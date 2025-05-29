Дерзкое ограбление (Криминал от 30 мая)

32-летний житель Коми тщательно спланировал ограбление торгового центра в Краснодаре.

По версии следствия, мужчина сначала изучил план размещения различных магазинов центра, а затем ночью проник в помещение через эвакуационный выход, нашел ключ от сейфа с деньгами и тайника с украшениями. Ценности и деньги он сложил в рюкзак, который также взял в торговом зале, и скрылся. Украшения продал в другом городе за почти 7 млн рублей. В целом ущерб торговому центру превысил 68 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу, ему грозит до шести лет тюрьмы.

Малыш свалился с дерева

Врачи Республиканской детской клинической больницы восстановили легочную функцию 6-летнего пациента.

Упав с трехметровой высоты, мальчик получил разрыв легкого и ушиб селезенки. Врачи РДКБ провели экстренную операцию. «Мы провели дренирование левой плевральной полости, благодаря чему легкое расправилось и вернулось в изначальное состояние, – рассказал заведующий отделением хирургии Евгений Перевозчиков, который и проводил операцию. – На лечении ребенок пробыл семь дней и недавно выписался домой». С наступлением тепла в РДКБ почти каждый день поступают дети с кататравмами (падение с высоты).

Оставила больную мать

Пожилая женщина скончалась в больнице от полученных во время пожара ожогов.

Трагедия произошла в квартире по ул. Южной в пос. Нижний Одес. 36-летняя женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заснула в постели с тлеющей сигаретой. Произошло возгорание. Очнувшись, женщина покинула квартиру, не приняв меры по тушению пожара и не вспомнив, что в квартире осталась ее мать, которая не может самостоятельно передвигаться.

В Парчеге утонул ребенок

Тело 11-летнего подростка нашли спасатели МЧС.

Сигнал поступил днем в СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС. Сыктывкарский отряд собрал водолазную группу, но стало известно, что тело уже обнаружено, поисковые работы отменили. По предварительной информации, мальчик купался в карьере в необорудованном для купания месте.

Заступилась за кота

Жительница Сторожевска два раза ударила мужа ножом в спину.

Конфликт спровоцировал супруг, который пнул ногой домашнего питомца, крутившегося у него под ногами. Женщина, находясь при этом в нетрезвом состоянии, разозлилась и схватилась за нож. Испугавшись содеянного, она сама вызвала «скорую», а до ее приезда пыталась оказать супругу первую помощь. Суд первой инстанции назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима. Женщина оспорила приговор, посчитав его чрезмерно суровым. Верховный суд Коми оставил приговор без изменения.