С 24 июня по 1 июля в столице Коми проходит первенство России по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет. В Сыктывкар приехали 600 участников из 74 регионов страны. Судейство обеспечивают полсотни рефери.

Республику Коми на этом празднике спорта представляют 25 спортсменов из Сыктывкара, Печоры, Инты, Сосногорска, Сыктывдинского и Корткеросского районов.

Среди почетных гостей соревнований известные боксеры: двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, чемпион мира 1989 года Игорь Ружников, чемпион Европы 2010 года и обладатель Кубка мира Эдуард Акзалимов, олимпийский чемпион 2012 года и чемпион мира 2009 года Егор Мехонцев, а также многократный чемпион Коми и мастер спорта СССР Михаил Мартынов.

23 июня врио главы Коми встретился с заместителем генерального секретаря Федерации бокса Сергеем Игнатовым. На этой встрече присутствовали и олимпийцы Олег Саитов и Егор Мехонцев. Обсуждались не только вопросы, связанные с проходящим первенством, но и перспективы развития бокса в Коми.

Кстати, все официальные СМИ дружно подчеркивают, что инициатором масштабных соревнований в Сыктывкаре стал именно руководитель республики.

Слава в перчатках

Складывается впечатление, что Ростислав Гольдштейн «неровно дышит» к боям на ринге. Возможно, потому что сам в юности увлекался этим видом спорта. Во всех его официальных биографиях, в том числе и в Википедии, говорится, что он является кандидатом в мастера спорта по боксу. А в некоторых источниках утверждается: «имеет звание КМС».

Но это неточно. Спортивный разряд (а вовсе не звание) КМС нельзя получить пожизненно – его надо подтверждать каждые три года. Поэтому правильнее сказать: «в прошлом был кандидатом в мастера спорта».

Тем не менее, это очень серьезный разряд. Если новичку достаточно знать разницу между апперкотом и антрекотом, то, чтобы получить хотя бы третий разряд, надо изрядно попотеть на ринге. Для второго и тем более первого нужны победы на соревнованиях. А стать кандидатом в мастера – это вообще круто.

Юноши могут получить КМС с 15 лет, юниоры – с 17. Но для этого надо занять высокое место (с 1 по 5) на чемпионатах мира, Европы или первенстве России. Есть, правда, еще варианты: например, стать призером (с 1 по 3 места) официального регионального турнира.

Где, когда и на каких именно соревнованиях юный боксер Слава Гольдштейн настолько отличился, что завоевал «кэмээса», официальные источники умалчивают. Да и сам он почему-то не распространяется на эту тему.