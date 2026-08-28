КОГДА НАУКА БЕССИЛЬНА. В Коми угробили уникальный проект сыктывкарского ученого, раскрывшего полезные свойства борщевика
Борщевик Сосновского с каждым годом захватывает все больше новых территорий. Его косят, травят химией, перепахивают, но все бесполезно.А как бороться с «зеленым злодеем», если только на одном растении образуется более десяти тысяч семян, способных сохранять всхожесть до десяти лет! У борщевика нет естественных вредителей, он легко опыляется и плодоносит. Но…
На кону – здоровье детей. Ухта может лишиться единственной аптеки,где делают лекарства для новорожденных
Муниципальная аптека в Ухте, где делают лекарства для новорожденных, на грани закрытия. Долги – больше 9 миллионов, счета заблокированы, республика забирать предприятие не хочет. Недавно вопрос о приватизации этой аптеки выносили на Совет города, но тут же сняли – депутаты сами не знают, что делать. А людям, которые привыкли получать…
Ласта без моста угаснет. Что важнее: праздничные гирлянды или нормальная жизнь северной деревни?
Жители деревни Ласта Ижемского района уже много лет живут в режиме ожидания. До райцентра, села Ижма, – всего десять километров. Но эти километры превращаются в полосу препятствий каждый раз, когда на пути встает река Сэбысь. Сначала – пара километров разбитой грунтовки. Потом – берег, где надо искать лодку. А дальше…
Похоронных дел наука. Все ее тонкости знает сельский предприниматель
В селе Летка Прилузского района я познакомился с Николаем Вахниным, занимающимся очень важным делом – он организует отправку своих земляков в последний путь. Оказалось, что этот весьма специфический бизнес тоже сталкивается с трудностями и нуждается в поддержке со стороны властей. И в будни, и в праздники Оказанием ритуальных услуг Николай…
В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧАТСЯ. Жуткая правда о том, как власти Коми относятся к родителям детей-инвалидов
История, о которой «Трибуне» поведала мать, ухаживавшая за лежачим ребенком, вызывает шок. После долгих лет героической борьбы за жизнь сына-инвалида она лишилась права на обычную пенсию. Льготы им не положены Воспитание ребенка с инвалидностью – это круглосуточный труд без выходных. Родители, особенно если речь идет о тяжелых формах заболеваний, часто…
«Чтоб ты жил на одну пенсию!» Почему это саркастическое пожелание в наше время приобретает особенно зловещий оттенок?
Меньше месяца остается до выборов нового состава Госдумы России. По традиции известные политики разгоняют «волну обещаний», особенно в сторону людей старшего поколения, которые реально влияют на итоговый результат голосования. «Плюшки» раздают Называть конкретные фамилии и партии воздержимся, дабы избежать подозрений в скрытой рекламе или антирекламе. Но отметим, что товарищи и…
Ой, мамочки, где же «Белочка»? Недетские игры чиновников: манипулируя цифрами,они разрушают по сути саму систему дошкольного образования
В селе Чукчино Усть-Цилемского района и в городе Микунь Усть-Вымского района родители столкнулись с тем, что их детские сады либо закрывают, либо объединяют группы, смешивая детей разных возрастов. И это лишь часть той широкой «оптимизации», которая за последнее время приобрела в республике угрожающий характер.По данным Министерства образования и науки РК,…
Коми: какая она на вкус? В республику приехали маститые кулинары
Свыше сорока авторских рецептов уникальных блюд готовы подарить коллегам из Коми участники гастрономического форума «Коми. Вкус Севера». Мероприятие стало подготовкой к VIII Международному фестивалю региональной кухни и этногастрономии «ШаньгаФест», который проходит в Сыктывкаре с 21 по 23 августа. Авторские блюда Для нас коми кухня уже привычна, поэтому нужен взгляд со…
Рекорд мира
Студентка Воркутинского медколледжа стала рекордсменкой мира на соревнованиях по пауэрлифтингу.На международном турнире «Северная Столица Х» в Санкт-Петербурге Александра Ракитова подняла на бицепс 47,5 кг. Она вошла в число рекордсменов в своей весовой категории среди юниорок 20-23 лет. Об этом на своей странице сообщил ее тренер Иван Голубец. Очередные потери В ходе…
Убийц нашли по запаху
Недавно было раскрыто преступление в селе Нившера, случившееся 17 лет назад.Весной 2009 года две молодые жительницы Корткеросского района напали на женщину в ее квартире. Девушки связали ее бельевой веревкой, после чего старшая из них нанесла жертве удар ножом в шею. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, а подельницы похитили из дома…
Деньги взяли, мост не сдали. Почему планы по строительству и ремонту важных инженерных сооружений в Коми заканчиваются крахом?
