Депутаты Верховного Совета (ВС) СССР, как правило, не получали зарплату за свою деятельность на этом посту. Однако их обязанности, по большей части, были несложными и даже приятными: два раза в год приехать на несколько дней в Москву, дружно проголосовать за принятие того или иного закона, предложенного Президиумом, посетить Большой театр…