19 июня Совет Сыктывкара принял решение повысить зарплаты сотрудникам администрации.

Каждый раз, когда обсуждается тема повышения денежного содержания чиновников и муниципальных служащих, возникает закономерный вопрос: а за какие-такие «подвиги» повышать им зарплату? На этот счет никогда не следует четких и логичных объяснений. Разве что применяется проверенный временем аргумент: всем повышают, ну и нам тоже надо. Правда, если рядовым «слугам народа» подкидывают всего «пару тысяч» (по поводу уровня их денежного содержания никто не возмущается, так как он относительно низкий), то их высокому начальству прибавка – уже по сотне тысяч рублей и более. Согласитесь, есть разница.

Совсем недавно народ в социальных сетях возмущался по поводу резкого повышения зарплат для первых лиц региона, но ничего – все поутихло. Теперь гневный ропот перешел на муниципальный уровень, где наблюдается все та же картина: начальству очередная доплата к зарплате «с горкой», а рядовому составу – так, «на семечки».

Каждому – свое

На июньской сессии из 24 депутатов 18 проголосовали «за» повышение зарплаты муниципальным служащим, против – 3, воздержались – 3.

Против ожидаемо проголосовала фракция КПРФ, которая еще перед сессией предлагала компромиссный вариант: низшим звеньям муниципальной власти зарплату увеличить, а высшему звену и так денег хватает. Но такой коммунистический подход к формированию личных финансов совершенно не устроил представителей правящей партии. То есть богатые должны стать еще богаче, а бедные…

Комментарий лидера фракции КПРФ в горсовете Валерии Стрекаловой:

«Еще с 1 ноября 2024 года Совет города проиндексировал надбавки за классный чин муниципальным служащим. В этом году снова повышение: теперь индексируются оклады. Отмечу, что доход обычного специалиста подрастет ненамного, а вот у руководящего состава – существенно. Тем временем рядовые учителя и работники культуры получают зарплаты, которых едва хватает, чтоб свести концы с концами.

При этом общая задолженность по судебным решениям у города насчитывает почти 15 млрд рублей – Сыктывкар задолжал почти годовой бюджет! Даже в самые сложные времена, несмотря на общую разруху, депутаты находят деньги на повышение зарплат себе и работникам администрации…»

Для справки. На 2025 год запланированы расходы Сыктывкарского муниципалитета – 15,1 млрд рублей, доходы – 14,5 млрд рублей. Дефицит муниципального бюджета – 600 млн рублей.

«Губа не треснет?»

Теперь денежное содержание руководителя администрации Сыктывкара, его заместителей и сотрудников мэрии увеличится на один должностной оклад: глава администрации столицы Владимир Голдин и председатель горсовета Анна Дю будут получать по 7,2 оклада, председатель Контрольно-счетной палаты и аудитор – по 6 окладов, заместитель председателя Совета, председатели постоянных комиссий и три депутата на штатной основе – по 4,3 оклада.

По самым грубым прикидкам, «лучшие люди города» с учетом очередной «добавки» будут получать от 400 тысяч рублей и выше. Однако точные суммы назвать нельзя – они засекречены (видимо, чтобы не огорчать рядовых бюджетников). Если раньше чиновники были обязаны ежегодно публиковать декларации о своих доходах, то теперь эти данные ушли из публичного пространства. Размер доходов можно узнать только в том случае, если этого захочет сам чиновник. Но редко у кого возникает такое желание. В Республике Коми только депутат Госдумы Олег Михайлов публикует сведения о своих доходах.

Итак, при любом раскладе ежемесячный размер доходов руководства города измеряется сотнями тысяч рублей. И это выглядит, мягко говоря, безнравственно на фоне бедности самих горожан, большинство из которых живет на скромные зарплаты и маленькие пенсии.

Сергей МОРОХИН.