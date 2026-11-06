«ЭКОНОМИЯ НА КРОВИ»? Возмущенные жители Инты, медики и доноры обращаются за помощью к Владимиру Путину
30 декабря 2026 года в Инте должен закрыться филиал Республиканского центра крови. Речь идет не о кабинете, где хранят уже готовые пакеты с плазмой, а о станции, где кровь заготавливают и куда годами приходят местные доноры, в том числе люди с редкими фенотипами. Поездом и курьером После закрытия отделения пополнять…
Наступим на «золотые грабли»? Несколько лет назад уникальный заказник в Коми уже пострадал от старателей – история может повториться
Золотодобыча у границ охраняемой зоны даст бюджету совсем немного денег, но и риски возникают огромные.В Ухтинском районе Коми начинается разработка Среднекыввожского месторождения россыпного золота. Лицензию на 20 лет получила красноярская компания ООО «ЗЭР». Разовый платеж составил 11 021 000 рублей, запасы участка оцениваются примерно в 50 кг золота.Месторождение расположено в…
На вечеринку пришли следователи. Ночным клубам столицы испортили шумный праздник
Неделю назад «Трибуна» писала о том, что после вступления в силу судебного запрета сыктывкарские клубы «СССР» и «Правда» анонсировали вечеринку на Хэллоуин (проводится с 31 октября на 1 ноября).Клубный анонс был опубликован 27 октября, то есть на следующий день после заседания Верховного Суда Коми. И тогда это выглядело как демонстративное…
ФЕДОР, КИНО И НЕНЦЫ. Известный бизнесмен «сбежал» в тундру и жил в одном чуме с семьей оленеводов
Федор Овчинников представил коллегам свой фильм «147 дней в тундре». В Институте языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН прошел закрытый показ автобиографического фильма основателя известной компании, занимающейся производством пиццы. В марте 2025 года Федор по своей инициативе отправился на Ямал и провел в тундре 147 дней. Вместе с…
Госсовет: горячее время. Александр Макаренко: «Каждый бюджетный рубль должен работать на благо жителей Коми»
В беседе с корреспондентом «Трибуны» председатель Госсовета республики рассказал о том, каким будет новый бюджет региона и подвел итоги уходящего года. Живая работа – Александр Петрович, ноябрь – традиционно самое горячее время для Госсовета, идет верстка бюджета на будущий год. В этот раз вы внедрили принципиально новый формат работы с…
Своя картошка (Блиц)
Самообеспечение республики картофелем в этом году достигло 92%.По информации министра сельского хозяйства и торговли Коми Сергея Елдина, яйцами регион может обеспечить себя на 55%, овощами – на 39%, мясом – на 37%, молоком – на 30%. «Учитывая наши северные климатические условия, данные показатели – результат огромного труда. Снижать этот стратегический…
Парень, а ведь ты дроппер! (Криминал)
26-летнего сыктывкарца привлекли к ответственности за «дропперство».Молодой человек поддался на уговоры своего знакомого – жителя Усть-Куломского района (ранее тот привлекался к уголовной ответственности за мошенничество). И передал в пользование личные банковские карты для проведения операций с криптовалютой. Приятель убедил сыктывкарца в законности подобных действий. Тот оформил и передал знакомому четыре…
Цена вопроса – под миллиард. Питерская фирма отремонтирует пятую часть трубы, но это не решит проблем Усинского водовода
В Воркуту привезли очередную партию труб для капитального ремонта Усинского водовода – единственной артерии, по которой в город поступает вода. Официально износ трассы близок к 100%. Только за последние три года здесь устранили почти 60 аварий.В марте 2026 года администрация Воркуты заключила контракт с петербургской компанией «Р.О.С.СТРОЙ» на 945,4 млн…
Дом, который взорвался. Жуткая трагедия в Нижнем Одесе: месяц спустя
Как уже сообщала «Трибуна», в ночь на 23 сентября в поселке Нижний Одес Сосногорского района в пятиэтажном кирпичном доме №4 по улице Ленина взорвался бытовой газ. Огонь повредил две квартиры, обрушились плита перекрытия и частично стена смежной квартиры. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, звено газодымозащитной службы спасло еще семь…
СИСТЕМА ДАЛА СБОЙ. Почему в Коми задержали соцвыплаты?
