Почему мелеет Печора? Малая вода –большая беда
Ржавеющие речные суда по берегам Печоры уже давно стали своего рода визитной карточкой многих населенных пунктов, для которых река еще не так давно была главной транспортной артерией. Не нужны сегодня ни теплоходы, ни баржи – река мелеет буквально на глазах год от года. Транспортная угроза По словам председателя Комитета спасения…
КАЖЕТСЯ, МЫ ЕГО ТЕРЯЕМ. Национальный парк «Югыд ва» может превратиться в «лунный ландшафт»
О развитии туризма в Коми говорят с трибун, ради этого создали отдельное министерство. Но под эти разговоры республика готова отдать главное природное сокровище – национальный парк «Югыд ва».Это крупнейшая ООПТ России: почти 1,9 млн га тайги и горной тундры, объект ЮНЕСКО. Здесь берут начало красивейшие реки Урала, сюда едут, чтобы…
Последние письма из неволи. О чем Вячеслав Гайзер мечтает накануне освобождения
Завтра, 19 сентября, бывший глава Коми должен выйти на свободу. Свой срок – 11 лет – он отмотал «от звонка до звонка». Из них 4 года в Лефортовской тюрьме и 7 – в колонии №6, расположенной в городе Бежецк Тверской области.Все эти годы Гайзер был в курсе событий, происходивших в…
Светская проповедь… Рецензия на фильм «Святитель Стефан. Апостол пермских земель»
В 2026 году православный мир и Республика Коми отмечают 630-летнюю годовщину со дня преставления святителя Стефана Пермского – фигуры, которую по праву называют ключевой в истории освоения Русского Севера.К этой дате телеканал «СПАС» и Фонд православного телевидения приурочили документальный фильм «Святитель Стефан. Апостол пермских земель», всероссийская премьера которого прошла 11…
Деньги в банках (блиц)
Жители Коми держат на банковских вкладах 300 миллиардов рублей.«Это исторический максимум», – отметил эксперт Отделения Банка России по Коми Виктор Старцев. Для сравнения: весь республиканский бюджет на этот год предусматривает примерно 124,6 млрд рублей расходов и 109,5 млрд доходов. Домой уже не вернутся В ходе специальной военной операции гибнут наши…
Интимные снимки (Криминал)
Сыктывкаркам грозит до двух лет лишения свободы.Женщины 30-ти и 37-ми лет обвиняются в незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну. Получив доступ к мобильному телефону знакомого, они сделали скриншоты фотографий интимного характера с изображением общей знакомой и отправили их бывшей супруге мужчины на персональную…
Святыни Коми земли. Сыктывкарские ветераны посетили монастыри
Сразу в двух монастырях побывали участники однодневной экскурсии «По святыням Коми земли» – активисты Сыктывкарской организации ветеранов.Первая остановка – это Крестовоздвиженский женский монастырь в поселке Кылтово (Княжпогостский район). Женскую обитель в лесной глуши ежегодно посещают сотни паломников. Их привлекают сюда как местные святыни и чудотворные иконы, так и интересная история…
Семь тысяч «заложников». Из-за коммунальной схемы с посредником поселок в Коми рискует остаться без тепла
Хитрая цепочка: третий лишний? Чтобы понять, почему поселок с населением около 7 тысяч человек оказался в такой ситуации, нужно разобраться в том, как здесь устроено теплоснабжение.Тепло в Жешарте производит градообразующее предприятие – местный фанерный комбинат. Он поставляет тепловую энергию в виде пара, а также подает холодную и техническую воду. То…
«Деревня чудес» и ее обитатели. Житель села Зеленец Денис Смуров знает, как превращать сказки в жизнь
Часто так бывает: кто-то загорелся какой-то идеей, а через некоторое время вроде как и поостыл, а затем увлекся чем-то иным. Житель села Зеленец Сыктывдинского района Денис Смуров в эту распространенную категорию «часто» совершенно точно не вписывается.Пять лет назад «Трибуна» уже рассказывала об увлечении Дениса Смурова, который в деревне Койтыбож, расположенной…
ГРАНИТ, КОТОРЫЙ ЗАБЫТ. Бабушка, дворник и танк – каких еще памятников так и не дождались жители Коми?
Неожиданные предложения об установке новых памятных знаков в Сыктывкаре поставлены на поток. Порой это приводит к очевидным конфузам. Похоже, никто из власть имущих не следит за ранее взятыми обязательствами?На днях появилась информация о том, что в Кировском парке Сыктывкара появится памятник служебной собаке. Инициатива бывшего начальника питомника республиканского МВД Павла…
Хотите вырастить кедр? (Блиц от 11 сентября)
Саженцы ценного хвойного дерева можно получить бесплатно.Акция «Посади свой кедр в Республике Коми» проводится впервые. Чтобы получить саженец, необходимо подать заявку на имя директора АНО «Кедры Родины» Ивана Санжарова в мессенджере Max. Общая заявка на отправку саженцев в Коми уйдет 15 сентября. В частные руки выдают до пяти саженцев из…
Угощала пивом (Криминал от 11 сентября)
19-летняя жительница Сосногорска осуждена за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя.Зная о том, что ее знакомый не достиг совершеннолетия, она на протяжении полугода неоднократно предлагала ему вместе выпить пиво. С учетом наличия совокупности смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд назначил подсудимой наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов….
И грозный октябрь впереди. «Шоковая терапия»: рост коммунальных тарифов в Коми будет почти в два раза выше, чем у наших соседей-кировчан
Республика Коми попала в число регионов, где с 1 октября тарифы на коммунальные услуги наиболее заметно скакнут вверх. Попробуем разобраться в причинах, которые ухудшат жизнь большинства северян. Двойной удар по кошельку Напомним, что с 1 января стоимость «коммуналки» уже скорректировали на 1,7% по всей стране из-за повышения налога на добавленную…
Труповозка – это не такси! Почему в Коми за перевозку мертвого тела из дома в морг с родственников усопшего берут деньги?
Когда в семью приходит горе, последнее, о чем хочется думать, – это деньги. Но жителям сел Сыктывдинского района думать об этом приходится. За то, чтобы тело умершего близкого человека доставили из дома в морг, с них требуют 5500 рублей. В соседнем Сыктывкаре эту услугу предоставляют бесплатно за счет городского бюджета….
Последняя тяжба экс-директора. Садовский покинул театр и потерпел судебное фиаско, зато балет возвращается на сцену
Балет по роману «Иди на Голгофу» вновь в репертуаре Республиканского театра оперы и балета.Спектакль «Крик», поставленный главным балетмейстером Республиканского театра оперы и балета, экс-солистом Большого театра Андреем Меркурьевым, год назад был снят с афиш бывшим директором Алексеем Садовским. Несмотря на то, что балет имел успех в Москве, Ярославле и других…
«Лакомка» вернулась
История легендарной воркутинской кондитерской на улице Ленина началась в 1962 году. Торты, пирожные и эклеры из «Лакомки» были хорошо известны нескольким поколениям воркутинцев.Теперь кондитерская вошла в состав муниципального «Хлебокомбината», и 29 августа состоялось ее официальное открытие после долгого ремонта. Здесь постарались сохранить привычный ретро-интерьер и традиционные рецептуры. В продаже остались…
Мусоровоз задавил велосипедиста
По информации ГАИ Коми, ДТП произошло утром 29 августа в Сыктывкаре.44-летний водитель мусоровоза ехал по трассе Краснозатонский – Нювчим – Яснэг. На первом километре дороги он наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении по обочине. 64-летний мужчина умер до приезда скорой помощи. Возбуждено уголовное дело. Отец и сын –…