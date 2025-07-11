С фискальной точки зрения, каждый взрослый человек – это «кошелек на ножках». Его единственное предназначение в жизни – вовремя платить налоги, в том числе и «мусорный». Ведь плата за утилизацию ТКО тоже превратилась, по сути, в налог. Им облагаются все живые и даже мертвые (в Коми нередки случаи, когда счета на ТКО выставляли умершим).



Причем плату за коммунальные отходы, реальные или умозрительные, собирает вовсе не государство, а частная фирма ООО «Региональный оператор Севера» (напомним, прежде она называлась ООО «Ухтажилфонд»). При этом регоператор-монополист, ворочающий миллиардами, умудряется еще и получать денежные субсидии из скудной казны республики.

«Священная корова»

Как только в 2018 году в Коми стартовала «мусорная реформа», республиканское правительство стало ревностно защищать интересы частного мусорного бизнеса. О причинах столь горячей любви Желтого дома к регоператору можно только догадываться. Но факты говорят о том, что местные чиновники создают монополисту всяческие преференции и, как правило, занимают его сторону в хозяйственных спорах.

Даже для местных правоохранителей регоператор превратился в своего рода «священную корову». Об этом свидетельствует и судебная практика. Она отрицает известный принцип сервиса: «клиент всегда прав». В Коми действует другой, нерыночный принцип: «монополист всегда прав». Поэтому большинство судебных тяжб потребителей с «мусорным» оператором выигрываются последним.

Пожалуй, лишь прокурорские работники время от времени пытаются скорректировать нашу «мусороцентричную» систему, но в итоге и они отступают. Как это обычно происходит, можно рассмотреть на маленьком, но весьма характерном примере. Речь пойдет о сельском пенсионере, который уже много лет «бодается» с регоператором.

«Источники ТКО»

Для начала давайте порассуждаем логически: можно ли обложить «мусорным налогом» хозяйственную постройку (например, старый сарай или маленький садовый домик, где хранятся лопаты и грабли)? Здравый смысл нам подсказывает, что нет. Ведь ни сарай, ни грабли сами по себе не образуют мусора.

Но теперь усложним задачу: а если хозпостройка занесена снегом по крышу? А если зимой туда нет дороги – только лес кругом, волки по ночам бродят?

Но у регоператора (а по большому счету, у властей Коми) другая логика. Для них не важно, что вы там храните в своем сарайчике-домике. Если он у вас есть, значит, получите счет за утилизацию твердых коммунальных отходов. И дело тут не в граблях. Просто каждый человек – потенциальный «источник ТКО». И там, где он появляется хотя бы раз в год, неизбежно образуется мусор.

Таким образом сделано важное юридическое открытие. Помимо движимого и недвижимого имущества, все мы, оказывается, являемся «собственниками ТКО», то есть живыми «носителями отходов» – жидких и твердых, бытовых и биологических. И это «по умолчанию» обязывает нас платить за «мусорную» услугу.

Даже если такая услуга фактически не оказывается. То есть мусор на самом деле никто не вывозит, а существует он чисто гипотетически. Как сказал бы профессор Преображенский, мусор – не в контейнерах, а в головах. В головах тех, кто все это придумал и назвал «Территориальной схемой по утилизации ТКО».

Заброшенная деревня

В эту хитрую схему усть-вымская деревня Тыдор попала скорее всего по ошибке. Потому что деревенька давно заброшена, там нет постоянных жителей. Даже те 12 человек, что там до сих пор зарегистрированы, бывают в Тыдоре только наездами – в дачный сезон. В остальное время туда не добраться – нет нормальной дороги.

79-летний Вячеслав Иванович Шумихин в Тыдоре даже не прописан. Он живет в райцентре, в селе Айкино. А в Тыдоре у него есть садовый домик, который по официальным документам числится как нежилое строение. Причем домик этот находится не в самой деревне, а на отшибе – на территории бывшего садового товарищества «Радуга», которое почило в Бозе еще в 1998 году.

Понятно, что Вячеслав Иванович был шокирован, когда в 2019 году впервые получил счет на вывоз мусора. Причем бумажка пришла от энергосбытовой компании. Пенсионер поначалу подумал, что это квитанция за свет (к садовому домику подведено электричество), и сгоряча оплатил еще и за мусор. А когда спохватился, начал писать жалобы во все инстанции.

Кстати, В. Шумихин в советское время закончил Академию МВД, четверть века проработал в милиции, вышел на пенсию в звании подполковника. То есть человек он заслуженный, грамотный, юридически подкованный.

Увы, времена нынче другие: милиция стала полицией, да и прокуратура, с точки зрения советского пенсионера, сильно изменилась. «Защита прав трудящихся» и рядовых пенсионеров теперь, видимо, не самые важные задачи для правоохранителей.

