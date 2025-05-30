Жители села Помоздино много лет жалуются на отвратительную дорогу до райцентра. Недавно они в очередной раз обратились в «Трибуну» с тем же вопросом: «Когда ее отремонтируют?»

Эффект «стиральной доски»

Расстояние в 72 километра – серьезное испытание для сельчан. «Яма на яме, – рассказывают они. – Будто после бомбежки!». В распутицу дорога занимает почти два часа – в два раза дольше, чем зимой. А в летние месяцы машины «едут как по стиральной доске – жуткая тряска».

Асфальт разбит огромными лесовозами, а на некоторых участках его просто нет. Из-за ям и колдобин нередко ломаются автобусы. И отчасти поэтому перевозчики сократили рейсы «Помоздино – Усть-Кулом» до двух в неделю (было три, а когда-то автобусы курсировали между селами ежедневно).

Николай Игнатов, один из сельчан, обратившихся в «Трибуну», говорит, что жаловался по этому поводу в Усть-Куломскую прокуратуру. И с удивлением узнал, что «меры прокурорского реагирования» были приняты еще много лет назад. После чего появилось решение Усть-Куломского районного суда: Управлению автомобильных дорог Коми (эта дорога является республиканской, за нее отвечает региональное правительство) предписывалось привести трассу в надлежащее состояние. Срок – до 30 ноября 2020 года.

За невыполнение решения суда обычно следуют штрафные санкции. Однако все эти годы республиканская власть предпочитала тратить казенные деньги на штрафы, а не на ремонт.

Нельзя сказать, что чиновники совсем уж игнорировали эту дорожную проблему. Реакция все же была. Однако весьма своеобразная…

Клади, пока горячо

Предыдущий глава республики Владимир Уйба в свое время заявил, что на реконструкцию дорожного участка Помоздино – Усть-Кулом потребуется 1,3 миллиарда рублей. Мол, таких денег нет, но вы, устькуломцы, держитесь. Ведь во многих других районах ситуация еще хуже. «У нас 200 населенных пунктов, где дорог нет вообще», – как бы в утешение сказал губернатор 20 декабря 2021 года на «прямой линии» в эфире телеканала «Юрган».

Но есть и техническая проблема: ближайший асфальтовый завод, по словам губернатора, находится в столице Коми – это три часа езды. «Когда мы из Сыктывкара привезем асфальт, он уже остынет, укладывать его нельзя», – доверительно сообщил г-н Уйба. А заодно проинформировал местных жителей, что длина трассы Помоздино – Усть-Кулом, оказывается, 30 километров.

Сельчане были несколько озадачены. Предводитель республики напутал и с расстоянием, и с заводом. На самом деле в райцентре имеется АБЗ, причем не один. Поэтому вопрос не в асфальте, а в том, что московский назначенец слабо знал регион и плохо подготовился к «прямой линии».

Тем не менее, В. Уйба горячо заверил, что трассу все же отремонтируют, но постепенно. «Годами пойдем, – широко, по-рыбацки, разведя руки, пообещал губернатор. – В следующем году планируем 300 миллионов на эту дорогу положить».

И действительно, «положил». Причем сразу на всю дорогу. А еще точнее – «забил». В том смысле, что вскоре власть потеряла к ней интерес. Хотя «первые 300 миллионов» действительно были выделены. Правда, не казной, а фирмой «Монди» в рамках социального партнерства. Но ушли они вовсе не на дорожный ремонт, а на срочную закупку аппаратов ИВЛ. Дело, конечно, благое – в Коми тогда бушевал коронавирус. Однако помоздинцам от этого не легче: пандемия давно прошла, а разбитый асфальт остался.

У дорожников – жаркое лето

По словам заместителя главы СП «Помоздино» Татьяны Мальцевой, в последние годы ремонтные работы на злополучной трассе худо-бедно, но все же велись. Правда, в прошлом году выполнялся лишь ямочный ремонт. Зато в текущем – ситуация должна измениться.

