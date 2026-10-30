В письме пенсионерки Валентины Бутеневой изложен частный случай. Но он упирается в общий вопрос: может ли человек после смерти оказаться рядом с тем, кого любил, с кем прожил жизнь, и почему ответ на него зависит от документа, который обычному жителю почти невозможно проверить. «Неужели не заслужил?» «Три месяца назад мы…