Поначалу Усть-Вымская прокуратура дала Шумихину неутешительный ответ: мол, деньги за мусор с вас берут правильно. Но когда в районе сменился районный прокурор, дело сдвинулось. И в 2021 году районная прокуратура обратилась в Усть-Вымский суд в интересах В. Шумихина.

Основания для иска – «железобетонные». Ведь согласно «Правилам предоставления коммунальных услуг» (Постановление Правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 г.), предоставление коммунальных услуг по обращению с ТКО распространяется только на жилые дома/строения. Владелец земельного участка без пригодных для проживания строений на нем не обязан платить за вывоз ТКО.

Правда, в последнее время появилось условие: платить надо в том случае, если на земельном участке (даже без жилых строений) по факту все-таки образуется мусор и это было доказано регоператором.

А для этого последний должен проводить проверки, составлять акты с результатами замеров ТКО. Однако проверки на участке В. Шумихина, по его словам, не проводились, соответствующие документы в суде не предоставлялись.

«Бег с ведром»

Да и какие там проверки, если на территории бывшей «Радуги» все эти годы не было даже мусорного контейнера? Мусоровоз (летом, когда туда худо-бедно можно добраться) в Тыдор заезжал в лучшем случае раз в неделю, по четвергам, и всего на 15 минут.

Причем Тыдор – понятие растяжимое. Есть Малый Тыдор, а есть Большой, столь же безлюдный. И дорог между ними нет. Вообще, это заброшенная и весьма обширная местность. Чтобы пожилым дачникам уложиться в 15 минут, надо бежать до мусоровоза 2-3 километра с ведром в руках.

Этот «бег с ведром» и называется «услугой». Как говорится, сервис на высоте. Кстати, в ответе Шумихину из МинЖКХ Коми (как водится, на семи листах) об этом тоже говорится. В том смысле, что раньше, мол, сельские жители мучились из-за того, что не знали, куда девать мусор. А теперь благодаря «мусорной реформе» такая возможность у них появилась: услуга дошла даже до тех деревень, где никто не живет. Что, с точки зрения чиновников, демонстрирует неустанную заботу правительства о нуждах сельчан.

Судебная софистика

Итак, прокуратура поддержала пенсионера. Но Усть-Вымский районный суд не согласился (редкий случай) с аргументами надзорного органа.

Да, суд признал, что садовый домик – нежилое помещение. Но дальше судья А. Лисиенко рассуждает (цитирую): «Между тем, с 2019 года закон разрешает признавать садовые дома пригодными для проживания граждан и регистрироваться в нем» (так в тексте – В.С.).

Действительно, такое право у дачников есть. Но ведь Шумихин им не воспользовался, то есть не зарегистрировал свой сарайчик в качестве жилого домика.

Но ведь мог бы? – читается между строк судебного документа. Чисто теоретически – кто ему мешал это сделать? Столь удивительному умозаключению судьи мог бы позавидовать любой средневековый софист.

А вот еще один судебный пассаж: «Учитывая, что Шумихин В.И., используя представленные ему услуги по сбору и вывозу ТБО, акцептировал публичную оферту, суд считает, что договор на предоставление этой услуги между Шумихиным В.И. и ООО «Региональный оператор Севера» считается заключенным».

И тут впервые Вячеслав Иванович, бывший советский милиционер, человек «старой закваски», с изумлением узнал, что он, оказывается, причастен к какой-то оферте. Более того, он зачем-то ее «акцептировал». Хотя и не подписывал с регоператором никаких бумаг.

Акт «акцептирования» пенсионер совершил, как уже было сказано, сам того не ведая, по ошибке. Получив квитанцию за свет, рассылаемую энергосбытовой компанией, он «заодно» заплатил и за мусор. Потому что квитанция у двух монополистов – общая.

В 90-е годы некоторые коммерсанты, отказываясь от услуг криминальной «крыши», говорили: «Этим один раз заплатишь, потом – все, до гроба будешь платить!». С сегодняшней «публичной офертой» дело обстоит похожим образом.

Это только в теории любой договор предусматривает взаимное согласие сторон. А в фискальной мусорной практике клиента никто не спрашивает.

Платить будут все!

Поначалу республиканская прокуратура разделяла аргументы районного надзорного органа, подготовившего иск в интересах пенсионера Шумихина. Однако после вердикта Усть-Вымского суда обе прокуратуры вдруг изменили позицию. Не помогло Вячеславу Ивановичу и обращение в Верховный суд Коми, а также в кассационную инстанцию.

С тех пор во всех ответах, которые он получал от «государевых людей», содержались прямые цитаты из усть-вымского «первоисточника». Решение сельского судьи, по их мнению, является единственно законным и правильным.

А может, они просто устали от переписки с неугомонным бывшим милиционером? Тем более, дело вроде бы частное, мелкое.

Но с другой стороны, стоит только одному «источнику ТКО» дать поблажку, так и другие откажутся платить. Поэтому нельзя создавать судебный прецедент. Это может поставить под угрозу всю «мусорную схему» в Коми.

Владимир Сумароков.