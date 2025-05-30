Уже третий месяц лихорадит Жешартский ЛПК. Выйдет ли градообразующее предприятие из нынешней сложной экономической ситуации или станет банкротом с тяжелыми социальными последствиями?

Памятник несбывшейся мечте

Недалеко от проходной фанерного комбината в советское время был установлен памятник «Человеку труда». Этот самый «человек» сегодня, при «диком капитализме», не в почете, а памятник давно обветшал, ему нужен ремонт. Картину неухоженности дополняет мусор, обычно остающийся здесь после молодежных алкогольных вечеринок «на природе».

Кстати, точно такой же памятник (в столь же плачевном состоянии) можно увидеть и на территории заброшенного механического завода в Емве Княжпогостского района.

Механический завод в Емве давно почил в бозе. Возможно, эта участь ожидает и комбинат в Жешарте. Сегодня это предприятие, растерявшее рынки сбыта своей продукции, не может расплатиться с кредиторами. «А что будет завтра?» – с тревогой спрашивают местные жители. Ведь «на кону» – судьба целого поселка.

«Стабильно» идем ко дну?

При советской власти памятники «Человеку труда» символизировали уверенность в завтрашнем дне. Простым людям были гарантированы работа, зарплата и крыша над головой. Рабочие руки были тогда в цене: расширялось производство, открывались новые шахты, заводы и фабрики. Это и называлось «индустриализацией всей страны».

В 90-е годы в Коми начался обратный процесс – деиндустриализация. Это слово власти никогда не произносят вслух. Не хотят признаваться в том, что экономика деградирует. Вместо этого чиновники твердят о некоей «стабильности».

Об этой «стабильности» на примере городского поселения Жешарт рассказал Николай Ващук, 15 лет проработавший на ЖЛПК (был мастером в цехе по выпуску древесно-стружечных плит). Он напомнил, что когда-то Жешарт, говоря современным языком, представлял из себя индустриальный кластер со своим заводом по производству железобетонных изделий, строительно-монтажным управлением, которое и застроило весь поселок многоэтажными благоустроенными домами.

В свое время Жешарт гордился собственным речным флотом. А сегодня Вычегда из-за грабительской вырубки лесов по берегам северных рек катастрофически обмелела и потеряла свою значимость для судоходства.

Когда-то в Жешарт летали пассажирские самолеты. Здесь была своя больница. Теперь она превратилась в фельдшерско-акушерский пункт с минимальным набором услуг. За медицинской помощью приходится ехать за 30 километров в райцентр, в село Айкино.

Что касается градообразующего предприятия, то его продукция всегда пользовалась повышенным спросом, большая часть направлялась на экспорт в страны Европы. Сегодня этот рынок сбыта потерян из-за санкций. Ориентация на Китай и другие страны Азии не приносит особой прибыли, поскольку резко увеличилось логистическое плечо, подорожало сырье, возникли трудности с получением экспортной выручки. Убытки ЖЛПК за 2024 год оцениваются в 1 миллиард 100 миллионов рублей.

Сидите дома!

По словам депутата Совета Жешарта Татьяны Просужих (стаж работы на комбинате 23 года), ныне в поселке постоянно проживает примерно 6,8 тысячи человек, более тысячи из них трудоустроены на комбинате.

Сейчас ЖЛПК отправил многих работников по домам. За вынужденный простой они получают своего рода «пособие» – 2/3 от заработка. У кого есть возможность, переезжают на новое место жительства, где можно получить работу и достойную зарплату. Многие подаются «на Севера», работают вахтовым способом. В самом же поселке найти какой-либо приработок довольно трудно. Вся поселковая экономика так или иначе связана с комбинатом.

Конечно, возможное банкротство фанкомбината пугает людей: как оплачивать кредиты, ипотеку, как учить детей? Хотелось бы, чтобы поскорее наступила какая-то ясность, а сейчас поселок живет в основном слухами. Одни говорят, что ЖЛПК купят турки или китайцы (они могут переориентировать комбинат на выпуск бумаги), другие ждут российского инвестора.

В прошлом году ЖЛПК в качестве социального партнерства перечислил администрации поселка более двух миллионов рублей, которые пошли на реализацию народных проектов и подготовку к новому учебному году. Сумма вроде как «копеечная» для крупного предприятия с миллиардными оборотами, но помогли как смогли.

