно 21 минуту.

Все движения надо делать под мантру «Баба Нам». Без нее эффект будет хуже. Это ведь духовная практика, а не производственная гимнастика. Как советуют йоги, медитировать лучше всего на заре, стоя босиком на берегу Индийского океана. Если океана рядом нет (такое часто бывает), танцуйте в любом месте.

Проверено на себе

Мода на каошики наконец докатилась и до Коми. В Сыктывкаре появился свой мастер по резонансным танцам. Это Елизавета Карманова, которая называет себя «танцующим психологом».

– С резонансными танцами я познакомилась в пандемию. Когда всех закрыли по домам, многие стали учиться в интернете. Я тоже для себя что-то искала. И вот наткнулась на уроки резонансных танцев. Все, что говорил мастер о данном танце, казалось невероятным. С трудом верилось, что обычный танец успокаивает разум, дарит хорошее настроение на день, благотворно влияет на женское здоровье. Мне захотелось больше узнать об этом направлении. Сначала были онлайн-занятия. Потом и очные занятия в Сочи. Сдала экзамен, получила сертификат мастера.

– Ну и правда – здоровье улучшилось?

– Мне 51 год, но чувствую себя не хуже молодых. Как и у многих женщин, у меня, естественно, были проблемы с суставами, сосудами. С возрастом позвоночник садится, рост убавляется. Танцуя, я вернулась к прежнему росту и избавилась от других проблем.

Каошики является всеобъемлющим танцем, улучшающим тело от головы до стоп. Этот танец является как упражнением, так и оздоравливающим процессом c 30-ю полезными эффектами. Помогает почти от всех женских заболеваний. Этот танец уменьшает жировые отложения на теле, делает безопасными роды и способствует долголетию, он вдохновляет женщин преодолевать комплексы и успокаивает нервы. Эндокринная система, костно-суставная система, мочеполовая система, пищеварительная система – все заработает в танце.

Попала «в резонанс»

Елизавета родилась в селе Усть-Нем Усть-Куломского района. С детства любила танцевать, мечтала стать балериной. Но судьба распорядилась иначе. После школы она работала швеей. Потом поступила на финно-угорский факультет СГУ. Окончив университет, занималась журналистикой, была корреспондентом газет «Коми му», «Твоя параллель», «Панорама столицы». Вышла замуж за односельчанина из Усть-Нема, в семье трое детей. А после 40 лет она увлеклась медициной, оздоровительными практиками.

– Моя мама была медсестрой, и я с детства умею оказывать первую помощь. В школе меня в шутку называли санитаркой. Потому что я умела остановить кровь, обработать рану, наложить шину. У меня есть и диплом медсестры. Сыктывкарский медколледж я закончила в 42 года. Поработала немного массажисткой, потом медсестрой в Доме малютки. Теперь на пенсии я занимаюсь резонансными танцами.

Всем полезно

– Елизавета, а с вами много людей танцует? Только женщины или мужчинам тоже полезно?

– Полезно всем. У мужчин тоже немало проблем со здоровьем. Кстати, для них тоже есть методика, но они не приходят ко мне. Занимаюсь с женщинами, которые тоже отмечают положительную динамику организма.

– Я видела, что вы проводите онлайн-занятия и даже приглашаете в Абхазию. Вы организуете йога-туры?

– Пока нет. Но потанцевать со мной в Абхазии, если есть желание, можно. Мне нравится эта страна, климат. И несколько лет назад мы купили там дом. Правда, он не рядом с морем, а у чистой горной реки. Мой дом не гостевой, но три-четыре человека могу разместить. Можем наслаждаться природой и резонансными танцами.

Онлайн-занятия я тоже провожу. Некоторые мои родственники, когда только начала заниматься резонансными танцами, осуждали меня: мол, как тебе не стыдно в таком возрасте кривляться перед камерой и выкладывать в сеть? Теперь, конечно, такой критики нет. Я мечтаю, чтобы каждая женщина наконец-то занялась своим здоровьем, начала двигаться. Ведь наша жизнь – в танце.

Кстати __________________________________________________________________

Оздоровительный эффект

— Танец каошики при регулярных занятиях благотворно влияет на весь организм, в том числе на сердечно-сосудистую систему.

— Повышается общий тонус, улучшается настроение.

— Нормализуется обмен веществ, «уходит» лишний вес.

— Позвоночник становится гибким, укрепляются связки и сухожилия.

— Улучшается память, обостряются умственные способности.

Екатерина МАКАРОВА.