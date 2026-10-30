Цена вопроса – под миллиард. Питерская фирма отремонтирует пятую часть трубы, но это не решит проблем Усинского водовода
В Воркуту привезли очередную партию труб для капитального ремонта Усинского водовода – единственной артерии, по которой в город поступает вода. Официально износ трассы близок к 100%. Только за последние три года здесь устранили почти 60 аварий.В марте 2026 года администрация Воркуты заключила контракт с петербургской компанией «Р.О.С.СТРОЙ» на 945,4 млн…
Дом, который взорвался. Жуткая трагедия в Нижнем Одесе: месяц спустя
Как уже сообщала «Трибуна», в ночь на 23 сентября в поселке Нижний Одес Сосногорского района в пятиэтажном кирпичном доме №4 по улице Ленина взорвался бытовой газ. Огонь повредил две квартиры, обрушились плита перекрытия и частично стена смежной квартиры. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, звено газодымозащитной службы спасло еще семь…
СИСТЕМА ДАЛА СБОЙ. Почему в Коми задержали соцвыплаты?
В последнюю неделю октября жители республики массово сообщают о непоступлении положенных социальных выплат. Малоимущие семьи, ветераны труда и боевых действий, беременные и кормящие женщины, инвалиды, опекуны и получатели компенсаций за ЖКУ не получили деньги к привычному сроку – обычно средства приходят на карты до 25-го числа. И эта проблема фиксируется…
А ИДИТЕ ВЫ В ТЫКВУ! Сразу после запрета на ночные увеселения клуб «СССР» объявил о проведении Хэллоуина
26 октября Верховный суд Коми поставил точку в многолетнем споре между жителями столичного микрорайона «Орбита» и развлекательными заведениями, расположенными в жилом доме по адресу: ул. Малышева, 31. Апелляционные жалобы администрации Сыктывкара и самих ночных клубов «СССР» и «Правда» были рассмотрены, и решение Сыктывкарского городского суда оставлено без изменений. Только до…
Подавился и умер (Криминал)
Сотруднице Сысольского дома социального обслуживания предстоит отвечать перед судом за гибель подопечного.Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Соцработник Кунибского интерната не обеспечила соблюдение технологии кормления тяжелобольного пациента-инвалида. Он подавился едой, смерть наступила в результате асфиксии. Свою вину в случившемся работник признала. Кот затопил соседей Истцу пришлось обратиться в суд,…
ЖДЕМ ПОЕЗД (Блиц)
С 8 ноября по 9 января сказочная команда Деда Мороза отправится в большое новогоднее путешествие по всей стране.Проект организован компанией «Российские железные дороги». В общей сложности Поезд Деда Мороза сделает более 60 остановок. В Коми его прибытия ожидают: 10 ноября – в Инте, 12 ноября – в Воркуте, 13 ноября…
РЕЖУТ ПО ЖИВОМУ. Оптимизация в Коми идет по худшему сценарию
Под предлогом «оздоровления государственных финансов» из региона вырезают социальную ткань. Волна закрытий и слияний жестко прошлась по всей республике. Причем режут по живому: без анестезии, не жалея ни школ, ни детских садов, ни больниц, ни домов культуры. «Вынут душу из села» Село Черемуховка в Прилузском районе. С 1 декабря 2026…
«Похороните нас рядом!» Жуткое письмо ухтинки в редакцию «Трибуны»: пожилая женщина жалуется на равнодушие властей
В письме пенсионерки Валентины Бутеневой изложен частный случай. Но он упирается в общий вопрос: может ли человек после смерти оказаться рядом с тем, кого любил, с кем прожил жизнь, и почему ответ на него зависит от документа, который обычному жителю почти невозможно проверить. «Неужели не заслужил?» «Три месяца назад мы…
«Коррупция» – страшное слово. Контрольно-счетная палата Сыктывдинского района обнаружила «конфликт интересов»
В минувшую пятницу депутат Сыктывдинского райсовета Евгений Потолицын написал заявление местному прокурору Дмитрию Бабаку, в котором фигурировало слово, наводящее ужас на чиновников, – «коррупция».Депутат попросил принять меры прокурорского реагирования и провести проверку на предмет коррупции фактов, приведенных в отчете Контрольно-счетной палаты Сыктывдинского района, которая организовала проверку законности и эффективности использования…
От красавицы до лесной колдуньи. 48-летняя балерина по-прежнему в прекрасной форме
23 октября в театре оперы и балета пройдет бенефис Натальи Супрун, посвященный 30-летию ее творческой деятельности. За эти годы Наталья Супрун станцевала около 40 главных партий в классических балетах, создав галерею запоминающихся образов. В ее творческом багаже Маша в «Щелкунчике», Китри в «Дон Кихоте», Никия в «Баядерке», Одетта-Одиллия в «Лебедином…
ЗАКРЫЛИ ШАХТУ (Блиц)
Суд приостановил работу шахты «Комсомольская» на 90 суток из-за грубых нарушений промбезопасности.Воркутинский городской суд Коми признал АО «Воркутауголь» виновным в грубом нарушении требований промышленной безопасности и приостановил ведение горных работ и эксплуатацию горных выработок. Проверка выявила, что шахта эксплуатируется с нарушениями, создающими угрозу жизни и здоровью людей и риск аварий….
