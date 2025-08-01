За свою 40-летнюю жизнь памятник «Геологам Севера» переезжал уже трижды. Скульптор Игорь Пылаев сделал его для установки в воркутинском поселке Рудник. И назывался он тогда «Первопроходцам Заполярья».

Трехметровая фигура геолога с рюкзаком возвышалась между зданием объединения «Полярно-уралгеология» (ранее Коми-Ненецкое территориальное геологическое управление) и стелой в честь 25-летия геологического изучения Печорского угольного бассейна. Открытие памятника состоялось в 1987 году.

Распилили и увезли

После принятия воркутинскими властями решения о ликвидации поселка владелец памятника – горно-геологическая компания «Миреко» – переехал в Сыктывкар. Памятник остался в Заполярье и потихоньку начал разрушаться. Спас его (в самом буквальном смысле) бывший генеральный директор объединения «Полярноуралгеология», в ту пору министр природных ресурсов Коми Николай Герасимов. Именно он организовал в 2000 году переезд памятника в столицу Коми. Несмотря на возражения воркутинских властей, памятник был распилен на две части и в контейнере вывезен в Сыктывкар.

Некоторое время «первопроходец» пролежал в этом же контейнере возле здания «Миреко» на Октябрьском проспекте. Затем его достали, отреставрировали (работами руководила дочь скульптора Валентина Пылаева) и вновь водрузили на постамент. Торжественное открытие памятника состоялось в августе 2005 года. Теперь его стали именовать «Геологам Севера». Тут, в скверике по адресу: улица Громова, 75, он и простоял 15 лет.

Автор не дожил

Три года назад территорию сквера выкупил частный инвестор и предложил администрации города забрать памятник «за ненадобностью». В общем-то и те, кто причастен к геологии, и бывшие воркутинцы тоже настаивали, что памятник в этом «закутке» никому не виден, хотя достоин большего внимания. Было решено перенести его в центральную часть города поближе к Институту геологии…

Автор памятника этих перипетий уже не застал. Он ушел из жизни 4 августа 2015 года в возрасте 80 лет. Накануне его 90-летнего юбилея «Трибуна» решила выяснить судьбу «геолога». Оказалось, что про него не забыли. Все это время городская администрация искала новое место для его установки.

Теперь, по словам главного архитектор столицы Коми Владимира Рунга, согласовано новое место. Памятник «Геологам Севера» встанет в районе ЖК «Ласточкино гнездо» на улице Пушкина. «Перед установкой памятника и при благоустройстве территории, безус-

ловно, будут проведены необходимые реставрационные работы скульптуры.

Проектно-сметная документация готова, составлена смета – около 18 млн рублей. Первоначально задачу найти деньги взяла на себя Торгово-промышленная палата Коми, но одной ей, конечно, не потянуть», – уточнил В. Рунг.

Гордость республики

Игорь Валентинович Пылаев приехал в Воркуту в 1964 году после окончания Львовского государственного института прикладного и декоративного искусства. Прожил в Заполярье 30 лет, оставив после себя богатое наследие. Он служил главным художником Дворца культуры шахтеров и строителей, а также художником-постановщиком Воркутинского государственного драматического театра. За годы своей работы он оформил около 140 спектаклей.

Игорь Пылаев – автор более 30 памятных досок и рельефов, которые украшают улицы Воркуты и напоминают о выдающихся людях и событиях города.

Кроме того, он является автором стелы первооткрывателю Печорского угольного бассейна Александру Чернову, которая является сегодня одной из ярких достопримечательностей Воркуты. К сожалению, работа над этим монументальным произведением принесла скульптору травму глаз, и он постепенно начал терять зрение. Времени на лечение не было – работа всегда была у Мастера на первом месте.

В 1999 году в селе Турья, на родине известного социолога, был открыт в его честь памятный знак с барельефом Питирима Сорокина, а на здании Республиканской филармонии появилась мемориальная доска народной артистки Коми АССР Валентины Есевой.

В 2002 году скульптор полностью ослеп, но и в абсолютной темноте продолжал творить.

Игорь Пылаев – не просто художник. Это – достояние республики. Человек, который своим талантом и преданностью искусству помог сформировать культурный облик Воркуты, увековечить память о людях, которые представляют гордость республики.

Лиля ВОВК.