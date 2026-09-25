«Северный рубль» теряет вес. Уровню зарплат в Коми уже никто не завидует
По итогам второго квартала 2026 года медианная зарплата в Коми составила «чистыми» 76 тысяч 702 рубля.Такие данные приводятся в отчете, подготовленном Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе официальной статистики за апрель-июнь 2026 года. Учитывались доходы за вычетом НДФЛ.Принято считать, что именно медианные зарплаты, а вовсе не средние, лучше отражают…
Осторожно: тарифы взлетают! Подорожают все коммунальные услуги: газ, тепло, вода, электричество, вывоз мусора
С 1 октября коммунальные услуги в республике подорожают в среднем на 15,3%.Уже через месяц жители республики получат платежки с суммами, которые рассчитают по новым расценкам. Плата за вывоз твердых коммунальных отходов вырастет на 5,1%, стоимость электроэнергии изменится в диапазоне от 11% до 16% (окончательная цифра зависит от ресурсоснабжающей организации). Тарифы на…
Крестьяне «попали на деньги». Флагману сельского хозяйства Коми – предприятию «Южное» – выставили многомиллионный судебный иск
Судебная практика в Коми показывает, что наказание рублем за порчу земли отходами жизнедеятельности животных может быть не менее суровым, чем за попадание в окружающую среду в результате аварий нефтесодержащей жидкости. Дело о «коровьих лепешках» В апреле 2025 года в «Трибуне» вышла публикация «Дело о «коровьих лепешках», в которой рассказывалось о…
Под знаком короны и красным флагом. Первый депутат Госдумы из Коми дружил с черносотенцами, второй – с большевиками
До революции уроженцев Коми края в высших выборных органах власти России было совсем немного. Но каждый из них был яркой личностью, символизирующей противоположные направления весьма бурной и противоречивой политической жизни огромной империи, катящейся к своему закату.В депутаты III Государственной Думы из Коми избрали убежденного монархиста Степана Клочкова, а в нижней…
Признан банкротом (Блиц)
Арбитражный суд Коми решил прекратить процедуру наблюдения в отношении ООО «Жешартский фанерный комбинат» и признать предприятие несостоятельным.В отношении ЖФК открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев – до 17 марта 2027 года. И.о. конкурсного управляющего утвердили Евгения Леляева. При этом комбинат продолжает работать, производственные линии загружены, выпускается плановая продукция. Скорбные…
Граждане, сдавайте оружие! (Криминал)
С начала года 88 жителей республики получили денежное вознаграждение за добровольно сданное оружие.За январь-август 2026 года общая сумма выплат составила более 1 млн рублей. За единицу огнестрельного оружия выплачивается 10 тысяч рублей. За газовое или бесствольное оружие самообороны – 6 тысяч рублей. Также предусмотрены выплаты за боеприпасы к огнестрельному оружию…
Почему мелеет Печора? Малая вода –большая беда
Ржавеющие речные суда по берегам Печоры уже давно стали своего рода визитной карточкой многих населенных пунктов, для которых река еще не так давно была главной транспортной артерией. Не нужны сегодня ни теплоходы, ни баржи – река мелеет буквально на глазах год от года. Транспортная угроза По словам председателя Комитета спасения…
КАЖЕТСЯ, МЫ ЕГО ТЕРЯЕМ. Национальный парк «Югыд ва» может превратиться в «лунный ландшафт»
О развитии туризма в Коми говорят с трибун, ради этого создали отдельное министерство. Но под эти разговоры республика готова отдать главное природное сокровище – национальный парк «Югыд ва».Это крупнейшая ООПТ России: почти 1,9 млн га тайги и горной тундры, объект ЮНЕСКО. Здесь берут начало красивейшие реки Урала, сюда едут, чтобы…
Последние письма из неволи. О чем Вячеслав Гайзер мечтает накануне освобождения
