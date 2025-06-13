В этом году мы будем отмечать 150-летие со дня рождения Владимира Русанова – знаменитого ученого, руководителя дерзких научных экспедиций. Значительная часть его исследований была посвящена Коми краю, где он провел несколько лет своей бурной жизни.

В Печоре на высоком берегу реки в 1967 году открыли первый в стране памятник Русанову. На постаменте высечены слова, которые он записал в своем дневнике, проплывая мимо этого места: «Придет ли время, когда на том берегу Печоры будет построен город, а здесь разбит прекрасный парк и этим изумительным зрелищем будет наслаждаться рабочий люд?».

Тюрьма и ссылка

Владимир Русанов родился 3 ноября 1875 года в Орле, в купеческой семье. Отец его разорился и умер, когда Русанов был еще ребенком. Его мать, несмотря на бедность, устроила сына в классическую гимназию.

В 1897 году Владимир поступил вольнослушателем на естественный факультет Киевского университета. Но вскоре его арестовали по делу «Рабочего Союза». В тюрьме он прочитал книгу легендарного путешественника Фритьофа Нансена «Среди льдов и во мраке полярной ночи». И эта книга определила его судьбу.

В 1899 году молодой революционер вышел из тюрьмы, но не прекратил бороться с царизмом. В мае 1901 года его высылают на два года в Усть-Сысольск. Незадолго до этого он женился на Марии Булатовой. Невзирая на запреты родителей, Маша отправилась за мужем в ссылку.

Наука службе не помеха

Чтобы иметь постоянный заработок, он поступил статистиком в уездную земскую управу. В Усть-Сысольске Русанов успевал не только выполнять свои служебные обязанности, но и собирать материалы для научных работ. Владимир интересовался бытом зырян, ремеслами и культурой. Для сбора статистического материала совершил несколько поездок по территории края. Маршрут его первой поездки в конце лета 1902 года начинался от села Помоздино и шел вверх по Вычегде на север, в район нынешних Ухты и Сосногорска.

1903 год Русанов посвятил Печоре. «Мне пришлось проплыть по ней две тысячи верст от стремнин и порогов ее лесистых верховий до устья, где необъятная ширь реки почти незаметно смешивается с волнами Ледовитого океана», – писал он. От устья Печоры экспедиция морем добралась до Архангельска. Русанов подготовил несколько отчетов и докладов о географии исследованных им районов, об изыскании нового водного пути между Печорским и Волжско-Камским бассейнами, о хозяйственной деятельности коми-зырян.

Исследователь фиксировал признаки различных полезных ископаемых, встречавшихся в Коми крае. На притоке Ижмы – реке Седъю – Русанов обнаружил пещеру с артефактами каменного века и эпохи бронзы, которые передал в вологодский музей. Во время этого путешествия он предсказал место появления будущего города – Печоры.

Парижские «Зыряне»

По окончании срока ссылки Русанову не разрешили проживать в крупных городах России. И в 1903 году он вместе с женой уезжает в Париж, где поступает в Сорбонский университет на факультет естественных наук. В 1907 году в Париже вышел его очерк «Зыряне». В 1905 году в Париже умерла Мария. А спустя всего пять лет, в 1910 году, ее именем Русанов назовет мыс на архипелаге Новая Земля.

Специализируясь в Сорбонне по геологии, Русанов занимался изучением потухших вулканов Европы, в частности Везувия. Блестящее окончание теоретического курса в 1907 году дало ему право на защиту докторской диссертации. А материал для «докторской» он решил собрать на Новой Земле, геология которой в ту пору была еще «белым пятном».

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Именем Русанова названы бухта и полуостров на Новой Земле и улицы в разных городах. В 1976 году в Троицко-Печорском районе в честь него был назван поселок Русаново, который ранее назывался Райпромкомбинат.

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Пешком по Новой Земле

В 1907-1911 годах Владимир Русанов совершил пять экспедиций на острова Новой Земли. Он обошел вокруг Южного и Северного островов, нанес на карты вновь открытые ледники, собрал первую геологическую коллекцию на самой северной точке архипелага – мысе Желания.

Русанов совершил и первый в истории сухопутный поход по Новой Земле – пересек ее от залива Незнаемого на востоке до бухты Крестовой на западе. Причем Баренцева моря достиг лишь один Русанов, остальные путешественники, не выдержав трудностей пути, сошли с дистанции.

