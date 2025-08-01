Будь здорова, республика! Власти Коми наконец-то озаботились самой проблемной отраслью региона

Даже если судить только по жалобам наших читателей в редакцию «Трибуны», то в первую очередь жителей Коми беспокоит качество медицинских услуг, особенно в сельской местности.

Масштаб этой застарелой проблемы, похоже, понимает и врио главы РК Ростислав Гольдштейн. Поэтому во время своих рабочих визитов в муниципалитеты особое внимание он акцентирует именно на объектах здравоохранения. На строительство и техническое оснащение этих объектов сегодня выделяются немалые деньги, однако далеко не все идет гладко, и руководителю региона нередко приходится выступать в роли «толкача».

Усть-Кулом: нарушены сроки

Так, в ходе его поездки в Усть-Куломский район выяснилось, что строительство новой поликлиники отстает от графика на 60 дней. Причем у подрядчика – АО «ПромМонтажСтрой» – такие нарушения сроков в порядке вещей.

– Почему, когда ваша компания начинает работать, то потом полгода отставания? И всегда с переделками, всегда с корректировкой проекта. Что это такое? – возмутился глава региона, обращаясь к представителю подрядчика, и напомнил ему об ответственности и мерах прокурорского реагирования, если поликлиника в Усть-Куломе не будет сдана в обещанный срок.

Подрядчик с замечаниями согласился, пояснив, что сроки строительства сдвинулись из-за критической ошибки. Объект сдадут в срок, пообещал он.

«В конце этого года застройщик должен выйти на заключение о завершении строительства объекта, после чего нам будет необходимо получить лицензию на осуществление медицинской деятельности. При текущих условиях поликлиника должна быть введена в эксплуатацию в 2026 году», – заверила министр здравоохранения Коми Ирина Кондратьева.

В новом трехэтажном здании поликлиники разместятся отделения лучевой диагностики, рентгеновское, маммографии, эндоскопии, флюорограф, компьютерный томограф, хирургический и детский блок. Будут проводиться приемы врачей-терапевтов и узких специалистов. Поликлиника позволит принимать 300 человек за одну смену, в том числе более 50 детей.

Удора: нужен ремонт

Ряд неотложных поручений был дан врио главы и по итогам инспекции Удорской ЦРБ, которая обслуживает более 10 тысяч человек из 22 населенных пунктов района. Выяснилось, что подъезд к больнице, по которому ездят машины скорой помощи, находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. Кроме того, у больницы нет гаража: зимой кареты скорой помощи, а также жизненно важные передвижные комплексы – флюорограф и ФАП – находятся на улице. Очень нужен больнице и новый маммограф, так как старый вышел из строя и ремонту не подлежит.

Минздраву и Минстрою Коми было поручено организовать проведение ремонта подъездных путей к больнице, проработать вопрос по переносу закупки нового маммографа на более ранний срок, просчитать все возможные варианты строительства теплого гаража, а также держать на постоянном контроле кадровое обеспечение больницы и организовать регулярные выезды в район мобильных бригад специалистов из Сыктывкара.

В помощь врачам и пациентам

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в медицинские организации республики в 2025 году поставлено 2792 единицы нового оборудования. Все, кроме 18-ти, уже введены в эксплуатацию.

Благодаря нацпроекту более 50 единиц современной медицинской техники поступило в Корткеросскую ЦРБ. Это наркозный аппарат в операционную, два аппарата искусственной вентиляции легких в реанимационное отделение, монитор жизненно важных функций в терапевтическое отделение, два электрокоагулятора в поликлинику, кольпоскоп в женскую консультацию, а также 25 аппаратов ЭКГ, 24 дефибриллятора и электроэнцефалограф.

В этом году в рамках нацпроекта приобретено 9 УЗИ-аппаратов. По два получили Сосногорская и Усть-Вымская районные больницы. По одному УЗИ – райбольницы Усинска, Вуктыла, Сысольского и Прилузского районов.

Республиканский тубдиспансер получил новый амплификатор (термоциклер). Прибор используется для проведения ПЦР-диагностики туберкулеза.

В Коми республиканском центре крови установлен один из новейших аппаратов для проведения процедуры сбора донорской плазмы. Это оборудование позволяет обеспечить высокую производительность и получать компоненты донорской крови, соответствующие всем требованиям и стандартам качества и безопасности.

Благодаря спонсорской помощи одной компании в Усинской ЦРБ установлен современный электронейромиограф для диагностики заболеваний нервной системы. Теперь пациенты после инсульта, беременные женщины с астенией, пациенты с нарушениями периферической нервной системы могут проходить обследования в Усинске.

За счет собственных средств Воркутинская больница скорой помощи приобрела стоматологические установки и дентальный портативный рентген для Воргашора.

За счет средств ФОМС в Консультативно-диагностический центр приобретен денситометр рентгеновский костный. Этот прибор используется для измерения плотности костной ткани, помогая выявлять остеопороз и другие заболевания костей, а также оценивать риск переломов.

Республиканская детская клиническая больница получила цифровую рентгеновскую систему «С-дуга». Травматологи и ортопеды используют ее для контро-ля за ходом операции. При сложных переломах «С-дуга» позволяет более точно оценивать ход операции, тем самым избежать повторных хирургических и травматологических вмешательств.

Эжвинская городская больница приобрела шейвер-морцеллятор «Софт Кат». Это российская разработка для высокотехнологичного хирургического лечения аденомы простаты. Прибор применяется для избирательного удаления тканей без повреждения соседних участков.

Работа по национальным проектам является безусловным приоритетом в работе правительства, не раз подчеркивал врио главы Р. Гольдштейн. Поэтому все вопросы, связанные с их реализацией, должны решаться в оперативном порядке.