Завтра, 19 сентября, бывший глава Коми должен выйти на свободу. Свой срок – 11 лет – он отмотал «от звонка до звонка». Из них 4 года в Лефортовской тюрьме и 7 – в колонии №6, расположенной в городе Бежецк Тверской области.Все эти годы Гайзер был в курсе событий, происходивших в…
Светская проповедь… Рецензия на фильм «Святитель Стефан. Апостол пермских земель»
В 2026 году православный мир и Республика Коми отмечают 630-летнюю годовщину со дня преставления святителя Стефана Пермского – фигуры, которую по праву называют ключевой в истории освоения Русского Севера.К этой дате телеканал «СПАС» и Фонд православного телевидения приурочили документальный фильм «Святитель Стефан. Апостол пермских земель», всероссийская премьера которого прошла 11…
Деньги в банках (блиц)
Жители Коми держат на банковских вкладах 300 миллиардов рублей.«Это исторический максимум», – отметил эксперт Отделения Банка России по Коми Виктор Старцев. Для сравнения: весь республиканский бюджет на этот год предусматривает примерно 124,6 млрд рублей расходов и 109,5 млрд доходов. Домой уже не вернутся В ходе специальной военной операции гибнут наши…
Интимные снимки (Криминал)
Сыктывкаркам грозит до двух лет лишения свободы.Женщины 30-ти и 37-ми лет обвиняются в незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну. Получив доступ к мобильному телефону знакомого, они сделали скриншоты фотографий интимного характера с изображением общей знакомой и отправили их бывшей супруге мужчины на персональную…
Святыни Коми земли. Сыктывкарские ветераны посетили монастыри
Сразу в двух монастырях побывали участники однодневной экскурсии «По святыням Коми земли» – активисты Сыктывкарской организации ветеранов.Первая остановка – это Крестовоздвиженский женский монастырь в поселке Кылтово (Княжпогостский район). Женскую обитель в лесной глуши ежегодно посещают сотни паломников. Их привлекают сюда как местные святыни и чудотворные иконы, так и интересная история…
Семь тысяч «заложников». Из-за коммунальной схемы с посредником поселок в Коми рискует остаться без тепла
Хитрая цепочка: третий лишний? Чтобы понять, почему поселок с населением около 7 тысяч человек оказался в такой ситуации, нужно разобраться в том, как здесь устроено теплоснабжение.Тепло в Жешарте производит градообразующее предприятие – местный фанерный комбинат. Он поставляет тепловую энергию в виде пара, а также подает холодную и техническую воду. То…
«Деревня чудес» и ее обитатели. Житель села Зеленец Денис Смуров знает, как превращать сказки в жизнь
Часто так бывает: кто-то загорелся какой-то идеей, а через некоторое время вроде как и поостыл, а затем увлекся чем-то иным. Житель села Зеленец Сыктывдинского района Денис Смуров в эту распространенную категорию «часто» совершенно точно не вписывается.Пять лет назад «Трибуна» уже рассказывала об увлечении Дениса Смурова, который в деревне Койтыбож, расположенной…
ГРАНИТ, КОТОРЫЙ ЗАБЫТ. Бабушка, дворник и танк – каких еще памятников так и не дождались жители Коми?
Неожиданные предложения об установке новых памятных знаков в Сыктывкаре поставлены на поток. Порой это приводит к очевидным конфузам. Похоже, никто из власть имущих не следит за ранее взятыми обязательствами?На днях появилась информация о том, что в Кировском парке Сыктывкара появится памятник служебной собаке. Инициатива бывшего начальника питомника республиканского МВД Павла…
Хотите вырастить кедр? (Блиц от 11 сентября)
Саженцы ценного хвойного дерева можно получить бесплатно.Акция «Посади свой кедр в Республике Коми» проводится впервые. Чтобы получить саженец, необходимо подать заявку на имя директора АНО «Кедры Родины» Ивана Санжарова в мессенджере Max. Общая заявка на отправку саженцев в Коми уйдет 15 сентября. В частные руки выдают до пяти саженцев из…