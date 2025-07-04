Стратегическая сессия по сельскому хозяйству прошла в Коми 30 июня в Финно-угорском этнопарке. Фермеры, товаропроизводители, общественники и политики (всего более 100 человек) собрались, чтобы определить векторы развития сельского хозяйства.

Жесткие вопросы

Ежегодно аграрии республики производят продукции почти на 15 млрд рублей, хотя доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте региона составляет всего 1,2%.

Цель сессии, как обозначили ее модераторы, «поставить реалистичные, амбициозные и достижимые цели, обозначить конкретные шаги и договориться о совместных действиях». На сессии присутствовал и врио главы Коми Ростислав Гольдштейн. Причем не в роли наблюдателя, а в качестве активного участника обсуждения.

Аграриев призывали не стесняться, и они воспользовались предложением, задавая порой весьма жесткие и неудобные вопросы. Например, о том, почему субсидии доступны сегодня в основном крупным предприятиям, где содержится от тысячи голов скота и больше, а «за бортом» остаются средние хозяйства (300-400 голов), которые тоже хотят и могут расти.

Говорили об отсутствии единой системы сбыта продукции и единого регионального бренда, о необходимости модернизации производств и подготовки кадров. А самым, пожалуй, эмоциональным моментом обсуждения можно назвать предложение товаропроизводителей властям «выйти на Стефановскую площадь и посмотреть, в каких условиях они реализуют товар».

«Ярмарки, которые организуют в столице Коми, – это позавчерашний день. Да, мы торгуем свободно, без Роспотребнадзора. Но если у вас даже розетки не работают на площади, о чем можно говорить? А ведь у нас холодильники, касса. А палатки? Они не защищают ни от дождя, ни от ветра».

Фермеры признались, что долго не поднимали этот вопрос, боясь, что, если они будут жаловаться, ярмарка вообще «уйдет на задворки».

Просьба о замене хлипких торговых палаток, не спасающих от дождя и ветра, была услышана. Ростислав Гольдштейн предложил построить для торговли теплые деревянные домики и тут же поручил эту работу профильным министерствам.

Олени, овцы, козы и… «Честный знак»

Заместитель руководителя воркутинского ПСК «Оленевод» Ксения Пасынкова рассказала на сессии, что переработчики оленины в Коми находятся на грани выживания. Предприятия выходят в ноль, прилагая большие усилия. Чтобы исправить ситуацию, необходимо пересматривать подходы к отрасли, в том числе со стороны федеральных ведомств.

В законодательстве есть узкие места, которые не позволяют оленеводам пользоваться федеральными мерами поддержки, а увеличивать поголовье оленей, как этого требует федеральный центр, в республике невозможно – нет пастбищ. По мнению К. Пасынковой, оленеводство нужно вывести из животноводства в отдельное направление, поскольку отрасль серьезно отличается не только от разведения крупного рогатого скота в Коми, но и от разведения оленей в других субъектах РФ. «Сегодня это больше имиджевая составляющая экономики, которая должна быть безубыточной», – считает она.

Представители отрасли призвали не тянуть с этими вопросами, так как 16 июля в Совете Федерации будут рассматривать стратегию развития оленеводства страны в целом. «Влияния самих производителей не хватит, чтобы отстоять позицию республики, поэтому Коми на заседании представит зампред правительства региона Лариса Максимова», – тут же решил Р. Гольдштейн.

Сохранить печорскую овцу призвали аграрии Усть-Цилемского района. На сегодня уникальные печорские овцы, которых разводят в Коми, остались без государственной поддержки.

На конец 2023 года общее количество овец в регионе составило 5,5 тысячи. Овцеводством занимались почти во всех муниципальных образованиях республики. С 2025 года сохранение генофонда – под вопросом.

«Загвоздка в том, что в 2022 году изменился принцип субсидирования таких хозяйств на региональном уровне. Если раньше субсидии выделялись на поголовье, то теперь – на товарную продукцию», – прокомментировал ситуацию руководитель Минсельхоза Коми Сергей Елдин.



По словам врио главы РК, потерять популяцию нельзя. Нужно пересмотреть региональную субсидию и исправить ситуацию.

