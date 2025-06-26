Чем провинилась Мурка? (Криминал от 27 июня)

В Сысольском районе мужчина насмерть забил кошку на глазах у детей.

Сотрудники полиции установили, что нетрезвый 61-летний мужчина бил кошку ногами и ударял ее головой о стену здания. Все происходило на глазах у прохожих, в том числе детей и их родителей. Животное погибло от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Живодеру грозит до пяти лет лишения свободы.

Дамы приглашают кавалеров

42-летняя сыктывкарка «трудоустроила» в интим-сауне как минимум 10 женщин.

В полицию поступил сигнал о том, что в одной из саун Сыктывкара посетителям за плату оказываются секс-услуги. На момент визита правоохранителей вместе с дамой, организовавшей нелегальный бизнес, в сауне находились администратор и три девушки, нанятые для оказания интим-услуг. В их отношении были составлены административные протоколы. В ходе обыска в заведении изъяли 25 сотовых телефонов, деньги (не менее 100 тысяч рублей) и почему-то контрацептивы (видимо, в качестве вещдока). Выяснилось, что кроме организационных функций «бизнес-леди» и сама предоставляла желающим услуги интимного характера. Также она, возможно, причастна к хищению 200 тысяч рублей у одного из клиентов заведения. Обвиняемая находится под домашним арестом.

«Интересная» находка в лифте

В бессознательном состоянии ухтинку доставили в реанимацию городской больницы, после чего был установлен факт употребления ею наркотического средства.

Гражданка пояснила, что наркотик она нашла якобы в лифте своего дома и решила его употребить после ссоры с сожителем. Постановлением мирового судьи ей назначен штраф (5 тысяч рублей) и обязанность встать на учет в Ухтинскую психиатрическую больницу для прохождения диагностики и профилактических мероприятий.

Заразила будущего мужа

Мужчина простил возлюбленную, но избежать уголовного наказания ей не удалось.

Жительница одного из городов республики знала, что является ВИЧ-инфицированной и была предупреждена об уголовной ответственности за скрытие этой информации от возможного сексуального партнера. Тем не менее, проживая совместно с мужчиной, она не сказала ему о своем диагнозе и в результате заразила ВИЧ-инфекцией. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года с отбыванием в колонии общего режима. Потерпевший и адвокат подали апелляцию, указали, что осужденная неоднократно приносила извинения потерпевшему, он простил ее, и они вступили в брак. Однако апелляционным постановлением Верховного суда Коми приговор оставлен без изменения.