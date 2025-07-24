Делать было нечего… (Криминал огт 25 июля)

Воркутинские подростки предстали перед судом за кражи.

Двое подростков 14-ти и 15-ти лет похитили из магазина продукты стоимостью свыше 6,5 тысячи рублей. Когда продавщица это заметила, подросток вытащил пневматический пистолет и направил его на женщину, угрожая «выстрелом». (Позже экспертиза установила, что пистолет был неисправен и для стрельбы непригоден). Суд назначил 15-летнему подростку, ранее судимому за вымогательство, наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии, а его 14-летнему сообщнику – условный срок.

Липовые больничные

Воркутинский горняк осужден за мошенничество с использованием поддельных больничных листов.

Шахтер предоставлял работодателю больничные листы, по которым ему начислялись и выплачивались соответствующие пособия. Однако все 6 листков временной нетрудоспособности были открыты в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, хотя сам работник постоянно проживал в Воркуте и на лечении не находился. Ущерб от его действий работодателю составил 52 тыс. рублей, а фонду пенсионного и социального страхования – 95 тыс. рублей. Суд приговорил его к 6 месяцам исправительных работ.

Мужчина украл в магазине платье

42-летний воркутинец четыре часа провел в примерочных кабинках.

В одном из воркутинских магазинов поймали странного вора. Мужчина брал со стеллажей товары, несколько раз заходил в примерочную, но на кассе заплатил только за мужской костюм и свитер, а украл нижнее женское белье и колготки, женские ночную сорочку, платье, футболку. Общий ущерб магазину составил 15 тысяч рублей. Факт кражи воркутинец объяснил желанием сделать своей девушке подарок. Суд учел наличие у воркутинца судимостей и приговорил его к двум годам и семи месяцам лишения свободы.

Угрожал ножом проводнице

40-летний вахтовик возвращался поездом в Усинск, напился и стал приставать к пассажирам.

Не получив внимания от окружающих, дебошир достал нож и стал угрожать соседу по купе. Тот вместе с еще одним пассажиром обезвредили вахтовика, выбив нож и скрутив руки за спиной. Проводница вызвала начальника поезда, который отвел хулигана в вагон-ресторан, чтобы его изолировать. Однако мужчина сумел освободиться от пластиковых хомутов на руках и ударил начсостава кулаком в ухо. После этого хулиган был обездвижен и вскоре передан сотрудникам полиции. Протрезвев, вахтовик признал свою вину и принес извинения потерпевшим. Суд назначил ему наказание в виде двух лет принудительных работ.