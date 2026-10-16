Пассажиры, гоните рублики! В Коми снова подорожают автобусные билеты
Вслед за октябрьским повышением тарифов на коммунальные услуги с 1 ноября подорожают и транспортные.В частности, повышаются тарифы на пригородные и междугородние автобусные маршруты. Ставка за километр поездки составит: в Воркуте, Инте, Усинске, Печоре, Вуктыле, Ижемском и Усть-Цилемском районах – от 5,6 до 10 рублей; в Княжпогостском, Усть-Вымском, Удорском, Усть-Куломском, Корткеросском,…
Как убивают бизнес.Через месяц после выборов предприниматели в Коми лишились льгот
С первого октября 2026 года предприниматели в городах Коми платят за воду и тепло по экономически обоснованным тарифам. Их собственную льготу отменили. У населения льготный тариф остался.Раньше владелец магазина или парикмахерской в Вуктыле платил по отдельному льготному тарифу для малого бизнеса. Теперь его нет. Кубометр воды подорожал с 86-89 рублей…
Волшебная сила мандата. Депутатская корочка уберегла Зосиму Панева от встречи с милицией, а Владимиру Старовскому помогла проложить дорогу в южный пионерлагерь
Депутаты Верховного Совета (ВС) СССР, как правило, не получали зарплату за свою деятельность на этом посту. Однако их обязанности, по большей части, были несложными и даже приятными: два раза в год приехать на несколько дней в Москву, дружно проголосовать за принятие того или иного закона, предложенного Президиумом, посетить Большой театр…
ТРЕВОГА В УСТЬ-УСЕ. Сельчане считают ситуацию критической
В селе Усть-Уса Усинского района сложилась ситуация, которую местные жители называют критической. Участковая больница, остающаяся единственным островком медицинской помощи для более чем тысячи человек, фактически осталась без фельдшера. Хроника событий Фельдшер Усть-Усинской участковой больницы ушла в отпуск 7 августа 2026 года. С этого дня Лариса Багижева из Новикбожа фактически работала…
РОВЕСНИЦА УСТЬ-СЫСОЛЬСКА (Блиц)
С 19 по 25 октября в Национальной галерее Коми пройдут «Дни Эрмитажа».Главный экспонат – уникальный шедевр «Ваза с часами «Мария-Антуанетта». Ваза – ровесница Усть-Сысольска: у нее тот же год рождения – 1780-х годов. Она изготовлена на Севрской фарфоровой мануфактуре в одном экземпляре. И это единственный в мире предмет, объединивший фарфор,…
Мужики похитили рельсы (Криминал)
В Прилузском районе двое родственников похитили почти 4 тонны рельсов для забора.В местную полицию обратился представитель транспортной организации: на неэксплуатируемом участке железной дороги в лесу на окраине райцентра им было выявлено хищение. Оперативники выяснили, что к краже причастны двое местных жителей, близких родственника 1957 и 1969 годов рождения. В течение…
Драма про короля и шута. В Сыктывкаре прозвучала опера, созданная по запрещенной цензурой пьесе
69-й сезон Театра оперы и балета открылся оперой Верди. На сцене нашего театра эта опера итальянского композитора уже звучала, причем не один раз. Впервые в 1986 году ее поставила режиссер Ия Бобракова. В ее спектакле в роли Джильды блистала совсем юная тогда Альфия Коротаева, а в роли ее сценического отца…
Стадо погибло в тайге. В Коми бесславно провалился амбициозный проект,на который власти потратили десятки миллионов рублей
По численности поголовья северных оленей Коми находится на шестом месте в России. На начало 2025 года их было чуть меньше 85 тысяч. Из них 49,7 тысячи голов (или 68%) в сельхозорганизациях, остальные – у частников.Одна из главных проблем отрасли – нехватка пастбищ. Площадь их сокращается, потому что, как ни крути,…
ПРАВО НА СДАЧУ. Пажга встревожена: в селе собирают подписи за «доступную сдачу анализов»
