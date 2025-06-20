В советские годы всех награжденных медалью «Золотая Звезда» во время войны представляли почти как идеальных граждан, воспитанных партией и комсомолом, чей подвиг стал закономерным воплощением их предыдущего жизненного пути. Увы, реальные биографии этих, безусловно, заслуженных людей далеки от идеологических схем.

Как установил историк Игорь Сажин, из 27 Героев Советского Союза, чьи портреты украшают сыктывкарский Мемориал «Вечная слава», как минимум, пятеро были призваны на фронт из лагерей.

«Им можно доверять»

Массовый призыв заключенных начался в СССР в 1942 году, когда мобилизационный ресурс был почти исчерпан, а счет потерь превысил два миллиона бойцов. Отправляли на фронт не всех подряд, а только уголовников с относительно небольшим сроком и без поражения в правах. Разного рода рецидивисты, убийцы, а также осужденные по политическим статьям, чаще всего надуманным, смыть кровью свою вину – реальную или несуществующую – обычно не могли.

По сведениям историка Михаила Рогачева, через военкоматы Коми республики на фронт ушли более 170 тысяч человек, из них около 100 тысяч – из мест заключения. Как правило, они попадали вовсе не в штрафные батальоны, а в линейные части. И сражались довольно-таки храбро. Вот как маршал Константин Рокоссовский пишет в своих мемуарах о присланной на пополнение стрелковой бригаде, состоящей из бывших зэков: «Бойцы ее быстро освоились с боевой обстановкой, мы убедились, что им можно доверять серьезные задания. Чаще всего бригаду использовали для разведки боем. Дралась она напористо и заставляла противника раскрывать всю его огневую систему…»

Подобных оценок заслужили и те, кто отправился на фронт из лагерей на территории Коми АССР.

Призваны в Печоре, форсировали Днепр

Герой Советского Союза Николай Бойков является заслуженной гордостью как Коми республики, откуда его призвали на фронт, так и его родной Белоруссии. В конце сентября 1943 года он одним из первых форсировал Днепр к северу от Киева, а затем участвовал в удержании плацдарма на западном берегу реки. Был ранен, но поля боя не покинул и отражал контратаки противника, что помогло его роте успешно переправиться через реку. За этот подвиг он был удостоен «Золотой Звезды» героя и ордена Ленина, однако получить награды не успел, поскольку в октябре того же года пропал без вести.

Во всех биографических очерках, посвященных Бойкову, говорится, что он родился в 1920 году в селе Покоть Гомельской области. А школу закончил в городе на Неве, после чего продолжил обучение на заочном отделении Ленинградского художественного института. Когда началась война, ему стукнул 21 год, а это значит, что с первых дней он подлежал мобилизации. Однако призвал Николая не Ленинградский, а Кожвинский военкомат, причем только 21 июля 1943 года. Почему так получилось?

Все дело в том, что в 1940 году Бойкова, как записано в его мобилизационной карточке, опубликованной в книге «Их имена в истории Печорского края», осудили на пять лет лагерей а содействие побегу заключенного и подделку документов. Срок отбывал в Севжелдорлаге, занимавшемся строительством железной дороги до станции Кожва и моста через Печору.

Ровесник Бойкова Иван Воротынцев в октябре того же 1943 года также отличился в битве за Днепр. 11 октября он добровольно вызвался подавить немецкую огневую точку у села Гута-Межигорская. Он сумел незаметно подобраться к блиндажу и гранатами уничтожить расчет станкового пулемета, чем помог боевым товарищам успешно освободить село. При этом ему посчастливилось не только получить лично заслуженные «Золотую медаль» Героя Советского Союза и орден Ленина, но и вернуться живым с войны.

Как и Бойкова, его призвал Кожвинский военкомат, но после демобилизации он поехал не в Коми, а к себе на родину, в Курскую область. И это понятно, поскольку накануне войны Воротынцева осудили за растрату на четыре года лагерей и отправили отбывать наказание во все тот же Севжелдорлаг.

Отважные горняки

Шахтер Иван Гаврилов, в отличие от Бойкова и Воротынцева, приехал в Коми край добровольно. Его родной Донбасс заняли немцы. Поначалу Ивана Самсоновича направили в Караганду, но он сам попросился туда, где труднее – в Воркуту. Там он трудился начальником участка шахты № 4.

