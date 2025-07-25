На минувшей неделе в Коми прошел III Всероссийский мультифестиваль воздухоплавания «Живой воздух». Местом его проведения стал Финно-угорский этнопарк в селе Ыб. С 16 по 20 июля его посетили более 15 тысяч человек.

В программе фестиваля были аэролифт и полеты воздушных шаров, первый на Севере России винный фестиваль, ярмарка-продажа сельскохозяйственной продукции от предприятий и фермерских хозяйств Коми и других регионов, а также концерт, на котором выступила рок-группа «Три дня дождя». При желании можно было совершить прогулку по селу Ыб и узнать его историю…

Село вытянулось на 16 километров вдоль левого берега Сысолы. Богатая история поселения (ему более четырех сотен лет), транспортная доступность (55 км от столицы республики), Финно-угорский культурный этнопарк – все это привлекает туристов. В 2007 году село стало одним из претендентов на включение в «Семь чудес России».

NB! __________________________________________________________________

Название села переводится на русский язык как «возвышенность». И действительно, Ыб стоит на семи холмах. На одном из них более века назад была возведена деревянная церковь Стефана Пермского, а много позже рядом с ней основан Серафимовский женский монастырь.

_____________________________________________________________________

Проклятие и покаяние

Первым известным в истории «туристом» в Ыбе стал святитель-миссионер Стефан Пермский. Местная легенда гласит, что в 1383 году по пути в Вотчу он решил здесь остановиться, но сельчане закидали миссионера камнями и не дали ему высадиться на берег. За это Стефан Пермский прозвал местечко «Худой деревней» (сейчас это ыбская деревенька Худой-грезд, а большая часть ее жителей носит фамилию Худоевы). По другой версии, Стефан поднялся на лодке от Сысолы по ручью Кунгыршор до ыбского холма Чойпон и с его вершины проповедовал, но местное население опять-таки закидало миссионера камнями. В отместку Стефан Пермский обозвал ыбское население «худым», проклял посевы на полях и предрек, что деревня будет маленькой.

Через пятьсот лет в знак покаяния местные жители принесли крестным ходом из села Вотча икону святителя Стефана, отслужили на холме Чойпон молебен и за один день – 8 мая 1896 года – возвели здесь деревянную часовню в честь Стефана Пермского. С этого времени крестные ходы с чудотворной иконой стали традиционными, а деревня стала называться Степановкой. Ежегодно в мае в Ыб из Сыктывкара приходят крестным ходом паломники. Путь от Свято-Стефановского кафедрального собора в Сыктывкаре до Серафимовского женского монастыря в селе Ыб занимает два дня.

Помимо монастырских церквей в Ыбе есть Свято-Вознесенский храм – он был построен в 1825-1835 годах. При советской власти храм закрывали на 20 лет (с 1936 по 1956 гг.).

Рядом с храмом можно увидеть одинокую могилу. Но похоронен здесь не священник, а красноармеец Василий Захаров, павший в бою с белогвардейцами за село Важгора на Мезени 31 января 1919 года. В. Захаров – первый уроженец села, погибший на Гражданской войне. Он добровольцем ушел в отряд красных партизан и воевал на Удоре.

Кстати ____________________________________________

Художник Рем Ермолин «самым красивым местом на Земле» назвал эту излучину реки Сысолы. Дом художника и по сей день стоит в Каргорте. В любое время года это место вызывает желание остановиться здесь и полюбоваться пейзажем. В Ыбе проходят пленэры художников.

______________________________________________________________

Тут жили ящеры

Село прославилось еще и единственным в республике «массовым захоронением» ихтиозавров и плезиозавров, обитавших здесь 168 миллионов лет назад. В селе даже хотели установить железобетонные фигуры мамонтов и динозавров и проложить маршрут «Каргортские легенды (Тропой динозавров)». Но местные жители этого не допустили: не было никогда сухопутных динозавров на территории нынешнего Ыба. А вот большую бетонную фигуру вымершего аммонита на одном из холмов поставили.

В юрский период вся Европа от Урала до Британии была покрыта водой. В этом теплом море «резвились» морские ящеры. А динозавры жили южнее – в районе нынешней Кировской области (в море они бы просто утонули). В районе Ыба находилось южное мелководье Сысольского моря. На участках суши росли субтропические деревья, окаменевший ствол одного из них и сейчас можно увидеть в береговом обрыве.

Относительная доступность костей в этом месте обусловлена двумя причинами: обмелевшая река и обвалившийся берег. Вообще-то этот костеносный слой скрыт под 50-метровой толщей земли. Но на небольшом участке крутого сысольского берега он оказался на поверхности. Толщина «костяного» слоя невелика – от двух до четырех метров.

Здесь плавали ящеры с лебединой шеей – плезиозавры, сюда же прибой выбрасывал шестиметровые трупы морских рыбоящеров – ихтиозавров. Плезиозавр напоминал тюленя с длинной шеей и головой рептилии. Хвост у него был довольно короткий, тело округлое, плавники широкие и длинные. Деревянная скульптура такого ящера была установлена у входа в местный музей и быстро стала местной достопримечательностью.

В 2012 году это место получило статус особо охраняемого природного ландшафта. В него входят часть реки Сысолы, а также обнаженный берег и ближайший остров. Полюбоваться живописным видом Каргортской излучины приезжают туристы, но к воде не спускаются. Тропинка настолько скользкая и крутая, что редкий смельчак рискнет пройти по ней.

Постскриптум ______________________________________________

НА ЛЮБОЙ ВКУС

Вода здесь святая, целебная

Почти во всех ыбских деревнях имелись часовни и святые источники, вода в каждом из них была разной по вкусовым качествам и минеральному составу. Считается, что до революции в селе было 16 святых источников, на сегодняшний день известны 12.

Так, в деревне Березник есть источники Николая Чудотворца и двенадцати апостолов. По преданию, Николай Чудотворец явился местному мельнику Бусову в длиннополой одежде и сказал: «А постройте-ка мне здесь дом». Мельник спросил: «Кто ты?», на что услышал ответ: «Завтрашний день». А завтра в деревне был праздник Николая Чудотворца, в честь которого здесь вскоре построили часовню (в 1732 году) и освятили источник.

Большая часть источников сейчас благоустроена, их легко найти, если проехать по центральной улице села. Множество легенд собрано вокруг давних событий, фактов, исцелений, полученных от местных святых источников.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.