Фазенда – это островок нашей частной жизни. Возможно, последний, куда власть еще не дотянулась своими холодными лапами.

Как говорила героиня одного исторического романа: «Не вторгайтесь в мою приватность!» В дачных реалиях эту приватность обеспечивает высокий забор, через который любознательному соседу-пенсионеру не разглядеть, как условная Марь Иванна разгуливает в неглиже по грядкам с клубникой.

Но законодатели решили, что сосед – тоже человек, поэтому забор должен быть прозрачным. В том смысле, что «нашим людям скрывать нечего». Все должно быть на виду. Тем более что забор бросает тень на чужую малину с крыжовником, и от этого они плохо растут.

8 июня с.г. в СМИ появилась информация о том, что в России вступили в силу новые правила, регламентирующие возведение дачных заборов. И дачные сообщества немедленно возбудились. Ведь наши законотворцы умеют создать такие регламенты, которые порождают панику и множество вопросов. Так, в «Трибуну» обратился сыктывкарский пенсионер из дачного общества. Он как раз купил доски для забора на 70 тысяч рублей. И спрашивает (почему-то у редакции): какие просветы между штакетниками теперь дозволяется оставлять?

Если вкратце

Что запрещается. Согласно правилам (зафиксированы в СНиП 30-02-97) под запретом глухие (непрозрачные) конструкции из профлиста, бетона, кирпича и сплошных (без просветов) досок. Это касается только ограждений между соседними участками.

Почему запрещается. Глухие заборы затеняют соседние участки и мешают циркуляции воздуха. Это причина многих соседских конфликтов.

Что разрешено. Строить невысокие заборы – не более 1,5 метра. Или создавать живые изгороди, но не выше 1,8 метра. Забор должен пропускать свет, т.е. быть прозрачным. Изготавливать его можно из следующих материалов: сетка-рабица, кованые решетки, деревянный штакетник.

Чем пугают. Административными штрафами, а также принудительным сносом «неправильного» забора.

В чем новизна. Ни в чем! Эти правила в отношении дачных заборов были приняты еще несколько лет назад.

Вы панике не поддавайтесь

На самом деле растиражированная многими СМИ и даже федеральными телеканалами информация о том, что в июне вступил в силу новый закон «о заборах», является фейковой. Никаких «новых правил» не появилось – действуют старые.

А если бы даже такой закон действительно появился, кто бы его контролировал? Во всяком случае – не «государевы люди», у которых хватает других забот. Не будут они ходить по фазендам, замеряя высоту заборов и «степень прозрачности» (не менее 50 процентов). Да и как определить эту «степень» у того же, допустим, штакетника? 1 см – достаточный зазор между штакетинами или нужно 5 см?

Ряд депутатов Госдумы, в частности, Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), уже поспешили выступить с утешительными заявлениями: мол, не волнуйтесь, граждане, просто лишний раз следует напомнить о действующих СНиПах. А штрафы за «неправильные» заборы, оказывается, не предусмотрены.

Тяжбы между соседями о заборах по-прежнему будут разрешаться в судах в порядке гражданского судопроизводства. Правда, у истцов, требующих убрать глухой или слишком высокий забор, появится дополнительный аргумент: ссылка на «новые правила» от 08.06.2025 года. Но это не означает, что подобные споры теперь будут решаться под копирку. В любом случае суд должен рассмотреть обстоятельства в каждой конкретной ситуации. И одним из первых документов для судьи будет Устав СНТ. Если параметры ограждения не противоречат Уставу, а его возведение было согласовано с правлением СНТ, то и забор устоит.

Все как раньше

Специального разрешения на строительство забора на вашей даче по-прежнему не требуется – это не объект капитального строительства. «Однако при возведении забора между участками рекомендуется получить письменное согласие соседа, – советует депутат А. Гаврилов. – Если такое согласие отсутствует, а забор возведен с нарушениями (например, в виде сплошной конструкции), риск судебных разбирательств резко возрастает».

То есть здесь нет ничего принципиально нового – так же было и раньше.

Но есть нюансы

Помимо строительных норм и правил, нужно учитывать требования Устава товарищества. Так, СНТ может установить, что заборы могут быть только из штакетника и не выше 1,5 метра. Такие нормы товарищества вводят по разным причинам: например, в районе в целом мало солнца, и глухие заборы будут давать лишнюю тень на участки.

Бывает, собственник завозит на свой участок землю, чтобы поднять его. Так улучшают плодородность почвы и делают участок более сухим. Получается, что с одной стороны забор нужной высоты, а фактически для соседей он выше за счет того, что участок поднимали. Сделать с этим ничего нельзя: рекомендации по высоте соблюдаются, а по закону поднимать участки не запрещено.

Если ваш забор не устраивает соседа, попытайтесь договориться мирно. В противном случае возможна судебная тяжба. Но и в суде сосед не сможет сослаться на поднятый участок. Претензии должны быть более конкретными, и лучше, если их несколько: например, вода стекает и топит более низкий участок, а из-за забора не сделать дренаж, к тому же забор полностью закрыл солнце на одной из сторон.

Высокие заборы ставить по-прежнему можно, хотя в тех же правилах имеется оговорка: «Устройство ограждения других типов возможно по обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков, согласованному с правлением товарищества». То есть перед тем, как устанавливать забор выше нормы, следует заручиться письменным согласием соседа и согласовать с правлением СНТ. А для «стандартного» забора никакие согласования не нужны.

Мечтать не вредно

Итак, ничего эпохального в июне этого года для дачников не случилось. «Новые старые» правила – это лишь очередное «пугало огородное», чтобы население не скучало.

Вообще, мысль о том, что по всей России на сотнях тысяч участков вдруг снесут все глухие и высокие заборы, кажется фантастической. Возможно, это заветная мечта алчных производителей сетки-рабицы. Но мечтать, как говорится, не вредно.

Виктор СЕМЕНОВ.