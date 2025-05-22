Миллиарды в «кубышке» (Блиц от 23 мая)

По информации Отделения Банка России по Коми, объем средств на банковских вкладах и текущих счетах жителей региона на начало апреля 2025 года составил 239 млрд рублей, увеличившись за год на 18%.

Темпы роста сохраняются на этом уровне больше полугода. Люди несут деньги в банк, пытаясь спасти свои сбережения от инфляции.

10 бойцов не вернулись домой

На днях стало известно о гибели еще 10 военнослужащих из Коми.

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погибли Александр Заманов и Никита Фатьянов из Усть-Кулома, Артем Артеев из Ижмы, Александр Кара и Александр Верещагин из Сыктывкара, Антон Янский из Инты, Андрей Филиппов, Антон Киселев и Евгений Пашнин из Ухты, Михаил Балашев, уроженец п. Мещура Княжпогостского района.

Чемодан, вокзал, курорт

Прямые поезда доставят отдыхающих из Коми к Черному морю.

Летом курортные поезда доедут до Адлера, Анапы и Новороссийска. В Адлер отправляются поезда из Воркуты и Печоры. В Анапу назначены поезда из Воркуты и Сосногорска. В Новороссийск следуют поезда из Воркуты. Для обеспечения беспересадочных перевозок на курортный отдых в составы поездов № 255/256 Сосногорск – Анапа, № 257/258 Печора – Адлер будут включаться вагоны из Сыктывкара, в поезда № 309/310 Воркута – Адлер, № 511/512 Воркута – Новороссийск – вагоны из Усинска. При увеличении спроса составы могут пополняться дополнительными вагонами.

Казначей из Еврейской области

Управление федерального казначейства по Коми получило нового руководителя.

Временное исполнение обязанностей руководителя УФК по Коми с 8 мая возложено на 45-летнего Заурбека Альбекова. С 2020 года по май 2025-го он руководил управлением Федерального казначейства по Еврейской автономной области.

В Коми 74 тысячи бедняков

По данным Комистата, за год количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума сократилось до 10,3%.

Разрыв в доходах между самыми богатыми и бедными жителями республики – 12,9 раза. Для сравнения: по России этот показатель – 15. Минимальный уровень бедности отмечен в Санкт-Петербурге – 3,5%.

Лесник «крышевал» рубки

Мастер леса Визингского участкового лесничества осужден на 7 лет за получение крупной взятки.

По данным следствия, подсудимый за 180 тысяч рублей закрывал глаза на незаконную вырубку леса. Деньги он получил от жителя Сысольского района. Мастеру назначено 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 540 тысяч рублей.

В столице отключили «тепло»

Отключение жилых домов в Сыктывкаре планируют завершить к 25 мая.

Как напомнил замруководителя администрации столицы Александр Гонтарь, отключение отопления согласно нормативам производится с установлением положительной среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 в течение пяти суток подряд. Помимо отключения тепла, в Сыктывкаре определили даты безводных дней, когда услугу отключают по всему городу для проверки сетей. Первый этап будет 9 июля с 8.00 на сутки, охватит город и село Выльгорт, второй этап – 23 июля с 8.00 на сутки, в микрорайоне Орбита, Верхнем и Нижнем Чове.

450 тысяч молодых деревьев

Минприроды Коми заключило соглашение с некоммерческой организацией «Древо жизни» о восстановлении лесов на площади более 150 гектаров.

В рамках сотрудничества организация передала региону 450 тысяч сеянцев сосны и ели для высадки на участках, пострадавших от рубок и пожаров. По словам министра Романа Полшведкина, участки для лесовосстановления уже определены совместно с «Коми лесопожарным центром», ведется подготовка почвы.

Юля родила Натика

В лосеферме Печоро-Илычского заповедника вновь пополнение.

Лосиха Юля, которая ушла в прошлом году, вернулась и родила детеныша. Вернулась на ферму она очень худой и голодной, с ранами, которые получила после встречи с медведем. К счастью, на здоровье малыша это не отразилось. Новорожденного лосенка назвали Натик. Имя есть теперь и у медвежонка-сироты, которого на прошлой неделе нашли и отвезли из Коми в Тверскую область в центр спасения медвежат-сирот. Это оказалась девочка. По правилам центра первая буква в имени должна указывать на место, откуда привезли малыша, поэтому ее назвали Кира.

Поймали браконьеров

Кажимское водохранилище в Койгородском райне пользуется большой популярностью у любителей рыбалки и охоты. Поэтому госинспекторы регулярно проводят обследования этой территории.

В ходе очередного рейда были выявлены следующие нарушения: проезд и стоянка транспорта вне дорог, нарушение почвенного покрова, использование сетей без регистрации и маркировки, нарушение правил охоты. У браконьеров изъяты три сети, охотничье ружье и патроны. Материалы дел направлены в суд для привлечения нарушителей к административной ответственности. Им грозит штраф до 4 тысяч рублей.

Поджигателю дали 20 лет

В усинском общежитии на улице 60 лет Октября 43-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, зашел в комнату к соседкам по общежитию, плеснул на мебель и двух женщин горючую жидкость, после чего с помощью зажигалки воспламенил ее.

В результате 55-летняя хозяйка комнаты скончалась от полученных ожогов. Ее 30-летней родственнице удалось выпрыгнуть из окна, она осталась жива. 19 мая Верховный суд республики признал поджигателя виновным и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.