Чтобы не стать «пособницей террористов», сыктывкарская пенсионерка слетала в Москву и купила в банке золото для мошенников

По совету жуликов она приобрела золотые слитки на 8 миллионов рублей и отдала их «фельдъегерю».



По словам 70-летней женщины, с ней связался якобы «сотрудник ФСБ». В ходе разговора звонивший внушил пенсионерке, что она считается пособницей террористической организации. Причиной тому была «зафиксированная» попытка перевода денежных средств с ее счетов лицу, находящемуся в федеральном розыске.

Далее горожанке позвонил «представитель Росфинмониторинга». Мужчина требовал как можно скорее обналичить денежные средства – целесообразнее всего через покупку золотых слитков в одном из банков. Однако, как пояснили консультанты финансовых организаций, такая услуга предоставляется только в Москве или других крупных городах. Узнав об этом, подставные специалисты убедили женщину купить авиабилеты на ближайший рейс в столицу.

Там она закрыла все вклады и приобрела пять слитков на сумму около восьми миллионов рублей. После ей сообщили место для их передачи. На встречу пришел «фельдъегерь», который представил документ, подтверждающий доверенность на временное сохранение ценного металла.

Уже по возвращению в Коми потерпевшая рассказала о случившемся своему сыну, который вразумил ее и настоял на обращении в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

P.S. «Трибуна» уже не раз писала о подобных мошеннических схемах. В частности, о том, что ни полковники, ни майоры, ни лейтенанты, ни даже секретарши из ФСБ никогда и ни при каких обстоятельствах не станут звонить вам по телефону. А уж тем более – пенсионеру. (Если люди в погонах и позвонят, то сразу – в дверь, чтобы предъявить ордер).

То же самое касается и сотрудников Центробанка, Росфинмониторинга и других государственных контор. Никто из них не станет обзванивать стариков. Поэтому совет простой: услышав фразу типа «Здравствуйте, я капитан Петренко из Главного управления», сразу обрывайте разговор.