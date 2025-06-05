Что еще запретить? (Блиц от 6 июня)

Власти Коми запретили продажу тонизирующих напитков в школах, в больницах и в спортивных учреждениях.

С такой инициативой региональный Минсельхоз обратился к депутатам Госсовета. 5 июня законопроект был принят на сессии Госсовета. Речь идет о безалкогольных напитках, в том числе «энергетиках». Какие конкретно напитки окажутся под запретом – еще не придумали, но чай и кофе в этот список пока не входят.

Осталась «дырка от бублика»

26 июня состоится заседание Арбитражного суда Коми о признании банкротом потребительского общества «Корткерос-2».

Продукция Корткеросского ПО продавалась в 18-ти сыктывкарских магазинах. Это семь видов хлеба, кондитерские изделия (печенье, сухари, калачи), а также свежая выпечка. Но все это – в прошлом. «Корткерос-2» разорился, его долги составляют почти 10 млн рублей.

Грозы – огненные угрозы

В Усть-Куломском районе с начала лета уже дважды горел лес. В обоих случаях причиной происшествия стали грозы.

1 июня в 4 км от села Дон лес загорелся на площади 2,2 га. Очаг обнаружили летчики, на место выехала парашютно-пожарная команда. В тот же день в 10 км от деревни Вад лес загорелся на площади 11 га. Пожары были ликвидированы 2 июня. Всего же с начала пожароопасного сезона в республике леса горели 17 раз. В 11 случаях причиной происшествия стали грозы.

В Коми скупают охотничьи угодья

Местные жители сообщают о том, что в Коми скупаются земли под охотничьи угодья. Путевки подорожали. При этом половина земли передана одной компании – «ЗверПромКоми».

Особенное беспокойство вызывает информация о том, что компания из Омска приобрела сразу семь крупных территорий в Печоре, Инте, Княжпогостском и Усть-Вымском районах.

На заседании Госсовета глава Минприроды РК Роман Полшведкин пообещал встретиться с руководством компании и взять вопрос «на контроль». По его словам, земля все-таки не продается, участки закрепляются на аукционе, а имущественных прав у арендатора нет.

А наш-то – лучший в России!

Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий стал победителем Всероссийского конкурса.

Как сообщает Минздрав Коми, в конкурсе, приуроченном к 80-й годовщине Победы, принимали участие 36 госпиталей страны.

Что случилось с мостом?

Администрация Воркуты информирует, что с 4 июня по 31 октября ограничен въезд на всех видах транспорта из города в сторону поселка Советский.

Как сообщили в компании «Воркутауголь», это решение принято в связи с обнаруженными повреждениями бетонного основания моста через реку Воркуту. Временно по нему будут пропускать авто грузоподъемностью не более 6 тонн.

Тарифы опять подскочат

С 1 июля 2025 года в Коми, как и по всей России, увеличатся тарифы на коммунальные услуги. В среднем – на 11,9%, а по некоторым муниципалитетам и категориям потребителей – плюс 4,8% к этому значению.

Рост тарифов будет проходить в зависимости от вида коммунальных услуг. Например, на электроэнергию тарифы для населения вырастут на 12,6 процента, на услуги газоснабжения – до 16,7 процента. Кроме того, рост тарифов будет проходить дифференцированно для каждой территории.

Куда бежишь, морковка?

Комистат опубликовал данные об изменении потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг с 27 мая по 2 июня.

За прошедшую неделю подорожали полукопченые и варено-копченые колбасы (+1,9%), морковь – на 6,2%. Зато подешевели белокочанная капуста – на 6,7 и помидоры – на 6,6%.

Химия всех порадовала

В Коми 12 выпускников набрали максимально возможное количество баллов, сообщает пресс-служба Минобрнауки РК.

Большинство (11 ребят) отличились почему-то по химии. А Ксения Конакова, выпускница сыктывкарского Лицея для одаренных детей, набрала 100 баллов по литературе. Ближайший ЕГЭ пройдет 10 июня по информатике и иностранному языку.

Ямы закатают в асфальт

В Усть-Цилемском районе стартовала дорожная кампания, сообщает администрация муниципалитета.

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия будет проведен на участках Карпушевка – Коровий Ручей – Чукчино, подъезд к аэропорту «Усть-Цильма», по с. Усть-Цильма, Усть-Цильма – Высокая Гора автодороги регионального значения «Ираёль – Ижма – Усть-Цильма – Нарьян-Мар».

Сколько стоит пляж обустроить

На сайте госзакупок стартовал аукцион на оказание услуг по обустройству и содержанию сыктывкарского пляжа в местечке Кируль. Начальная максимальная цена контракта в 2025 году составила 1 млн 365 тыс. руб. (в 2024 году было 1,2 млн руб.).

Подрядчик будет определен 11 июля. Ему предстоит провести рекультивацию территории, установить контейнеры для сбора мусора, выровнять подъездные пути и т.д. На пляже появятся информщиты, спассредства, туалет.

За страдания надо платить

По решению суда отец и сын компенсируют моральный вред женщине, пострадавшей в ДТП в Эжвинском районе столицы.

19-летний сын поехал в магазин на машине отца и сбил на пешеходном переходе женщину. Эжвинка была тяжело травмирована, перенесла операцию, долго лечилась, прошла несколько курсов реабилитации. Она запросила компенсацию за моральные и нравственные страдания в размере 2,5 миллиона рублей.

Суд учел, что ответчики перед ней извинились, навещали в больнице, приносили домашнюю еду, добровольно возместили расходы на лечение в размере 100 тысяч рублей, и снизил размер компенсации до 550 тысяч рублей, поделив сумму поровну между виновником ДТП и владельцем транспортного средства.