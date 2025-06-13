Самое значительное за последние годы повышение с 1 июля платы за жилищно-коммунальные услуги в Республике Коми чиновники называют «плановым», то есть фактически неизбежным: рост идет по всей России. А так ли это на самом деле?

Питерский прецедент

Конечно, нет, бывают и исключения. Яркий пример – это Санкт-Петербург, где в конце июня прошлого года местный губернатор Александр Беглов своим волевым решением взял и отменил повышение с 1 июля тарифов на теплоснабжение и водоотведение, а также на обращение с твердыми коммунальными отходами.

Разумеется, столь неожиданная щедрость имела свою подоплеку: на сентябрь 2024 года были намечены выборы губернатора, надо было как-то умаслить жителей «города трех революций», чтобы они проголосовали, как надо власти, то есть за Александра Беглова. И этот план сработал.

Очередной конец июня уже не за горами, да и выборы главы Коми намечены на сентябрь. Ждем сюрпризов? Но у нас не Санкт-Петербург, поэтому федеральный центр не позволит тарифы делать козырной картой в предвыборной кампании врио главы Коми Ростислава Гольдштейна. Значит, для жителей Коми не будет никаких послаблений – за коммуналку будем платить по полной программе.

Сказать «спасибо»?

Правительство России утвердило для Коми индексы, согласно которым с июля в среднем по региону рост тарифов на коммунальные услуги будет в пределах 11,9 процента, а по некоторым муниципалитетам и категориям потребителей – до 16,7 процента. На электрическую энергию рост тарифов для населения составит 12,6 процента, за водоснабжение и водоотведение – до 11,9 процента, на услуги газоснабжения – до 16,7 процента. Есть градация по территориям и коммунальным компаниям.

И еще вроде как мы должны чиновникам «спасибо» сказать за то, что новые тарифы в Коми не такие уж и страшные, если сравнивать с другими регионами. Председатель республиканского комитета по тарифам Анна Тюрнина сообщила, что в Архангельской и Пермской областях предельный индекс роста тарифов достигает 21 процента.

Чтобы сдерживать увеличение платежей, в Коми уже больше десяти лет действуют льготные тарифы на тепло, с 2015 года – на водоснабжение и водоотведение, с 2020 года – на вывоз твердых коммунальных отходов. С 2021 года – на электричество. На июньской сессии депутаты Госсовета Коми по предложению правительства продлили действие льготных тарифов на вторую половину 2025 года. Цена вопроса – 631 миллион рублей, которые будут изыскиваться путем перераспределения средств внутри бюджета.

«Латание дыр»

Вроде чиновниками все разъяснено по тарифам. Но не до конца. Например, в свое время официально было заявлено Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России о том, что изменения тарифов не могут превышать инфляцию. Увы, все мы видим, что это далеко не так.

Другой распространенный посыл для повышения тарифов – необходимо регулярно модернизировать ЖКХ для снижения числа аварий и обеспечения населения качественными услугами. Но вот эту самую «модернизацию» правильнее надо бы назвать «латанием дыр». Еще пять лет назад Контрольно-счетная палата Коми констатировала, что изношенность оборудования в коммунальной сфере (производственный и хозяйственный инвентарь, транспортные средства) по некоторым позициям перевалила за 80 процентов, потери тепла достигали 30 и более процентов: греем улицу. При нынешнем финансировании для выполнения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, чтобы привести ее в нормативное состояние, потребуется почти 40 лет, в сфере водоснабжения и водоотведения – почти 160 лет!

Есть основания считать, что за последние годы ситуация в коммуналке стала еще хуже и сложнее, что подтверждается резонансными авариями по всей республике: не только рвутся старые трубы, но и жилые дома прямо на глазах разваливаются (как в поселке Синдор Княжпогостского района), целые города остаются без качественной питьевой воды (характерный пример – Микунь).

Многимиллиардный долг

И еще один важный момент, который остается за скобками при обсуждении очередного повышения тарифов. Насколько эффективно само повышение, если одновременно идет рост задолженности? По данным Комистата, в 2024 году населению было предъявлено 28,3 миллиарда рублей в виде платежей за жилищно-коммунальные услуги, это на 5 процентов больше, чем годом ранее. Жители оплатили 93 процента выставленных счетов. Суммарная задолженность граждан составила порядка 16,2 млрд рублей.

Причем задолженность населения ежегодно стабильно увеличивается, как и рост тарифов. Ситуация в какой-то степени даже абсурдная. Более того, растет число жителей, которые не понимают, за что вообще надо платить, если не видно результатов работы коммунальных служб. Сотни многоквартирных домов (в Печоре почти каждый третий) являются ветхими и аварийными, то есть фактически могут развалиться в любой момент.

Нечестные, непрозрачные

А еще как не было мониторинга коммунальной отрасли на предмет злоупотреблений и коррупции, так и нет. Конечно, рядовым гражданам хотелось бы, чтобы тарифы в сфере ЖКХ были прозрачными (особенно это касается платы за вывоз мусора), а очередное их повышение не оправдывалось бы какими-то бездушными дежурными фразами от чиновников. Но пока это только мечты.

В свое время многие размечтались, что из истории с коммунальной аферой из времен правления Вячеслава Гайзера власть сделает какие-то выводы, признает свои ошибки.

Напомним, что с 2007 по 2014 годы в коммунальные тарифы в Коми была заложена коррупционная составляющая (они за взятку были завышенными). Такого не могло быть в принципе, если бы формирование тарифов было понятным, прозрачным и экономически обоснованным. Самое печальное в этой скандальной истории то, что возвращать деньги обворованным жителям Коми (или пересматривать тарифы в сторону уменьшения, то есть хотя бы на размер «коррупционной составляющей») никто и не собирался, хотя были обещания от чиновников Желтого дома «во всем разобраться».

Действительно, зачем создавать прецедент. Ведь если снизить тарифы за коммуналку в одном регионе, то и у других субъектов России может возникнуть такой же соблазн. Так что пусть они стабильно растут.

Все выше и выше

В мае правительство России утвердило план повышения тарифов на коммуналку на ближайшие три года. Если еще осенью 2024 года планировали поднять цены на 36 процентов, то теперь речь уже идет о 40 процентах.

Судя по тому, как раскручивается маховик инфляции, эта цифра будет еще не раз пересматриваться. И, разумеется, не в интересах рядовых граждан.

Сергей МОРОХИН.

Карикатура взята с сайта kprf102.ru