В последнюю неделю октября жители республики массово сообщают о непоступлении положенных социальных выплат. Малоимущие семьи, ветераны труда и боевых действий, беременные и кормящие женщины, инвалиды, опекуны и получатели компенсаций за ЖКУ не получили деньги к привычному сроку – обычно средства приходят на карты до 25-го числа. И эта проблема фиксируется…
А ИДИТЕ ВЫ В ТЫКВУ! Сразу после запрета на ночные увеселения клуб «СССР» объявил о проведении Хэллоуина
26 октября Верховный суд Коми поставил точку в многолетнем споре между жителями столичного микрорайона «Орбита» и развлекательными заведениями, расположенными в жилом доме по адресу: ул. Малышева, 31. Апелляционные жалобы администрации Сыктывкара и самих ночных клубов «СССР» и «Правда» были рассмотрены, и решение Сыктывкарского городского суда оставлено без изменений. Только до…
Подавился и умер (Криминал)
Сотруднице Сысольского дома социального обслуживания предстоит отвечать перед судом за гибель подопечного.Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Соцработник Кунибского интерната не обеспечила соблюдение технологии кормления тяжелобольного пациента-инвалида. Он подавился едой, смерть наступила в результате асфиксии. Свою вину в случившемся работник признала. Кот затопил соседей Истцу пришлось обратиться в суд,…
ЖДЕМ ПОЕЗД (Блиц)
С 8 ноября по 9 января сказочная команда Деда Мороза отправится в большое новогоднее путешествие по всей стране.Проект организован компанией «Российские железные дороги». В общей сложности Поезд Деда Мороза сделает более 60 остановок. В Коми его прибытия ожидают: 10 ноября – в Инте, 12 ноября – в Воркуте, 13 ноября…
РЕЖУТ ПО ЖИВОМУ. Оптимизация в Коми идет по худшему сценарию
Под предлогом «оздоровления государственных финансов» из региона вырезают социальную ткань. Волна закрытий и слияний жестко прошлась по всей республике. Причем режут по живому: без анестезии, не жалея ни школ, ни детских садов, ни больниц, ни домов культуры. «Вынут душу из села» Село Черемуховка в Прилузском районе. С 1 декабря 2026…
«Похороните нас рядом!» Жуткое письмо ухтинки в редакцию «Трибуны»: пожилая женщина жалуется на равнодушие властей
В письме пенсионерки Валентины Бутеневой изложен частный случай. Но он упирается в общий вопрос: может ли человек после смерти оказаться рядом с тем, кого любил, с кем прожил жизнь, и почему ответ на него зависит от документа, который обычному жителю почти невозможно проверить. «Неужели не заслужил?» «Три месяца назад мы…
«Коррупция» – страшное слово. Контрольно-счетная палата Сыктывдинского района обнаружила «конфликт интересов»
В минувшую пятницу депутат Сыктывдинского райсовета Евгений Потолицын написал заявление местному прокурору Дмитрию Бабаку, в котором фигурировало слово, наводящее ужас на чиновников, – «коррупция».Депутат попросил принять меры прокурорского реагирования и провести проверку на предмет коррупции фактов, приведенных в отчете Контрольно-счетной палаты Сыктывдинского района, которая организовала проверку законности и эффективности использования…
От красавицы до лесной колдуньи. 48-летняя балерина по-прежнему в прекрасной форме
23 октября в театре оперы и балета пройдет бенефис Натальи Супрун, посвященный 30-летию ее творческой деятельности. За эти годы Наталья Супрун станцевала около 40 главных партий в классических балетах, создав галерею запоминающихся образов. В ее творческом багаже Маша в «Щелкунчике», Китри в «Дон Кихоте», Никия в «Баядерке», Одетта-Одиллия в «Лебедином…