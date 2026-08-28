Борщевик Сосновского с каждым годом захватывает все больше новых территорий. Его косят, травят химией, перепахивают, но все бесполезно.А как бороться с «зеленым злодеем», если только на одном растении образуется более десяти тысяч семян, способных сохранять всхожесть до десяти лет! У борщевика нет естественных вредителей, он легко опыляется и плодоносит. Но…