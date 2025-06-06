В народе шутят, что наш отечественный картофель, который издавна называют «вторым хлебом», по цене уверенно приближается к авокадо из Мексики. Хотя какие шутки? Фактически так оно и есть. При виде ценников в магазинах пенсионеры вздыхают: «Куда мы катимся?»

Под горочку

А катимся мы, если посмотреть данные официальной статистики, под горочку да со свистом. Еще в мае прошлого года средняя цена на картофель в России была 30 рублей за килограмм. А сегодня в магазинах Сыктывкара можно увидеть выращенный в Азербайджане и Египте «второй хлеб» по цене за 100 рублей за 1 кг (самый дорогой ценник, который попался на глаза – 135 рублей). На фоне «иностранцев» относительно дешевый картофель из Чувашии продается за 80 рублей.

Я поинтересовался «финансовыми запросами» у бабульки, торгующей возле магазина своим картофелем. Оказалось, что и у нее на товар вполне рыночная цена – 250 рублей за маленькое ведерко.

А где же картофель, выращенный в Коми? Его просто нет в продаже: все подъели. Именно сегодня, когда цены на картофель «улетели в космос», вспоминается вопиющий случай, произошедший осенью прошлого года в Сыктывкаре: тонны ценного продукта, выращенного в ООО «Пригородный», были вывезены в поле. Мера эта была вынужденная из-за неожиданно хорошего урожая: из 2880 тонн картофеля в хранилища было заложено 2400 тонн. Все, больше нет места. Оставшийся картофель поначалу был размещен где придется, но из-за аномально теплого сентября он стал подгнивать.

Конечно, можно было картофель не уничтожать, а перебрать и раздать тем же пенсионерам и малоимущим. Тем более что «Пригородный» стабильно получает от Минсельхоза Коми финансовую поддержку. Но кто из начальства задумывается о такой благотворительности? Поэтому и удобряем поля картофелем.

«На подтанцовке»

Если проанализировать рапорты Минсельхоза Коми за последние годы, то острого дефицита картофеля у нас не должно быть даже теоретически. В 2021 году показатель самообеспеченности картофелем официально равнялся 90 процентам, в 2022 году – 92,4, в 2023-м – 98, в 2024-м – тоже под 100 процентов!

По результатам уборочной кампании прошлого года Республика Коми вошла в десятку регионов-лидеров по урожайности сельскохозяйственных культур (на 9 месте, годом ранее была на второй позиции). Было выращено картофеля 52,1 тыс. тонн: сельскохозяйственными организациями – 4,5 тыс. тонн, крестьянскими хозяйствами – 2,3 тыс. тонн, на личных подсобных хозяйствах – 45,3 тыс. тонн.

То есть выходит, что «вторым хлебом» жители Коми в основном сами себя и обеспечивают, а Минсельхоз тут вроде как «на подтанцовке». Но такая ситуация неприемлема. У власти есть все возможности закрыть тему дефицита картофеля. А для этого надо не забалтывать саму проблему, а перейти к реальным действиям. Десятилетиями ставится вопрос о возведении современных картофелехранилищ, расширении посевных площадей. Однако воз и ныне там…

Цены новые, ставки старые

В конце концов чиновники сами принимали концепцию развития агропромышленного комплекса республики на 2023-2028 годы, где четко записано: регион будет на 100 процентов обеспечен картофелем. Правда, цель вроде уже почти была достигнута в прошлом году, хотя на самом деле это не так. В той же концепции смущает один момент: производство картофеля в сельскохозяйственных организациях должно вырасти с нынешних 6,8 тыс. тонн до 9 тыс. тонн. То есть опять вся надежда на частника, на то, что он и себя прокормит, а какую-то часть продукции сдаст государству.

Впрочем, по поводу сотрудничества с государством не стоит обольщаться – оно даже «не заметило» резкого роста цен на картофель. Если в 2024 году возмещение затрат личных подсобных хозяйств со статусом «самозанятые» на выращивание и реализацию картофеля осуществлялось по ставке 10 рублей за килограмм (на эти цели было выделено 1,2 млн рублей), то в 2025 году возмещение затрат будет происходить… все по той же ставке 10 рублей (поддержка республиканского бюджета – всего 1,3 млн рублей).

Цены на картофель выросли в несколько раз, но ставка осталась прежней. А ведь чтобы получить столь крохотную финансовую господдержку, нужно представить документы о том, что претендент на получение субсидии ведет производственную деятельность в личном подсобном хозяйстве не менее 12 месяцев, предшествующих получению субсидии. Также надо показать чиновникам, что применяется специальный налоговый режим на профессиональный доход, который создан для ведения расчетов и уплаты налогов самозанятыми.

Банальная подачка

Современные мешки-«сетки» вмещают по четыре ведра картофеля, а это примерно 32 килограмма. То есть самозанятый может рассчитывать в этом случае на субсидию в 320 рублей. Но многих ли устроит такой расклад? Конечно, при беспросветном безденежье можно продать свой урожай и за «копейки». А если его сохранить до весны, то цена будет совершенно другая и эти 10 рублей от государства станут банальной подачкой.

О 10 рублях субсидии за килограмм картофеля речь шла в начале года. А сейчас за такие деньги сдавать урожай очередь точно не выстроится. Но и поднять финансовую заинтересованность у частников вряд ли получится. Нужно вносить изменения в бюджет. А там нет денег, да и времени для принятия решения на уровне того же Госсовета Коми тоже нет – впереди парламентские каникулы.

«Царство борщевика»

Читательница «Трибуны» Луиза Александровна Болдыгина поделилась с нами своим возмущением: «У нас закупочные цена на картофель и молоко неприлично низкие. Так скоро без своего продовольствия останемся. Молоко сельхозпроизводители из южных районов Коми в Кировскую область отправляют, не хотят задешево везти в Сыктывкар».

Еще пенсионерка рассказала о том, что в селе Вотча Сысольского района, где она проживала после Великой Отечественной войны, вся земля была распахана, высаживали все – овес, горох, картофель, овощи, луга очищались. Сами шили полушубки, катали валенки. Покупали только соль и сахар. «Сейчас, получается, земля никому не нужна?» – вопрошает ветеран труда.

Что тут можно ответить Луизе Александровне? Она абсолютно права. Бывшие совхозные земли сегодня по большей части стали бесхозными и превратились в «царство борщевика».

Сергей МОРОХИН.