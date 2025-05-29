Легенда вернулась! (Блиц от 30 мая)

Четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина уже в Сыктывкаре.

Она вернулась домой после лечения в Санкт-Петербурге и чувствует себя хорошо. Напомним, что в декабре заслуженный мастер спорта СССР была госпитализирована с инсультом, но благодаря профессионализму врачей смогла преодолеть болезнь.

Список потерь растет

На днях стало известно о гибели еще двух военнослужащих из Коми.

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погибли Степан Екимов из Ухты и Константин Кузнецов из Усть-Кулома.

Худшее для них позади

Россия и Украина завершили обмен пленными. В список возвращенных (1 тысяча военнослужащих) попали 11 человек из республики.

Это бойцы, которые ушли служить из Сыктывкара, Сосногорска, Троицко-Печорского, Корткеросского, Усть-Вымского районов. В настоящее время все бывшие пленные находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая помощь. Далее они будут доставлены в Россию.

У «Строителя» – новый тренер

Хоккейный клуб «Строитель-Сыктывкар» возглавил Вячеслав Манкос.

Результаты последних сезонов «Строителя» – падение до 11-го места в высшей лиге – говорят сами за себя, поэтому смена тренера – закономерное решение. В спортивных кругах В. Манкос считается опытным специалистом. Ранее, напомним, пост главного тренера «Строителя» занимал Эдуард Найденков.

День защиты детей: не пей!

1 июня в Коми будет запрещена розничная продажа алкоголя.

Напомним, в республике действует закон, согласно которому установлены следующие дни запрета продажи алкоголя: Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (24 июня), День семьи, любви и верности (8 июля), День знаний (1 сентября).

Школы закрывают на ремонт

В этом году завершить капремонт планируют в 22 учебных заведениях.

Об этом на аппаратном совещании в Администрации главы Коми сообщила зампред правительства Екатерина Грибкова. В общей сложности в текущем году будет завершен капитальный ремонт в 22 образовательных учреждениях. Из них в 2 школах уже завершен ремонт, в 16 школах ремонт завершится к началу учебного года 1 сентября, а еще в 4 школах работы планируют завершить до конца текущего года.

Клещи совсем «оборзели»

В травмпункт Республиканской детской больницы обратились 143 ребенка, покусанных клещами.

Только за прошлые выходные от присасывания клещей пострадали 30 человек, сообщили в РКДБ. «Чаще всего юные пациенты становятся жертвами клещей в Зеленце – село лидирует по количеству обращений, а также в Ыбе, на дачах Эжвинского района, в Визябоже. Сыктывкарцев среди пострадавших практически нет», – рассказал заведующий травмпунктом Вячеслав Шаров.

За протезами – в Коми

Ростех и ЦИТО согласились открыть в Коми Центр высокотехнологичного протезирования.

Центр планируют разместить на базе реабилитационного учреждения «Максаковка». Решение об этом обсуждалось в частности во время визита в Сыктывкар председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко. Врио главы Коми Р. Гольдштейн, обосновывая его необходимость, рассказал, что ежегодно в протезно-ортопедической помощи нуждаются более 8 тысяч жителей Коми. В 2024 году за высокотехнологичным протезированием обратились 20 участников СВО.

Красиво шить не запретишь

Начался прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса профмастерства в номинации «швея».

Конкурсные испытания пройдут 10 июня на площадке Сыктывкарского политехнического техникума. Заявку на конкурс до 4 июня специалист может подать самостоятельно на портале «Работа России». Главный приз – 1 миллион рублей. В сентябре лучшая швея Коми направится на федеральный этап конкурса в г. Нижний Новгород.

Премия – от «Литературки»

Литераторы Коми стали лауреатами одной из самых престижных премий России.

Поэтический сборник Елены Афанасьевой «Жаравеч. Перелетный колодец» в переводе Андрея Попова с коми языка получил премию «Гипертекст» в номинации «Русский перевод». Вручение премии состоялось 26 мая в Центральном доме литераторов, награду разделили между автором и переводчиком. Премия «Гипертекст» учреждена старейшим периодическим изданием России «Литературная газета».

Пассажир умер на остановке

«Комиавтотранс» заплатит 1 млн рублей матери пассажира, погибшего по вине водителя предприятия.

Водитель автобуса, выполняя междугородний рейса, обнаружил в салоне спящего пассажира, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Несмотря на то, что у 35-летний мужчина был в мокрой одежде и без обуви, водитель вытащил его из салона и оставил на автобусной остановке в селе Первомайский Сысольского района. Сысольский районный суд удовлетворил требования пенсионерки о взыскании с компании компенсации морального вреда. Водитель признан виновным по статье «Оставление в опасности». Ему назначено наказание в виде 260 часов обязательных работ.