Печальная новость (Блиц от 1 августа)

Ушел из жизни известный ученый-зоолог Николай Нейфельд.

Более 35 лет Николай Дмитриевич посвятил работе в Печоро-Илычском заповеднике, занимая в разное время должности старшего научного сотрудника и заместителя директора по науке. Он внес огромный вклад в развитие научных исследований в заповеднике. За время своей работы написал самостоятельно или в соавторстве несколько научно-популярных книг о природе уральского Припечорья и более ста научных работ, многие из которых вошли в Красную книгу Республики Коми. Ему было 75 лет.

Пали на поле брани

На днях стало известно о гибели в ходе СВО еще 9 военнослужащих из Коми.

Это Сергей Яровый, Александр Захаров из деревни Савапиян и Сергей Конаков из села Часово Сыктывдинского района, Михаил Чистяков из Ухты, Александр Истомин, житель села Ижма, Руслан Карпачёв из Емвы, Владимир Леушев из Жешарта, Илья Кузнецов из Воркуты, Николай Тарабукин, уроженец деревни Лебяжск Усть-Куломского района.

Голосовать теперь можно и ночью

В сентябре 2025-го жители будут избирать руководителя Коми, депутатов Госсовета и местных органов самоуправления. Прием заявлений на дистанционное голосование продлится по 8 сентября.

По словам председателя Избиркома региона Дмитрия Митюшева, у ДЭГ несколько преимуществ: заявление подается дистанционно, не нужно посещать избирательный участок, голосовать можно быстро, с любого устройства с доступом в интернет и даже ночью. Чтобы принять участие в ДЭГ, необходимо иметь регистрацию на территории Коми, подтвержденную запись на «Госуслугах», возможность получить sms-код на номер телефона из профиля портала.

Усть-Цильму плохо слышно

В этом году уже дважды из-за обрыва сетей в селе Усть-Цильма происходили перебои с интернетом и сотовой связью. В обоих случаях кабель, проложенный через Печору, повреждался речными судами.

По словам главы Минцифры региона Дениса Мчедишвили, проведены переговоры с энергетиками и компанией «Ростелеком» на предмет восстановления связи альтернативным способом. Сейчас эксперты оценивают, возможна ли переброска кабеля через реку по воздуху, для чего потребуется установить две большие опоры.

На реке пропал пожилой рыбак

В Интинском районе на реке Большая Инта проходят поиски 87-летнего мужчины.

Пенсионер ушел на рыбалку 23 июля, но в назначенное время не вернулся. На поиски выезжал Интинский отряд спасателей. Они нашли наполненную водой лодку пропавшего, а в ней палку, с помощью которой передвигался мужчина. Поиски продолжаются. Спасатели продолжают обследование акватории реки с помощью специальных крюков-кошек и эхолокаторов.

Эжве «стукнет» шестьдесят два

16 августа Эжвинский район отметит свою 62-ю годовщину образования.

В этот день на стадионе «Бумажник» состоится праздничный концерт «Звезды над Вычегдой», с участием легендарной группы «Турбомода», пик популярности которой пришелся на 90-е годы. Кроме того, выступит известная кавер-группа «Кавры», а также артисты столицы Коми.

В Коми – новый заказник

Это территория «Очьпарма», относящаяся к Южно-Тиманскому елово-пихтовому округу Ухтинского лесничества.

Новый природный заказник республиканского значения создается с целью сохранения ландшафтов наиболее высоких участков Тимана с их биологическим разнообразием. Заказник (4 тысячи га) будет находиться на территории МО «Ухта», на границе с Корткеросским и Усть-Куломским районами.

Реки совсем обмелели

Спасатели рекомендовали ограничить передвижение по Сысоле и Вычегде даже на лодках.

Главное управление МЧС по Коми со ссылкой на Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики предупреждает о неблагоприятном гидрологическом явлении. На реке Вычегде у Сыктывкара уровень воды был зафиксирован на отметке ниже 80 см!

Посылайте семейные фото

Дом дружбы народов Коми принимает заявки на Межнациональный семейный фестиваль.

Фестиваль-конкурс «Счастливы вместе» проводится при поддержке Министерства национальной политики региона. Участвовать в нем могут все семьи, готовые поделиться своими традициями и талантами. Важно, чтобы в творческой команде было не менее трех человек (родители, дети, родственники). Возрастных ограничений нет. Заявки будут принимать до 1 октября на электронную почту konkurs_ddnrk@mail.ru с пометкой «Счастливы вместе». Вместе с заявкой нужно прислать не менее 5 фото семьи и короткий видеоролик – творческую визитку семьи-участницы. Сам фестиваль пройдет в Сыктывкаре 28 ноября.

Ну, кабан, берегись!

С 1 августа в Коми начинается охота на медведя, кабана и волка.

В предстоящий сезон охотникам разрешено добыть 802 особи бурого медведя, по кабанам и волкам лимиты не установлены. Заявления на добычу охотничьих ресурсов принимаются за 90 календарных дней до начала сроков охоты, а на лимитируемые виды – за 14 календарных дней до начала охоты. По расчетам, в лесах Коми обитает 3,4 тысячи медведей, 273 кабана и 615 волков.

Рецидивистка из Емвы

Женщина освободилась из колонии в феврале этого года и принялась за старое.

В колонии она отбывала наказание за совершение корыстных преступлений. Едва выйдя на свободу, уже через месяц она вновь стала совершать кражи. Сначала похитила у знакомой банковскую карту, потратив 8,6 тыс. рублей на покупку продуктов и спиртного. Затем украла у знакомого, с которым вместе распивала спиртное, мобильный телефон и деньги. Следующие 3,5 года по решению суда женщина вновь проведет в колонии общего режима.

Не заметила грабителя

В Печоре 39-летний мужчина приметил на площади 17-летнюю девушку и стал ее преследовать. Она была в наушниках и ничего не заметила. Зайдя за ней в подъезд, злоумышленник обхватил ее рукой за шею и, угрожая ножом, потребовал деньги.

Девушка закричала, и нападавший поспешил уйти с места происшествия. Недавно состоялся суд, который приговорил мужчину к трем с половиной годам лишения свободы.