Как сообщил «Трибуне» глава администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан, в ближайшие месяцы предстоит реконструировать 11 километров – самый проблемный участок трассы.

Из них 5 километров будут отремонтированы за счет Дорожного фонда Коми. В качестве подрядчика выступает ООО «Трударенда». 17 марта с.г. эта дорожная организация, базирующаяся в Корткеросе, выиграла электронные торги на этот участок. Сумма контракта – 195,7 млн рублей. Работы должны начаться в конце мая. И это будет не просто ремонт, а именно реконструкция: надо снять старый слой асфальта и уложить новый, сделать водоотливные каналы, установить бетонные ограждения и т.д.

Реконструкция еще 6-ти километров (второй этап) запланирована за счет средств (250 млн руб.), выделяемых Сыктывкарским ЛПК в рамках соглашения с Республикой Коми о социальном партнерстве.

Вообще, в Усть-Куломском районе дорожников ожидает жаркое трудовое лето. Речь идет и о республиканских, и о муниципальных дорогах. Например, предстоит реконструкция 18-километрового участка до поселка Усть-Нем, которую проводит Коми дорожная компания.

– В текущем году на территории нашего района запланирован небывалый доселе объем дорожных работ, на общую сумму около миллиарда рублей, – рассказал Сергей Владимирович.

Это внушительная цифра, учитывая, что в Дорожном фонде Коми на сегодня аккумулировано 6,7 млрд рублей. Но применительно к Усть-Куломскому району речь идет не только о казенных деньгах – в местные дороги вкладываются еще и лесозаготовительные фирмы. Впрочем, они же сами эти дороги и разбивают. Причем не только машины СЛПК, но и, например, такой фирмы с московскими корнями, как «Комиинвест-пром». И местные жители не раз фиксировали на дорогах большегрузы в период межсезонья, когда проезд для них должен быть запрещен или ограничен.

По идее, ловить нарушителей обязаны сотрудники ГИБДД, а местные чиновники это дело контролировать. Однако районной администрации приходится лавировать, проявлять гибкость, дабы не рассориться с лесозаготовителями. Во всяком случае, не ставить им ультиматумы. Ведь лесозаготовки – основа усть-куломской экономики. Это и рабочие места для местных жителей, и финансовая помощь на социальные нужды. Тот же Сыктывкарский ЛПК в рамках социального партнерства ежегодно выделяет району порядка 11 млн рублей. Плюс «республиканский пакет «элпэ-

ковской» помощи, в которой в том числе «заложены» и усть-куломские дороги.

В общем, ситуация не столь однозначна, как кажется на первый взгляд. Но есть и хорошие новости.

– Многое, конечно, зависит и от погоды, и от расторопности дорожников. Но по натуре я оптимист и очень надеюсь, что в этом году реконструкция дороги Помоздино – Усть-Кулом будет завершена, – резюмировал глава районной администрации.

Езда по «минному полю»

Ухта – Кэмдин – это «дорога в никуда»

Во всех районах Коми, где заготавливается древесина, возникает одна и та же проблема: большегрузы превращают дороги в «направления».

Один из примеров – дорога от Ухты до поселка Кэмдин. Недавно местные жители написали в соцсетях, что ездить по ней очень трудно. А попытки засыпать дорожные ямы щебнем лишь усугубляют ситуацию.

«Высыпанный щебень не укатывают, превращая дорогу в минное поле для автомобилей. Результат? Пробитые колеса, сломанные автобусы (который, к слову, и так ходит всего раз в сутки!) и лесовозы, несущиеся по этому «бездорожью», разбрасывая камни на проезжающие мимо машины, – пишет К. Ларина. – Эту дорогу называют «дорогой в никуда», но парадокс в том, что лес оттуда вывозят круглосуточно! Получается, дорога все-таки есть?».

Владимир СУМАРОКОВ.