Заявленная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в том, чтобы сделать первичную медицинскую помощь доступной для жителей отдаленных районов. А вовсе не наоборот: сделать ее еще менее доступной. Однако такое ухудшение зачастую и происходит. Причем даже в тех случаях, когда сельчане вроде бы должны только радоваться… «При наличии условий» Пажга…
Свирепый бык-убийца. До этого он пугал всю деревню, а потом насмерть забодал депутата
В деревне Пиль-Егор Ижемского района безнадзорный бык напал на человека. Погиб Антон Юрьевич Рочев – депутат сельского поселения.В тот день пожилой мужчина, как обычно, пошел провожать жену на работу. Женщина работала санитаркой в местном ФАПе.Бык уже давно ходил по деревне без привязи и без присмотра, пугал людей, и Антон Юрьевич…
Картошке вынесен приговор. Во время заморозков «Пригородный»оставил в поле сотни тонн картофеля
В ночь на 2 октября в Сыктывкаре столбик термометра ушел в минус. Для кого-то это просто первое дыхание зимы. А для картофеля, оставшегося в земле, – приговор. А в земле на тот момент, по простому арифметическому раскладу, лежало около 2170 тонн.По официальным данным, под картофель в «Пригородном» отведено 120 гектаров….
В память об Аэлите (Блиц)
В Печоре в День учителя открыли мемориальную доску талантливому педагогу.Аэлита Смолева начала свою педагогическую деятельность в 1959 году в печорской школе № 49. Затем работала в должности заведующей городским отделом народного образования, зампредседателя исполкома горсовета и много лет была директором специальной коррекционной школы-интерната № 6. «Заслуженный учитель Коми АССР», «Заслуженный…
Студента уличили в подмене (Криминал)
17-летний юноша заказывал брендовые товары, а при получении менял их на дешевые аналоги.Студент сыктывкарского учебного заведения связался на сайте бесплатных объявлений с продавцом фирменной сумки стоимостью 23 тысячи рублей и договорился о сделке. Получив посылку в отделении почтовой связи, он вскрыл коробку, заменил товар дешевым аналогом и вернул оператору доставки….
СЕРЕГОВСКИЕ СТРАДАНИЯ. Как единственный в Коми курорт превращают в своего рода филиал гостиницы
Санаторий «Серегово» – старейшая здравница республики, основанная в 1929 году на берегу Выми. Его главный ресурс – хлоридно-натриевая вода из скважины «Сереговское-1». До 1929 года из нее вываривали соль, потом ею начали лечить. Санаторий на 160 мест десятилетиями держался именно на этой воде – сюда ехали за здоровьем, а не…
Деревне вынесли приговор? Оставшись без медицинской помощи и связи, она потихоньку вымрет
Деревню убить очень просто. Не нужно сжигать дома или выгонять людей силой. Достаточно ввести несколько численных параметров в ведомственные регламенты, и населенный пункт официально перестанет существовать. Он превратится в точку на карте, которая не интересна ни связистам, ни Минздраву.Яркий и пугающий пример этого бюрократического апокалипсиса – интинское село Адзьвавом, где…
Верните «скорую» в Кослан! Прокуратура отреагировала. Будет ли толк?
На днях прокуратура Удорского района отреагировала на эмоциональное обращение местной жительницы, опубликованное в соц-сетях. Женщина рассказала, как 6 сентября в ее семье случилась беда — близкому человеку экстренно потребовалась помощь. И в этот момент она столкнулась с реальностью, от которой «волосы встают дыбом».«На огромную территорию, включающую Кослан, Усогорск, Чернутьево, Глотово,…
Назначаемые избранники. Один депутат от Коми покорил Северный полюс, другой общался с Гитлером, третий выносил смертные приговоры
В самый разгар Большого террора, 12 декабря 1937 года, в Советском Союзе прошли выборы депутатов Верховного Совета (ВС) СССР. При этом на одно депутатское место претендовал один кандидат, а потому избирательный процесс превратился, по сути, в назначение.В так называемый первый советский парламент от Коми АССР попали 12 человек, из которых…