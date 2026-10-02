СЕРЕГОВСКИЕ СТРАДАНИЯ. Как единственный в Коми курорт превращают в своего рода филиал гостиницы
Санаторий «Серегово» – старейшая здравница республики, основанная в 1929 году на берегу Выми. Его главный ресурс – хлоридно-натриевая вода из скважины «Сереговское-1». До 1929 года из нее вываривали соль, потом ею начали лечить. Санаторий на 160 мест десятилетиями держался именно на этой воде – сюда ехали за здоровьем, а не…
Деревне вынесли приговор? Оставшись без медицинской помощи и связи, она потихоньку вымрет
Деревню убить очень просто. Не нужно сжигать дома или выгонять людей силой. Достаточно ввести несколько численных параметров в ведомственные регламенты, и населенный пункт официально перестанет существовать. Он превратится в точку на карте, которая не интересна ни связистам, ни Минздраву.Яркий и пугающий пример этого бюрократического апокалипсиса – интинское село Адзьвавом, где…
Верните «скорую» в Кослан! Прокуратура отреагировала. Будет ли толк?
На днях прокуратура Удорского района отреагировала на эмоциональное обращение местной жительницы, опубликованное в соц-сетях. Женщина рассказала, как 6 сентября в ее семье случилась беда — близкому человеку экстренно потребовалась помощь. И в этот момент она столкнулась с реальностью, от которой «волосы встают дыбом».«На огромную территорию, включающую Кослан, Усогорск, Чернутьево, Глотово,…
Назначаемые избранники. Один депутат от Коми покорил Северный полюс, другой общался с Гитлером, третий выносил смертные приговоры
В самый разгар Большого террора, 12 декабря 1937 года, в Советском Союзе прошли выборы депутатов Верховного Совета (ВС) СССР. При этом на одно депутатское место претендовал один кандидат, а потому избирательный процесс превратился, по сути, в назначение.В так называемый первый советский парламент от Коми АССР попали 12 человек, из которых…
Чужой рюкзак на скамейке (Криминал от 2 октября)
Ранее судимая 44-летняя сыктывкарка присвоила находку и вновь оказалась под стражей.Рюкзак с ценными вещами и мобильным телефоном оставила на скамейке 25-летняя девушка. Позже она обнаружила списание денег со своего счета на общую сумму 17 тысяч рублей, совершенное в разных торговых точках города. Оперативники установили личность подозреваемой и задержали воровку. Та…
КОРОЛЕВА ОСТАЛАСЬ (Блиц от 2 октября)
В Ижме прошел отчетно-выборный XI съезд межрегионального общественного движения коми-ижемцев.Съезд собрал более сорока делегатов из муниципалитетов Коми, Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Делегаты поддержали изменения в устав общественной организации. Председателем МОД «Изьватас» на новый срок была переизбрана ижемка Ирина Королева. В Совет МОД вошел 21 человек –…
«Северный рубль» теряет вес. Уровню зарплат в Коми уже никто не завидует
По итогам второго квартала 2026 года медианная зарплата в Коми составила «чистыми» 76 тысяч 702 рубля.Такие данные приводятся в отчете, подготовленном Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе официальной статистики за апрель-июнь 2026 года. Учитывались доходы за вычетом НДФЛ.Принято считать, что именно медианные зарплаты, а вовсе не средние, лучше отражают…
Осторожно: тарифы взлетают! Подорожают все коммунальные услуги: газ, тепло, вода, электричество, вывоз мусора
С 1 октября коммунальные услуги в республике подорожают в среднем на 15,3%.Уже через месяц жители республики получат платежки с суммами, которые рассчитают по новым расценкам. Плата за вывоз твердых коммунальных отходов вырастет на 5,1%, стоимость электроэнергии изменится в диапазоне от 11% до 16% (окончательная цифра зависит от ресурсоснабжающей организации). Тарифы на…
Крестьяне «попали на деньги». Флагману сельского хозяйства Коми – предприятию «Южное» – выставили многомиллионный судебный иск