Несколько зим Русанов провел в Париже, работая над докторской диссертацией. Летом 1911 года он вновь отправился на Новую Землю на парусно-моторной яхте «Полярная».

Миссия выполнима

В свою последнюю экспедицию Владимир Русанов вышел 9 июля 1912 года из Александровска-на-Мурмане (ныне Полярный). Экспедиция отправлялась на небольшом зверобойном судне «Геркулес». Провизии запасли для одной зимовки. Кроме парусного вооружения, судно имело 24-сильный двигатель и обладало прекрасными мореходными качествами. Основной целью экспедиции было закрепление за Россией угольных месторождений на архипелаге Шпицберген.

Экспедиция вышла в путь 9 июля 1912 года и 16 июля достигла Шпицбергена. В ходе этой экспедиции было установлено 28 заявочных знаков на месторождения каменного угля, что закрепило за Россией право на разработку угля. Благодаря этому российский Северный флот был обеспечен топливом на долгие годы.

Итак, свою миссию Русанов выполнил. И мог бы с почетом вернуться на родину. Однако у неугомонного полярника возник новый план — очень рискованный, почти авантюрный.

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Владимир Русанов является прототипом капитана Татаринова из книги Вениамина Каверина «Два капитана».

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Последняя телеграмма

Отправив с попутным норвежским пароходом трех человек с отчетами о результатах научных исследований, Русанов повернул на восток – к Карскому морю. «В заключение нахожу необходимым открыто заявить, что, имея в руках судно выше намеченного типа, я бы смотрел на обследование Шпицбергена как на небольшую первую пробу. С таким судном можно будет быстро двинуть вперед вопрос о Великом Северном морском пути в Сибирь и прийти Сибирским морем из Атлантического в Тихий океан», – писал Русанов.

В качестве врача и геолога с ним в опасное путешествие отправилась невеста – 30-летняя француженка Жюльетта Жан-Сессин. К этому времени девушка получила в Сорбонне совершенно не женскую специальность геолога и училась на медицинском факультете.

«Геркулес» благополучно добрался до Маточкина Шара, где 18 августа 1912 года Русанов оставил для отправки на материк телеграмму следующего содержания: «Юг Шпицбергена, остров Надежды. Окружены льдами, занимались гидрографией. Штормом отнесены южнее Маточкина Шара. Иду к северо-западной оконечности Новой Земли, оттуда на восток. Если погибнет судно, направлюсь к ближайшим по пути островам: Уединения, Новосибирским, Врангеля. Запасов на год. Все здоровы. Русанов». То была его последняя телеграмма, больше он уже не выходил на связь.

Выйдя в Карское море, команда встала на зимовку. Весной члены экспедиции дошли до острова Геркулес (по иронии судьбы так называлось и судно полярников). Однако запасы провизии и топлива подходили к концу. Что произошло дальше, до сих пор окутано завесой тайны. Возможно, экспедиция пыталась пробраться к материку, чтобы пополнить запасы провизии, но попала в ледовую ловушку.

Для поисков пропавшей экспедиции впервые использовалась полярная авиация: летчик Ян Нагурский на гидросамолете «Фарман МФ-11» исследовал с воздуха льды и побережье Новой Земли на протяжении около 1060 километров.

Следы экспедиции были обнаружены только в 1934 году. В центре острова Геркулес возвышался столб из плавника, на котором было вырезано «Геркулес.1913». Рядом лежали обломки нарт и крышка от патронного ящика. В том же году на другом островке, расположенном в шхерах Минина, были найдены остатки одежды, патроны, компас, фотоаппарат, охотничий нож и другие вещи, принадлежавшие участникам экспедиции на «Геркулесе».

В 2000 году в районе горы Минина на полуострове Таймыр были обнаружены следы стоянки и останки людей. Предполагается, что они также могут принадлежать членам Русановской экспедиции.

Постскриптум _________________________________________________________________

Тайна старых могил

О чем рассказала старуха-долганка

В 1975 году записано свидетельство престарелой женщины из племени долганов (коренные жители Таймыра) о том, что в детстве ей показывали две просевшие от времени могилы.

По словам долганки, там были похоронены двое русских — мужчина и женщина. Их еще живыми привезли откуда-то из тундры. Причем женщина была беременной. Возможно, это Жюльетта Жан-Сессин — отважная француженка, разделившая судьбу своего возлюбленного? Но тех старых могил так и не нашли.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.