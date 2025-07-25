«Трибуна» собрала наиболее важные факты о результатах работы нового кабинета министров Коми. Оказалось, что сделано, в общем, немало, хотя все хорошее имеет свойство быстро переходить в разряд «так и должно быть»…

Гранты, субсидии, зарплаты

Наметился устойчивый рост целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В этом году по плану республика точно получит 16,5 млрд рублей. Годом ранее сумма была в полтора раза ниже – 11,2 млрд рублей.

В феврале был одобрен грант Президента РФ на развитие гражданского общества и оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. С учетом 25,5 млн из республиканского бюджета, общая сумма поддержки СОНКО составит беспрецедентную сумму – 51 182 280 рублей. На эти средства будут реализованы 76 социально значимых проектов.

Для обеспечения конкурентной зарплаты с другими субъектами до 150 тысяч рублей увеличены зарплаты нашим спортсменам-лыжникам (с учетом достигнутых результатов).

В апреле был принят республиканский закон об установлении процентной надбавки к заработной плате в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях всем работникам госучреждений и государственных органов республики независимо от стажа работы и периода их проживания. Его инициировал лично Р. Гольдштейн. Закон будет способствовать привлечению квалифицированных кадров в регион и снижению оттока населения, уверены в правительстве Коми.

В июне из резервного фонда правительства Коми муниципальному образованию «Усть-Куломский» были выделены почти 33 млн рублей на расходы, связанные с чрезвычайной ситуацией – восстановлением автомобильного моста через реку Кужью.

В июле на 15% была проиндексирована заработная плата трудовым коллективам управлений противопожарной и аварийно-спасательной служб.

В рамках господдержки в улучшении жилищных условий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, из средств федерального бюджета выделено 565,5 млн рублей. По состоянию на 1 июля выдано уже 79 сертификатов на сумму 403,2 млн рублей. До конца года свои сертификаты получит еще 31 семья.

В целом за отчетный период расселено 652 жилых помещения, расположенных в аварийных многоквартирных домах. То есть 1374 человека смогли улучшить свои жилищные условия.

В общероссийском рейтинге реализации национальных проектов республика поднялась на 15 позиций. На 1 июля общий уровень достижения показателей достиг 97,13%. По этому направлению республика занимает 54-е место в России. Это результат системной работы регионального правительства под руководством Ростислава Гольдштейна.

Здравоохранение

В марте в поселке Каджером Печорского района была открыта поликлиника. Новое здание было построено взамен ветхого корпуса 60-х годов постройки, которое находилось в аварийном состоянии и уже не соответствовало требованиям по оказанию медицинской помощи.В новом корпусе смогут получать медицинскую помощь более 1500 взрослых и детей, в том числе проживающих в близлежащих населенных пунктах – поселках Причал, Талый, Рыбница, Трубоседъельск.

В июне начал работу новый современный лечебный корпус больницы в Визинге. Современное здание отвечает всем запросам пациентов. Новое оборудование, в том числе компьютерный томограф, поступит сюда в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Во взрослой поликлинике Усинской ЦРБ в июне начало работу онкоотделение. Теперь жители города и района смогут получать лекарственную противоопухолевую терапию. Ранее они вынуждены были выезжать для прохождения медицинских процедур в онкоцентры Сыктывкара и Воркуты. Это было неудобно людям, учитывая, что терапия должна проводиться регулярно.

Для медорганизаций, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, а также для учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с населением до 50 тысяч человек, было приобретено 15 автомобилей повышенной проходимости. Суммарная стоимость составила почти 23 млн рублей.

В конце прошлого года, напомним, сложилась сложная ситуация с лекарствами. Количество отсроченных рецептов составляло более 1,5 тысячи. По поручению врио главы Коми были приняты экстренные меры. На сегодня количество отсроченных льготных рецептов составляет около 20 единиц.

Реки и ТКО

Выполнена расчистка русла реки Большая Визинга в Визинге. На эти цели было привлечено более 13 млн руб. субвенций из федерального бюджета. Из реки извлечено более 68 тысяч кубометров донного грунта, расчищено 1,7 км реки. Расчистка участка реки позволила защитить от наводнения 120 человек, проживающих в 65 жилых домах. Начаты дноуглубительные работы на реке Печора.

1 июля введена в эксплуатацию мобильная мусоросортировочная линия в с. Айкино Усть-Вымского района мощностью 10 тыс. тонн/год.

Культура и спорт

С декабря по июль открылось две новые модельные библиотеки (в селе Кослан и поселке Визябож), а всего в течение года этот статус получат еще 5 сельских читален. При поддержке Фонда кино были обновлены кинозал «Союз» в селе Корткерос и кинозал в поселке Койдин Койгородского района.

В апреле стало известно, что в республике откроется первая Школа креативных индустрий, а 26 июня было объявлено, что республика впервые получит высшую театральную награду «Золотая маска». В номинации «Лучшая работа драматурга. Драматический театр» была отмечена пьеса, созданная к 80-летию Воркутинского драматического театра имени Б. Мордвинова «Сильва. Дойти до премьеры».

В отделе истории Национального музея РК стартовал долгожданный ремонт (на эти цели предусмотрено 35 млн руб.).

148,5 млн рублей получит республика из федерального бюджета на ремонт спортобъектов. (Ранее на эти цели софинансирования из федерального бюджета не было вообще). Целевые деньги пойдут на ремонт плавательного бассейна «Воргашорец», спорткомплекса «Победа» и Доме спорта «Шахтер» (МО «Воркута»). Кроме того, за счет этих средств будут открыты три площадки ГТО в Сыктывкаре, Ухте и Выльгорте, закуплено оборудование для создания «умных» спортплощадок в Усть-Вымском районе и Воркуте.

Образование

С ноября 2024-го по май 2025 года в рамках Соглашений между региональным правительством и Министерством промышленности и торговли РФ Коми получила 44 школьных автобуса. Активно преображаются и сами школы.

Впервые на базе Сыктывкарского автомеханического техникума создается образовательно-производственный центр «Транспортная отрасль Республики Коми». 35 млн рублей на создание кластера выделены из республиканского бюджета и еще 100 млн – из федерального. Торжественное открытие центра запланировано на 5 сентября.

Молодежная политика

По итогам Всероссийского конкурса «Регион для молодых» республика была признана победителем и получила из федерального бюджета субсидию в размере 112,3 млн рублей. На эти средства будет создан молодежный центр в г. Сосногорске, отремонтирован и оснащен сыктывкарский Молодежный центр и республиканский «Ресурсный молодежный центр».

Еще 7,9 млн рублей республика получила благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». На них будут реализованы 7 социальных проектов, направленных на развитие волонтерства, а также оснащены современным оборудованием два центра добровольчества (в Сыктывкаре и Прилузском районе).

В 2026 году региону будет предоставлена субсидия из федерального бюджета в размере 165,3 млн рублей. На эти средства будут созданы молодежные центры в Воркуте, Печоре и в селе Визинга.

Посетивший республику руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров поддержал инициативу врио главы о проведении в Коми в 2026 году Первого творческого международного молодежного лагеря стран СНГ, а также о возрождении Всероссийского музыкального проекта «Универвидение»…

Резюме

Нельзя сказать, будто с приходом нового руководства жизнь в республике разительно изменилась. Так не быает. Однако общие тенденции в работе кабмина Коми внушают определенный оптимизм, что, по нынешним меркам, уже неплохо. Главное, создается определенный задел на будущее, причем совсем близкое.

Цифры и факты, которые мы привели выше, особенно если их сложить «в кучку», весьма обнадеживают. А что будет дальше – посмотрим.