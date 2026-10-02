Судебная практика в Коми показывает, что наказание рублем за порчу земли отходами жизнедеятельности животных может быть не менее суровым, чем за попадание в окружающую среду в результате аварий нефтесодержащей жидкости. Дело о «коровьих лепешках» В апреле 2025 года в «Трибуне» вышла публикация «Дело о «коровьих лепешках», в которой рассказывалось о…