Еще одну проблему озвучила владелица единственной в Сыктывкаре маленькой козьей фермы Татьяна Морозова. Федеральные системы контроля, такие как «Честный знак» и «Меркурий», созданные для борьбы с фальсификатом на крупных производствах, ложатся неподъемным бременем на малые хозяйства. «Чтобы заплатить за «Честный знак», нужно 30 тысяч рублей. Это два месяца работы! Я миллион потратила, чтобы построить ферму и купить коз», – посетовала Татьяна.

Фермеры поддержали ее и пожаловались, что эти системы требуют круглосуточного контроля и учета всего, вплоть до муки и удобрений, что для маленьких хозяйств физически невозможно. Да и на маркировку продукции уходит много времени. Это сильно осложняет работу с продукцией, имеющей маленький срок хранения.

Контроль за качеством продукции однозначно нужен, чтобы «спред не выдавался за сливочное масло». Однако существующая система контро-

ля организована не совсем корректно, согласился Гольдштейн. «Подскажите, как это должно быть, а мы обратимся в Минсельхоз России и будем решать этот вопрос», – предложил он.

Актуальность темы подтвердила и федеральный спикер – замдиректора департамента экономики и государственной поддержки АПК Минсельхоза России Ольга Юркова. Она напомнила, что, когда вводили «Честный знак», Минсельхоз был на стороне фермеров, но из тысячи хозяйств свои аргументированные предложения прислали лишь десять. Этого оказалось мало, чтобы перевесить позицию Минпромторга.

«Вы – крутые!»

– Наконец-то мы от болтовни переходим к делу, – высказался о стратегической сессии гендиректор «Южного» Александр Рожкин. – У нас раньше были одни совещания… Я – производственник и устал от этого. А сегодня мы конкретно решаем, что делать с проблемами. Видно, что власти переходят к конкретной стратегии по развитию отрасли.

По мнению руководителя компании, сельское хозяйство в регионе находится в процессе стабилизации. В том числе благодаря поддержке, которую оказывает организациям Минсельхоз Коми. «Развиваемся, с каждым годом увеличиваем поголовье, посевные, меняем технологии. Думаю, у нас все будет хорошо», – заключил А. Рожкин.

По итогам работы сессии будет сформирована рабочая группа. «Вы поставили жесткие вопросы, и ответы на них должны найти вы, а не зампред Лариса Максимова или министр сельского хозяйства Сергей Елдин. Наша задача – грамотно расписать достижение результатов. И шаг за шагом мы пойдем к намеченным целям. Скорректируем уклад жизни на селе, договоримся о едином бренде, выйдем на соседние рынки… С вас – стратегия развития, а мы вам – в помощь», – завершая встречу, заявил Ростислав Гольдштейн.

Кроме того, врио главы обозначил свою позицию по поводу субсидий, о которых «через одного» говорили все выступающие. «Субсидии не должны быть вечным костылем. Наша цель – помочь создать такой продукт, который будет конкурентоспособен сам по себе, – заявил он. – Региону нужны продукты, которые не нуждаются в субсидировании, тем более что примеры супердоходных предприятий есть. «Нам нужен иной подход. Освободите сознание», – предложил он аграриям. Вопросы о снижении НДС, северных надбавках и понятных инвестпроектах для сельхозтоваропроизводителей Арктической зоны Ростислав Гольдштейн пообещал озвучить на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, визит которого запланирован в Коми этим летом.

Постскриптум

Свое мнение высказал Алексей Габов, председатель потребительского кооператива «Сила Жизни», член президиума МОД «Коми войтыр»:

– Проблемы на селе практически одинаковые, это отсутствие кадров, логистики, дорогие коммунальные услуги… А главное – мы между собой практически не общаемся. У многих нет возможности качественно вести бухгалтерию, маркетинг. Объединение КФХ и кооперативов в некий единый орган, где бы помогали нам общаться с исполнительной властью, – это необходимо. Сегодня каждый варится в своей каше, и получается, что министерство знает, как решить проблему, а предприниматель – нет… Конечно же, не хватает времени, потому что многие представители малого бизнеса на селе занимаются всем: они и дояры, и производственники, и инженеры, сами ремонтируют, сами за трактор садятся… Комплексное развитие сельских территорий должно рассматриваться под углом возрождения села.

Подготовила Лиля ВОВК.