Когда начинаешь вникать в современную историю возведения и ремонта мостов в нашей республике, то приходится констатировать: огромные деньги, выделяемые из бюджета, не дают результата, а все благие намерения плавно перетекают в затяжные разбирательства в судебных инстанциях. Тигран получил аванс… Недавно Сыктывкарский городской суд сообщил, что гендиректор компании из Санкт-Петербурга Тигран…
Противостояние в Шудаяге. Общественники просят главу государства сохранить уникальную санаторную школу в Ухте
В мае власти Коми официально закрыли специализированную санаторную школу №4 в поселке городского типа Шудаяг (входит в муниципальный округ Ухта), которая просуществовала почти полвека. Тем не менее общественники не опускают руки. Грозный туберкулез Роспотребнадзор представил в июле данные по заболеваемости туберкулезом по регионам. По информации федерального ведомства, в 2025 году…
Коровы мычат, власти молчат. Хозяйство разваливается, света нет, скот загнали в стойло
«Коровы мычат в стойлах на все село. С начала летнего сезона их ни разу не выгоняли на выпа – нет пастуха (ушел на СВО). Готовы пасти коров старшеклассники, но им нечем платить. Резко упали надои, на ферме нет света… Люди страдают, глядя на то, как разваливается совхоз…» – пишут в…
Наталия Бедная увидела Трехозерку. Дочь писателя побывала в поселке, где родились «Девчата»
4-5 августа по приглашению директора библиотеки поселка Трехозерка Ирины Нестеровой в Сыктывкар приезжала дочь известного советского писателя Бориса Бедного Наталия. Для нее организовали экскурсию по поселку, где познакомились и жили ее родители. Она увидела дом, где располагалась Верхневычегодская сплавная контора, в которой работал отец. Впечатления от сурового быта и тяжелого…
Выдвиженцев «задвинули» (Блиц)
Ни один из трех самовыдвиженцев не смог собрать необходимое число голосов поддержки избирателей.Напомним, подали документы для участия в выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва по Сыктывкарскому одномандатному округу № 21 в Республике Коми Татьяна Кузнецова – специалист Центра занятости населения РК и два пенсионера – Светлана Игнатова и Виктор Торлопов. Для официальной регистрации…
Хотела омолодиться? (Криминал)
26-летняя безработная сыктывкарка украла косметику от старения кожи.Женщина похитила косметику из сетевого магазина на сумму свыше 4 тыс. рублей. Поскольку подсудимая впервые привлекается к уголовной ответственности, полностью признала вину и добровольно возместила причиненный ущерб, суд назначил ей штраф в размере 8 тыс. рублей. Усинец обманул трех человек Неоднократно судимый 35-летний…
КАК УМИРАЮТ В ИНТЕ. Больному раком пришлось сорок дней ждать химиотерапии – а теперь уже поздно
В конце июля министр здравоохранения Коми Ирина Кондратьева посетила Инту. Она обошла родильное отделение, поговорила с врачами. Все как полагается: отчеты, планы, обещания…За последние годы в больнице действительно кое-что сделали: поликлинику подлатали, хирургию обновили, машин подвезли. По программе «Земский доктор» за два года заманили шестерых врачей. Но если спросить у…