Тем не менее, комбинат реально влияет на поселковый бюджет. По итогам 2024 года его расходная часть составила 68,2 млн рублей. Из них налоговые доходы – 22,6 млн рублей, 69,4 процента из них – это налог на доходы физических лиц. Те самые «лица» в основном как раз и работают на комбинате. То есть при самом пессимистичном варианте развития событий бюджет Жешарта недоберет многие миллионы рублей.

Глава администрации Жешарта Александр Малафеев посетовал на то, что нынешним летом комбинат по объективным причинам не будет заниматься трудоустройством школьников во время каникул. В целом он оценил ситуацию на ЖЛПК как сложную, хотя и сохраняет оптимизм: мол, все наладится. По крайней мере, хочется в это верить.

Зэки не спасли от убытков

Над главным входом на территорию комбината висит плакат «Завод – достояние республики, гордись работать здесь».

Увы, плакат явно устарел. Когда комбинат еще был заводом (до чубайсовской приватизации), он действительно имел прямое отношение к республике по факту своей подчиненности. Сегодня же ЖЛПК – собственность крупных московских бизнесменов.

Кстати, если посмотреть с проходной на окна административного здания в правой стороне, то на верхнем этаже можно увидеть двухъярусные кровати: там живут заключенные, работающие на предприятии. Их по договоренности с региональной службой исполнения наказаний привлекают для работы на комбинате. Но даже такая дешевая рабочая сила не помогла комбинату избежать убытков.

Наш «товар»

Согласно интернет-источникам, 100 процентной долей ООО «ЖЛПК» на данный момент владеет ООО «United Panel Group», его собственниками являются Игорь Беккер (50 процентов акций), Владимир Ермошин (25 процентов) и Владимир Татарчук (25 процентов).

Выручка ЖЛПК в 2024 году увеличилась по сравнению с 2023 годом на 4,6 процента до 7,48 млрд рублей, а чистый убыток вырос почти в два раза – до 1,1 млрд рублей. Размер кредиторской задолженности на конец 2024 года составил 2,794 млрд рублей, что на 40,9 процента превышает аналогичный показатель 2023 года.

ЖЛПК выпускает березовую и ламинированную фанеру, плиты МДФ, террасную доску. В состав United Panel Group помимо ЖЛПК входят деревообрабатывающий комбинат в поселке Балезино (Удмуртия), производство шпона в поселке Подосиновец (Кировская область) и торговый дом «Лесплитторг» (Москва).

Похоже, комбинат сильно «порубили» экономические санкции. Но ведь когда-нибудь их отменят? А фанера всегда нужна, да и активы у ЖЛПК, судя по отчетности, неплохие. Важно только, чтобы они попали в хорошие руки.

А где «купец»?

В середине мая в Жешарт приезжал потенциальный инвестор из Санкт-Петербурга со своим бухгалтером. В течение трех дней он все досконально осмотрел и вроде как остался довольным. Обещал, что нынешний коллектив комбината он сохранит. А тех специалистов, кто уехал за лучшей долей в другие регионы, попробует возвратить. Какую долю акций предприятия и на каких условиях потенциальный инвестор намерен выкупить, является коммерческой тайной. Неизвестны и сроки, когда возможно будут подписаны документы. Да и вообще, будут ли подписаны?

Возможный покупатель пока лишь приценивается к «товару» и не более того. И тут следует отметить, что российскому бизнесу в нынешних условиях не особо выгодно заниматься реальным производством. Ведь те же банки предлагают доход по вкладам до 20 процентов годовых: положил деньги в коммерческий банк и жди гарантированной прибыли. С какого производства еще можно получить такой гешефт? Во всяком случае – не в сфере деревообработки. Но зачем тогда инвестору ЖЛПК? На этот вопрос пока нет ответа.

Постскриптум ______________________________________________________

ВЕЛИКИЙ ИСХОД

Республика «убывает», теряя жителей городов и поселков

Деиндустриализация Республики Коми привела к депопуляции некогда перспективных городов.

Инта заняла по России 6 место по убыли населения за период с 1989 по 2024 годы – минус 67,8 процента жителей; Вуктыл на 25 месте – минус 53 процента; Воркута на 28 месте – минус 51,5 процента; Печора на 45 месте – минус 47,5 процента; Емва на 68 месте – минус 43,5 процента.

В этом списке пока нет Ухты. Но похоже, это лишь дело времени, поскольку по итогам прошлого года именно Ухта была в Коми в лидерах по убыли населения.

Что касается Жешарта, то здесь также предсказуемо фиксируется резкая убыль населения. Согласно официальным данным, в 1989 году в поселке проживало почти 12,7 тысячи человек, сейчас – 6,8 тысячи.

Сергей МОРОХИН.