Судебная практика в Коми показывает, что наказание рублем за порчу земли отходами жизнедеятельности животных может быть не менее суровым, чем за попадание в окружающую среду в результате аварий нефтесодержащей жидкости. Дело о «коровьих лепешках» В апреле 2025 года в «Трибуне» вышла публикация «Дело о «коровьих лепешках», в которой рассказывалось о…
Под знаком короны и красным флагом. Первый депутат Госдумы из Коми дружил с черносотенцами, второй – с большевиками
До революции уроженцев Коми края в высших выборных органах власти России было совсем немного. Но каждый из них был яркой личностью, символизирующей противоположные направления весьма бурной и противоречивой политической жизни огромной империи, катящейся к своему закату.В депутаты III Государственной Думы из Коми избрали убежденного монархиста Степана Клочкова, а в нижней…
Признан банкротом (Блиц)
Арбитражный суд Коми решил прекратить процедуру наблюдения в отношении ООО «Жешартский фанерный комбинат» и признать предприятие несостоятельным.В отношении ЖФК открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев – до 17 марта 2027 года. И.о. конкурсного управляющего утвердили Евгения Леляева. При этом комбинат продолжает работать, производственные линии загружены, выпускается плановая продукция. Скорбные…
Граждане, сдавайте оружие! (Криминал)
С начала года 88 жителей республики получили денежное вознаграждение за добровольно сданное оружие.За январь-август 2026 года общая сумма выплат составила более 1 млн рублей. За единицу огнестрельного оружия выплачивается 10 тысяч рублей. За газовое или бесствольное оружие самообороны – 6 тысяч рублей. Также предусмотрены выплаты за боеприпасы к огнестрельному оружию…
Почему мелеет Печора? Малая вода –большая беда
Ржавеющие речные суда по берегам Печоры уже давно стали своего рода визитной карточкой многих населенных пунктов, для которых река еще не так давно была главной транспортной артерией. Не нужны сегодня ни теплоходы, ни баржи – река мелеет буквально на глазах год от года. Транспортная угроза По словам председателя Комитета спасения…
КАЖЕТСЯ, МЫ ЕГО ТЕРЯЕМ. Национальный парк «Югыд ва» может превратиться в «лунный ландшафт»
О развитии туризма в Коми говорят с трибун, ради этого создали отдельное министерство. Но под эти разговоры республика готова отдать главное природное сокровище – национальный парк «Югыд ва».Это крупнейшая ООПТ России: почти 1,9 млн га тайги и горной тундры, объект ЮНЕСКО. Здесь берут начало красивейшие реки Урала, сюда едут, чтобы…
Последние письма из неволи. О чем Вячеслав Гайзер мечтает накануне освобождения
Завтра, 19 сентября, бывший глава Коми должен выйти на свободу. Свой срок – 11 лет – он отмотал «от звонка до звонка». Из них 4 года в Лефортовской тюрьме и 7 – в колонии №6, расположенной в городе Бежецк Тверской области.Все эти годы Гайзер был в курсе событий, происходивших в…
Светская проповедь… Рецензия на фильм «Святитель Стефан. Апостол пермских земель»
В 2026 году православный мир и Республика Коми отмечают 630-летнюю годовщину со дня преставления святителя Стефана Пермского – фигуры, которую по праву называют ключевой в истории освоения Русского Севера.К этой дате телеканал «СПАС» и Фонд православного телевидения приурочили документальный фильм «Святитель Стефан. Апостол пермских земель», всероссийская премьера которого прошла 11…
Деньги в банках (блиц)
Жители Коми держат на банковских вкладах 300 миллиардов рублей.«Это исторический максимум», – отметил эксперт Отделения Банка России по Коми Виктор Старцев. Для сравнения: весь республиканский бюджет на этот год предусматривает примерно 124,6 млрд рублей расходов и 109,5 млрд доходов. Домой уже не вернутся В ходе специальной военной операции гибнут наши…