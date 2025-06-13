«Корни» в Коми (Блиц от 13 июня)

12-14 июня в столице Коми пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России и 245-летию Сыктывкара.

Торжества начнутся 12 июня в 11 часов на Стефановской площади. Днем там же пройдет выступление артистов и духовых оркестров. А с 19.30 до 22.00 с концертом выступит знаменитая группа «Корни».

Тревога районного масштаба

С 9 июня на территории Ижемского района введен режим функционирования «Повышенная готовность». Решение принято в связи с резким повышением уровня воды в реке Печоре и вероятностью подтопления частных домов в населенных пунктах припечорья – Няшабож и Чаркабож.

Главам сельских поселений «Няшабож» и «Кипиево» поручено обеспечить круглосуточное дежурство руководящего состава, при необходимости совместно с эвакуационной комиссией муниципального района «Ижемский» организовать эвакуацию населения, обеспечить эвакуированное население медицинской помощью.

Бастрыкин дал поручение

В информационный центр СК России обратилась жительница Коми по вопросу ненадлежащего водоснабжения в Емве Княжпогостского района. По ее словам, в жилые дома поступает непригодная для питья и бытовых нужд вода.

Несмотря на то, что суд обязал местную администрацию организовать возведение очистных сооружений, до настоящего времени решение не исполнено, подвоз воды не осуществляется. Многочисленные обращения результатов не принесли. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Коми Андрею Исаеву представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

200 молодых активистов

С 22 по 28 июня в Сыктывкаре пройдет международный фестиваль молодежи. Участников ждут несколько направлений работы: пилотирование беспилотников, медиа, саморазвитие, наука и патриотическое воспитание.

Ожидается, что в республику приедут 200 молодых активистов из разных субъектов России и Республики Беларусь. Завершится их работа на выпускном «Твои облака», где выступит Dead Blonde.

Лисы вслед за медведями

Ухтинский поселок Седъю продолжает привлекать диких животных.

Как сообщают местные жители, в районе населенного пункта заметили семью лис. Ранее люди обратились в администрацию Ухты с просьбой обратить внимание на семью медведей.

Аварийных стало больше

Мэрия Сыктывкара признала аварийными еще три дома. Два расположены в пригородных поселках, один — недалеко от аэропорта.

В постановлении сказано, что администрация примет меры по расселению людей, живущих в этих домах, в срок до 2031 года. После расселения дома снесут.

ЦИК дал «добро»

ЦИК России разрешил провести электронное голосование на осенних выборах в Коми.

Как сообщает избирательная комиссия Коми, ЦИК России согласовал проведение дистанционного электронного голосования на выборах в республике. Следующий шаг – рассмотрение вопроса на заседании избирательной комиссии Республики Коми. В случае положительного решения ДЭГ будет применяться для всех уровней выборов – как регионального, так и местного.

Выберут лучшую швею

Четыре человека заявились на региональный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Швея». Участницы должны показать свое мастерство, чтобы попасть на федеральный тур, где за победу их ждет денежный приз.

Региональный этап проводится впервые. Испытания организовали в Сыктывкарском политехническом техникуме, где имеются необходимые мастерские.

«1 июля – крайний срок»

Врио главы Республики Коми потребовал ускорить подготовку к ремонтным работам на проблемном участке Кожва-Чикшино и приступить к ним как можно скорее. Соответствующее поручение руководитель региона дал на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в Республике Коми, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как доложил заместитель председателя Правительства Коми Эдуард Слабиков, сейчас на место будущих ремонтных работ осуществляется доставка спецтехники из Нарьян-Мара, после чего подрядчик приступит к капитальному ремонту.

«1 июля – крайний срок, когда должны начаться ремонтные работы», – поставил задачу вице-премьеру Ростислав Гольдштейн.

Дополнительные вагоны

В период с 11 по 15 июня ряд поездов дальнего следования формирования АО «ФПК», отправляющихся с вокзалов и станций Северной железной дороги, будет курсировать с дополнительными вагонами, сообщает ОАО «СЖД».

Увеличение составности произведено в связи с повышенным спросом на поездки в длинные июньские выходные. В направлении северной столицы вагонами пополнился поезд № 77 Воркута – Санкт-Петербург (+1 плацкартный и 1 с купе). Увеличенной составностью будет курсировать поезда № 305 Сыктывкар – Усинск (1 плацкартный вагон), № 53 Сыктывкар – Усинск (2 плацкартных вагона), № 306 Усинск – Сыктывкар (1 плацкартный вагон), № 54 Усинск – Сыктывкар (+2 плацкартных вагона).

Для местных пропуск в заказник не нужен

Сбор грибов в заказнике «Белый» станет проще для местных жителей.

Согласно новым правилам жители ближайших населенных пунктов вновь смогут свободно посещать заказник «Белый» без специального пропуска при условии, что у них имеется официальная прописка в сельском поселении, который располагается взбили заказника. Доказать этот факт нужно будет, предъявив паспорт. Нововведение сейчас находится в документальной разработке.