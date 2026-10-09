Драма про короля и шута. В Сыктывкаре прозвучала опера, созданная по запрещенной цензурой пьесе
69-й сезон Театра оперы и балета открылся оперой Верди. На сцене нашего театра эта опера итальянского композитора уже звучала, причем не один раз. Впервые в 1986 году ее поставила режиссер Ия Бобракова. В ее спектакле в роли Джильды блистала совсем юная тогда Альфия Коротаева, а в роли ее сценического отца…
Стадо погибло в тайге. В Коми бесславно провалился амбициозный проект,на который власти потратили десятки миллионов рублей
По численности поголовья северных оленей Коми находится на шестом месте в России. На начало 2025 года их было чуть меньше 85 тысяч. Из них 49,7 тысячи голов (или 68%) в сельхозорганизациях, остальные – у частников.Одна из главных проблем отрасли – нехватка пастбищ. Площадь их сокращается, потому что, как ни крути,…
ПРАВО НА СДАЧУ. Пажга встревожена: в селе собирают подписи за «доступную сдачу анализов»
Заявленная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в том, чтобы сделать первичную медицинскую помощь доступной для жителей отдаленных районов. А вовсе не наоборот: сделать ее еще менее доступной. Однако такое ухудшение зачастую и происходит. Причем даже в тех случаях, когда сельчане вроде бы должны только радоваться… «При наличии условий» Пажга…
Свирепый бык-убийца. До этого он пугал всю деревню, а потом насмерть забодал депутата
В деревне Пиль-Егор Ижемского района безнадзорный бык напал на человека. Погиб Антон Юрьевич Рочев – депутат сельского поселения.В тот день пожилой мужчина, как обычно, пошел провожать жену на работу. Женщина работала санитаркой в местном ФАПе.Бык уже давно ходил по деревне без привязи и без присмотра, пугал людей, и Антон Юрьевич…
Картошке вынесен приговор. Во время заморозков «Пригородный»оставил в поле сотни тонн картофеля
В ночь на 2 октября в Сыктывкаре столбик термометра ушел в минус. Для кого-то это просто первое дыхание зимы. А для картофеля, оставшегося в земле, – приговор. А в земле на тот момент, по простому арифметическому раскладу, лежало около 2170 тонн.По официальным данным, под картофель в «Пригородном» отведено 120 гектаров….
В память об Аэлите (Блиц)
В Печоре в День учителя открыли мемориальную доску талантливому педагогу.Аэлита Смолева начала свою педагогическую деятельность в 1959 году в печорской школе № 49. Затем работала в должности заведующей городским отделом народного образования, зампредседателя исполкома горсовета и много лет была директором специальной коррекционной школы-интерната № 6. «Заслуженный учитель Коми АССР», «Заслуженный…
Студента уличили в подмене (Криминал)
17-летний юноша заказывал брендовые товары, а при получении менял их на дешевые аналоги.Студент сыктывкарского учебного заведения связался на сайте бесплатных объявлений с продавцом фирменной сумки стоимостью 23 тысячи рублей и договорился о сделке. Получив посылку в отделении почтовой связи, он вскрыл коробку, заменил товар дешевым аналогом и вернул оператору доставки….
СЕРЕГОВСКИЕ СТРАДАНИЯ. Как единственный в Коми курорт превращают в своего рода филиал гостиницы
Санаторий «Серегово» – старейшая здравница республики, основанная в 1929 году на берегу Выми. Его главный ресурс – хлоридно-натриевая вода из скважины «Сереговское-1». До 1929 года из нее вываривали соль, потом ею начали лечить. Санаторий на 160 мест десятилетиями держался именно на этой воде – сюда ехали за здоровьем, а не…
Деревне вынесли приговор? Оставшись без медицинской помощи и связи, она потихоньку вымрет
Деревню убить очень просто. Не нужно сжигать дома или выгонять людей силой. Достаточно ввести несколько численных параметров в ведомственные регламенты, и населенный пункт официально перестанет существовать. Он превратится в точку на карте, которая не интересна ни связистам, ни Минздраву.Яркий и пугающий пример этого бюрократического апокалипсиса – интинское село Адзьвавом, где…
Верните «скорую» в Кослан! Прокуратура отреагировала. Будет ли толк?
