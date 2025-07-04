Докажи, что ты не шпион! Ухтинский пенсионер теперь даже хлеба не может купить в магазине – ему заблокировали банковский счет

68-летнего Данила Анатольевича заподозрили в очень нехорошем деле. Можно сказать, в преступлении. Правда, в каком именно, он и сам не знает.



Неделю назад пенсионер решил перевести 14 тысяч рублей со своего счета на карту. Сделал все как полагается, ввел пароли и нажал все кнопки, но денег на карте почему-то не появилось. Он попробовал еще раз. Итог тот же. Может, что-то случилось? Ошибся? Но он всегда так делал, часто переводя небольшие суммы со счета на карту. Для него так было удобней. Пенсионер отправился в ближайшее отделение Газпромбанка.

Добившись встречи с заведующей отделением, ухтинец выяснил, что со своей стороны все сделал правильно, ошибки не было. Но перевод «завис».

– Заведующая отнеслась ко мне с пониманием, и вскоре удалось выяснить, что мой счет заблокировали, – говорит пенсионер. – Почему, мы с ней не поняли. Возможно, потому, пояснила она, что я часто переводил небольшими суммами со счета на карту. Это и вызвало подозрения. Но я пользуюсь деньгами так, как удобно мне. Это мои средства. И, подчеркиваю, счет МОЙ и карта МОЯ! Я не посторонним переводил!

Пообщавшись с работниками банка, он ушел, а вскоре получил от них сообщение. «Банк вправе отказать в совершении операции по причине подозрения в ее легальности, руководствуясь п. 11 ст. 7 ФЗ-115. Согласно закону, предоставьте нам сведения о происхождении средств».

Касается всех

Закон этот называется «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»…

Подпасть под блокировку по 115-ФЗ может каждый человек или компания с банковским счетом. Закон распространяется на физических лиц, ИП, самозанятых и юридических лиц. Так что требования банков нужно соблюдать каждому.

Заблокировать счет могут при неправильном оформлении платежных документов, частых снятиях наличных, нелегальных попытках снизить налоговую нагрузку и сокрытии от банка значимой информации. Список вероятных причин достаточно обширный. Там фигурируют и огромные суммы, и переводы за рубеж, и сомнительные сделки.

Цена ошибки

Данил Анатольевич, конечно, сильно опешил. Скрывать ему нечего. Никаких ИП, ЧП и крупных денег у него нет. Биография – как у тысяч других рядовых ухтинцев. Квартира – скромная «двушка». Всю жизнь он прожил в Ухте. Закончил вуз, работал в нефтегазовой отрасли. Воспитали с супругой двоих детей. Сейчас радуются трем внучкам. Когда работал и деньги были, тратил их на обучение детей. Помог им решить жилищный вопрос. Но с пенсионерами у нас не церемонятся. Достиг возраста – освободи рабочее место…

Сведения о его сегодняшних доходах укладываются в две строки: пенсия и небольшая доплата от Газпрома за многолетний добросовестный труд. Чуть выше средней пенсии по нашей республике. На такие деньги никого не профинансируешь и лишнего не купишь, ну разве что внучкам игрушки или конфеты. У супруги обычная пенсия. Живет семья очень скромно.

– Мой счет до сих пор заблокирован. Я с него переводил на карту, а с нее платил за покупки в магазинах, за транспорт, ЖКХ, а теперь карта пуста. Имея фактически деньги, не могу ими пользоваться. Как продукты купить? – говорит пенсионер. – Сейчас занимаюсь зубопротезированием. Дело это недешевое. Мне на прием идти, а чем платить?

Из беседы с работниками банка он понял, что его запрос и рассмотрение «дела» ждут своей очереди. «Ожидайте ответ до 21 июля», – сообщили ему. Но до этого дня еще надо как-то дожить. А если бы заблокировали счет скромной старушки, которая живет от пенсии до пенсии, распределяя деньги по копеечке? Вероятно, мониторинг ведет ИИ (искусственный интеллект), и ему ничего не объяснишь. Цифровизация – дело нужное, но цена ошибки может быть очень серьезной.

Не там ищут

Согласитесь, если вас заподозрят в терроризме и финансировании врагов, это, мягко говоря, добавит немало острых моментов в вашу жизнь. Ухтинец цитирует любимого поэта: «Жить, покоем дорожа – пресно, тускло, простоквашно; чтоб душа была свежа, нужно делать то, что страшно». И, пытаясь отстоять свои права, Данил Анатольевич обратился в прокуратуру с заявлением о защите его прав.

Понятно, что государство пытается выявить все незаконные операции, левые доходы, людей, которые за свои услуги получают деньги на карту, обходя налоговое законодательство. Но как защититься рядовым законопослушным гражданам? Может, надо начинать не со стариков, а с других людей, которые кичатся своим богатством, при этом нигде не работая?

Нина ВЕТЛУГИНА.