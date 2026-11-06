Неделю назад «Трибуна» писала о том, что после вступления в силу судебного запрета сыктывкарские клубы «СССР» и «Правда» анонсировали вечеринку на Хэллоуин (проводится с 31 октября на 1 ноября).Клубный анонс был опубликован 27 октября, то есть на следующий день после заседания Верховного Суда Коми. И тогда это выглядело как демонстративное…