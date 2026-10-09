По численности поголовья северных оленей Коми находится на шестом месте в России. На начало 2025 года их было чуть меньше 85 тысяч. Из них 49,7 тысячи голов (или 68%) в сельхозорганизациях, остальные – у частников.Одна из главных проблем отрасли – нехватка пастбищ. Площадь их сокращается, потому что, как ни крути,…