На днях прокуратура Удорского района отреагировала на эмоциональное обращение местной жительницы, опубликованное в соц-сетях. Женщина рассказала, как 6 сентября в ее семье случилась беда — близкому человеку экстренно потребовалась помощь. И в этот момент она столкнулась с реальностью, от которой «волосы встают дыбом».«На огромную территорию, включающую Кослан, Усогорск, Чернутьево, Глотово,…
Назначаемые избранники. Один депутат от Коми покорил Северный полюс, другой общался с Гитлером, третий выносил смертные приговоры
В самый разгар Большого террора, 12 декабря 1937 года, в Советском Союзе прошли выборы депутатов Верховного Совета (ВС) СССР. При этом на одно депутатское место претендовал один кандидат, а потому избирательный процесс превратился, по сути, в назначение.В так называемый первый советский парламент от Коми АССР попали 12 человек, из которых…
Чужой рюкзак на скамейке (Криминал от 2 октября)
Ранее судимая 44-летняя сыктывкарка присвоила находку и вновь оказалась под стражей.Рюкзак с ценными вещами и мобильным телефоном оставила на скамейке 25-летняя девушка. Позже она обнаружила списание денег со своего счета на общую сумму 17 тысяч рублей, совершенное в разных торговых точках города. Оперативники установили личность подозреваемой и задержали воровку. Та…
КОРОЛЕВА ОСТАЛАСЬ (Блиц от 2 октября)
В Ижме прошел отчетно-выборный XI съезд межрегионального общественного движения коми-ижемцев.Съезд собрал более сорока делегатов из муниципалитетов Коми, Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Делегаты поддержали изменения в устав общественной организации. Председателем МОД «Изьватас» на новый срок была переизбрана ижемка Ирина Королева. В Совет МОД вошел 21 человек –…
«Северный рубль» теряет вес. Уровню зарплат в Коми уже никто не завидует
По итогам второго квартала 2026 года медианная зарплата в Коми составила «чистыми» 76 тысяч 702 рубля.Такие данные приводятся в отчете, подготовленном Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе официальной статистики за апрель-июнь 2026 года. Учитывались доходы за вычетом НДФЛ.Принято считать, что именно медианные зарплаты, а вовсе не средние, лучше отражают…
Осторожно: тарифы взлетают! Подорожают все коммунальные услуги: газ, тепло, вода, электричество, вывоз мусора
С 1 октября коммунальные услуги в республике подорожают в среднем на 15,3%.Уже через месяц жители республики получат платежки с суммами, которые рассчитают по новым расценкам. Плата за вывоз твердых коммунальных отходов вырастет на 5,1%, стоимость электроэнергии изменится в диапазоне от 11% до 16% (окончательная цифра зависит от ресурсоснабжающей организации). Тарифы на…
Крестьяне «попали на деньги». Флагману сельского хозяйства Коми – предприятию «Южное» – выставили многомиллионный судебный иск
Судебная практика в Коми показывает, что наказание рублем за порчу земли отходами жизнедеятельности животных может быть не менее суровым, чем за попадание в окружающую среду в результате аварий нефтесодержащей жидкости. Дело о «коровьих лепешках» В апреле 2025 года в «Трибуне» вышла публикация «Дело о «коровьих лепешках», в которой рассказывалось о…
Под знаком короны и красным флагом. Первый депутат Госдумы из Коми дружил с черносотенцами, второй – с большевиками
До революции уроженцев Коми края в высших выборных органах власти России было совсем немного. Но каждый из них был яркой личностью, символизирующей противоположные направления весьма бурной и противоречивой политической жизни огромной империи, катящейся к своему закату.В депутаты III Государственной Думы из Коми избрали убежденного монархиста Степана Клочкова, а в нижней…