Столь ценный работник не подлежал мобилизации – его бы не взяли на фронт даже добровольцем. Однако 8 марта 1943 года его призвал Кожвинский военкомат. И произошло это потому, что накануне его осудили за некое преступление и сразу после суда направили в действующую армию.

После коротких подготовительных курсов Гаврилов в звании младшего сержанта попал на Воронежский фронт. В октябре 1943 года он с бойцами своего отделения в числе первых скрытно от противника переправились на правый берег Днепра в районе южной окраины Киева, и внезапным броском они выбили фашистов с занимаемых позиций. После чего, отвлекая огонь на себя, помогли другим подразделениям успешно форсировать широкую реку.

За этот подвиг Иван Самсонович получил звание Героя Советского Союза. Он принял участие в Киевской наступательной операции, но возле города Фастов был тяжело ранен и скончался в госпитале.

Ни в одной официальной биографии героя факт его осуждения не упоминается. В сохранившейся учетной карточке мобилизованного нет никаких сведений о его преступлении и уголовной статье, по которой его осудили. Но в графе судимость написано: «Направить на фронт».

Донбасским шахтером был какое-то время и Николай Маринченко. Во время Курской битвы 12 июля 1943 года взвод под его командованием проник в тыл врага, занял круговую оборону, отрезав немцам путь отхода, а затем вступил в бой за господствовавшую над местностью высоту. В том бою лейтенант Маринченко лично уничтожил 57 немецких солдат и офицеров, но и сам был смертельно ранен. Звание Героя Советского Союза он получил посмертно 27 августа.

Его красивую биографию портит только один факт. В 1937 году Николая арестовали по обвинению в хулиганстве и сопротивлении представителям власти. Он был приговорен к 10 годам лишения свободы и отправлен в Ухтпечлаг. По воспоминаниям его матери, у него был взрывной характер. Он не желал мириться с несправедливостью и всегда давал отпор обидчикам. В августе 1942 года его досрочно освободили и призвали в действующую армию.

Подвиги «изменника»

Как сказано выше, осужденных по политическим статьям на фронт не брали, но летчик Василий Дончук был исключением.

Выпускник Ейского авиационного училища Дончук во время боев за озеро Хасан на самолете «МП-1 бис» совершил разведывательный полет, длившийся почти семь часов. За это его наградили премией, на которую он купил мотоцикл. Но вволю покататься на нем ему не довелось. 30 декабря 1938 года его арестовали и вскоре осудили сразу по трем пунктам печально знаменитой 58-й статьи УК РСФСР – «измена Родине», «антисоветская пропаганда и агитация» и «участие в антисоветской организации».

Василию Ивановичу грозил расстрел, но его внезапно освободили. Очевидно, дело было сфабриковано, но за летчика было кому заступиться. И все же его направили в Воркутлаг командиром отдельного авиаотряда специальной авиационной группы, базировавшейся в Абези.

На войну опытного летчика, имевшего судимость, несмотря на его многочисленные рапорты, несколько месяцев брать не хотели. Только ближе к концу 1941 года он получил назначение на Карельский фронт.

За все время боев Василий Дончук совершил 270 вылетов на 14 разных моделях самолетов. Это были и дальняя разведка, и выброска десанта, и бомбардировки аэродромов, железнодорожных станций и промышленных объектов. Кроме того, ему пять раз приходилось садиться в тылу врага.

Он погиб 21 октября 1944 года во время разведывательного полета над норвежским городом Киркенесом. 2 ноября ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Игорь БОБРАКОВ.

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Из лагеря в лагерь и на фронт

Бывший конвоир и зэк стал великолепным разведчиком

На территории сыктывкарского мемориального комплекса напротив Героев Советского Союза стоит доска с изображениями полных кавалеров ордена Славы. Судьбы этих людей также были весьма непростыми. В частности, уроженец Ставрополя Георгий Ореховский ушел в январе 1943 года на фронт, будучи заключенным на территории Коми АССР.

В лагерь Георгий Сергеевич попал… из лагеря. До своего осуждения в 1940 году Ореховский служил стрелком-конвоиром сельскохозяйственной колонии. А срок он получил за то, что по его вине из-под стражи сбежало несколько заключенных.

Всеми тремя орденами Славы его удостоили в 1944 году за то, что с группой разведчиков ему удавалось захватывать в плен гитлеровцев, сообщавших ценные сведения. Последний орден Ореховский получил посмертно. Он погиб в бою 31 марта 1944 года.