А тело выбросил в контейнер (Криминал)
Житель Емвы получил 280 часов обязательных работ за убийство кошки.Мировой судья Емвинского судебного участка Княжпогостского района признал виновным 33-летнего безработного мужчину в жестоком обращении с животным. С похмелья он задушил свою британскую короткошерстную кошку по кличке Алиса. Поводом послужило то, что питомец оставил экскременты сначала в кухонной раковине, а затем…
Пассажиры, гоните рублики! В Коми снова подорожают автобусные билеты
Вслед за октябрьским повышением тарифов на коммунальные услуги с 1 ноября подорожают и транспортные.В частности, повышаются тарифы на пригородные и междугородние автобусные маршруты. Ставка за километр поездки составит: в Воркуте, Инте, Усинске, Печоре, Вуктыле, Ижемском и Усть-Цилемском районах – от 5,6 до 10 рублей; в Княжпогостском, Усть-Вымском, Удорском, Усть-Куломском, Корткеросском,…
Как убивают бизнес.Через месяц после выборов предприниматели в Коми лишились льгот
С первого октября 2026 года предприниматели в городах Коми платят за воду и тепло по экономически обоснованным тарифам. Их собственную льготу отменили. У населения льготный тариф остался.Раньше владелец магазина или парикмахерской в Вуктыле платил по отдельному льготному тарифу для малого бизнеса. Теперь его нет. Кубометр воды подорожал с 86-89 рублей…
Волшебная сила мандата. Депутатская корочка уберегла Зосиму Панева от встречи с милицией, а Владимиру Старовскому помогла проложить дорогу в южный пионерлагерь
Депутаты Верховного Совета (ВС) СССР, как правило, не получали зарплату за свою деятельность на этом посту. Однако их обязанности, по большей части, были несложными и даже приятными: два раза в год приехать на несколько дней в Москву, дружно проголосовать за принятие того или иного закона, предложенного Президиумом, посетить Большой театр…
ТРЕВОГА В УСТЬ-УСЕ. Сельчане считают ситуацию критической
В селе Усть-Уса Усинского района сложилась ситуация, которую местные жители называют критической. Участковая больница, остающаяся единственным островком медицинской помощи для более чем тысячи человек, фактически осталась без фельдшера. Хроника событий Фельдшер Усть-Усинской участковой больницы ушла в отпуск 7 августа 2026 года. С этого дня Лариса Багижева из Новикбожа фактически работала…
РОВЕСНИЦА УСТЬ-СЫСОЛЬСКА (Блиц)
С 19 по 25 октября в Национальной галерее Коми пройдут «Дни Эрмитажа».Главный экспонат – уникальный шедевр «Ваза с часами «Мария-Антуанетта». Ваза – ровесница Усть-Сысольска: у нее тот же год рождения – 1780-х годов. Она изготовлена на Севрской фарфоровой мануфактуре в одном экземпляре. И это единственный в мире предмет, объединивший фарфор,…