Подожгла свою товарку (Криминал от 1 августа)

40-летняя жительница Сысольского района облила свою знакомую бензином.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры женщина плеснула на свою 48-летнюю знакомую бензином из канистры и воспламенила его при помощи огня зажигалки. Потерпевшая была госпитализирована и через несколько дней скончалась от полученных ожогов. Поджигательница признана виновной в умышленном причинении смерти другому человеку. Суд назначил ей наказание: 10 лет лишения свободы.

Крупная сумка денег

Молодой сыктывкарец, занимаясь ремонтом кровли жилого дома, оставил свою сумку у фонарного столба. А в ней находились 450 тысяч рублей, мобильный телефон и паспорт.

Отвлекшись на разгрузку строительных материалов, мужчина забыл о сумке, а спустя два часа обнаружил пропажу. Полиция нашла похитителя. Им оказался ранее судимый 60-летний местный житель. Увидев «бесхозную» сумку и убедившись, что за ним никто не наблюдает, он забрал ее. Паспорт выбросил в мусорный контейнер, телефон оставил себе, а деньги потратил на алкоголь и продукты.

Непочтительный сын

37-летний житель Жешарта, находясь в гостях у отца, ударил родителя кочергой по голове.

Мировой судья Жешартского судебного участка Усть-Вымского района обвинил его в умышленном причинении легкого вреда здоровью и назначил виновному наказание – 250 часов в виде обязательных работ.

Поднял руку на малыша

Мужчина нанес тяжкие телесные повреждения двухлетнему сыну своей сожительницы.

40-летний ухтинец находился в комнате общежития, в которой проживала его знакомая со своим маленьким сыном. Во время ссоры, будучи пьяным, он нанес мальчику серьезные травмы. Согласно приговору суда, ему назначено четыре года лишения свободы. В пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

Смерть под кольцом

В Корткеросском районе во время разгрузки машины погиб человек.

Местные жители решили обустроить на своих участках колодцы и заказали железобетонные кольца. Во время выгрузки с бортовой платформы грузового автомобиля, оборудованного краном-манипулятором, 850-килограммовое кольцо упало и придавило одного из мужчин. От полученных травм он скончался.

Тратил деньги два дня

36-летний вор похитил кошелек из жилетки, которую пенсионер оставил на вешалке.

В тот день житель Эжвы, являющийся опекуном двоих внуков, привел их в здание фабрики «Союз», где на пятом этаже проходят занятия по робототехнике. Кошелек он оставил в верхней одежде. Этим воспользовался ранее судимый мужчина. В кошельке оказались 190 тысяч рублей. Похититель в течение двух дней тратил деньги в кафе, барах, на такси, приобрел себе новый телефон и наушники. Вор получил наказание в виде 1 года 9 месяцев принудительных работ.