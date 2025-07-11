5 июля ушла из жизни Светлана Меньшикова, солдатская муза Сергея Довлатова.



В день, когда официальный Сыктывкар прощался в Республиканской филармонии с академиком Рощевским, в ритуальном зале на ул. Гаражной очень скромно и трогательно прошла церемония прощания со Светланой Дмитриевной Меньшиковой. На панихиде было человек 20 – ее семья (две дочки и внуки), близкие подруги и подруги ее дочерей, директор Национального музей Коми Светлана Бандура. В белоснежной домовине лежала удивительно молодая 84-летняя женщина, благодаря которой у столицы республики теперь есть другое неофициальное название – «Лялькин город»…

Сегодня эту красивую историю любви и дружбы между солдатом-срочником Сергеем Довлатовым и студенткой пединститута знают уже многие сыктывкарцы. Он увидел ее фото в газете «Молодежь Севера», тут же влюбился и написал письмо. Потом еще одно и еще… Она ответила не сразу, но, главное, ответила, и роман (эпистолярный) состоялся!



«Все девушки на свете, присматривайтесь к Свете…» – писал 20-летний влюбленный солдат. Свою Светлану он нежно называл Лялька, а город, в котором она жила – «Лялькин город». Служил Довлатов в Чиньяворыке до 1963 года. В своем последнем письме он написал девушке: «Когда меня отправили служить в Коми, я считал себя конченым человеком. Ты мне, Меньшикова, спасла жизнь! Этого я тебе никогда не забуду. И обещаю тебе жить так, чтоб ты была счастливой…»

«Роман особого назначения»

Как рассказывала Светлана Дмитриевна, писем было очень много. Она сохранила лишь 37, самых, на ее взгляд, интересных. Теперь они вошли в книгу «Лялькин город». Об этой истории создано два спектакля, которые идут в Молодежном театре Республики Коми. Один – «Пишите письма. Сергей Довлатов» – исключительно по его солдатским письмам. Другой – «Роман особого назначения» – по более поздним произведениям писателя. Действие в нем происходит в трех локациях: Нью-Йорк, Сыктывкар, Чиньяворык.



О том, что Сергей Довлатов стал известным писателем, С. Меньшикова узнала «из телевизора» уже в 80-е годы. Она никогда не жалела о прошлом и прожила, как и хотел ее Сергей, большую, интересную и счастливую жизнь. Училась, работала, растила детей, дружила, любила… История ее жизни, конечно же, ценна не только из-за переписки с «зеленым солдатиком», но и сама по себе. Для них обоих их письма и четыре личные встречи были лишь эпизодом. А для почитателей таланта писателя ценно его признание о том, что чувство к Светлане было «одним из самых светлых в его жизни».

Сергей Довлатов умер в Нью-Йорке в 1990 году, проведя 12 лет в эмиграции. Светлана Меньшикова всю жизнь прожила по тому же адресу, на который ей слал письма солдат Сережа Довлатов.

Лиля ВОВК.