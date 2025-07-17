Раз – и взорвался газ (Криминал от 18 июля)

Суд обязал виновника взрыва газа в квартире пенсионерки возместить ей моральный и материальный ущерб.

24-летний сыктывкарский сборщик мебели, собирая в квартире жительницы села Выльгорт кухонный гарнитур, самостоятельно демонтировал газовое оборудование. Утром, когда женщина решила согреть чайник и зажгла плиту, случился взрыв и возгорание квартиры. Пенсионерка получила серьезные ожоги и попала в больницу. Ее имуществу был причинен ущерб на сумму 380 тыс. рублей. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей, а также 700 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор еще не вступил в законную силу.

Мужчина хотел развлечься

Балкон и машину сыктывкарца обстреляли из пневматики.

По словам потерпевшего, около пяти утра он услышал подозрительный шум во дворе и, выйдя на балкон, увидел пулевое отверстие в стеклопакете. На лобовом стекле его авто было выявлено аналогичное повреждение. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Усть-Куломского района. В день происшествия он купил пневматический пистолет и позже, находясь в гостях у друга и употребляя спиртные напитки, произвел несколько выстрелов с балкона в сторону парковки и соседних домов. По его словам, он просто хотел «проверить свои стрелковые навыки и развлечься». Возбуждено уголовное дело.

Трагедия в Ухте

По вине 49-летней ухтинки возник пожар, который унес жизни двух человек.

Ночью, находясь в подъезде на первом этаже дома по улице Кольцовой, она подожгла оставленную там коляску. Произошел пожар и задымление, в результате чего погибли 46-летняя женщина и 30-летний мужчина. Подозреваемая заключена под стражу.

Взаимностью не ответила

32-летнему мужчине понравилась продавец, и он попытался завязать с ней более близкое знакомство.

Молодой сыктывкарец периодически заходил в продуктовый магазин, где работала девушка. Однажды он решил познакомиться с ней поближе, но получил отказ, обиделся и в ответ высказал в ее адрес оскорбительные выражения. Мировой судья Тентюковского судебного участка столицы Коми наказал его штрафом в три тысячи рублей.

Как заправские альпинисты

В Сыктывкаре потребовалась помощь спасателей с альпинистским снаряжением.

14 июля спасатели выезжали по звонку родственников на спасение человека. Хозяин квартиры по ул. Малышева перестал выходить на связь. Приехав на место, спасатели спустились на балкон при помощи альпснаряжения и слесарным инструментом открыли балконную дверь. В квартире они обнаружили пострадавшего, который лежал на полу в ванной комнате. Пациента передали врачам скорой помощи.